六种方法让账户更安全

2025年7月16日
本文章将介绍多种简单的账户保护措施以及一些必须养成的优良习惯。

1. 设置高强度密码并定期更换


您需要为您在互联网上的所有账户设置不同的高强度密码。数字货币交易平台账户等资产储蓄账户更应严加保护。强烈建议您的密码长度应超过八个字符，同时包含大小写字母、数字和特殊字符。

设置高强度密码只是良好的开始，并不意味着以后账户没有风险。网络攻击者企图通过各种方式盗取密码，定期更改密码是保护账户安全的良好习惯。

请注意，MEXC 账户密码一旦更改，则在未来 24 小时内无法提取资金。这样可以防止潜在攻击者通过更改密码盗取受害者的资金。

2. 开启双重身份验证(2FA)


账户创建完毕后，首要任务是激活双重身份验证(2FA)。我们推荐使用谷歌身份验证器。强烈建议您记录重置密钥，以便在新手机中使用双重身份验证(2FA)代码。注意，您在使用谷歌验证器时，记得关闭谷歌验证器的云端同步功能，这一功能可能会导致您的 2FA 私钥泄露，增加账户被盗风险。

在 2FA 验证中，除了谷歌验证器外，还包括邮箱验证或手机验证。使用邮箱账号的登录用户，建议您妥善保管邮箱密码，增强邮箱本身的安全验证手段，防止邮箱被盗，进而影响到您的账户安全性。

3. 检查账户的登陆设备记录


您可以在最近登陆记录中检查账户的登陆设备记录。如果发现陌生或不再使用的设备，请将其删除。您还可以检查账户登陆的 IP 地址以及登录时间。如果发现任何可疑登陆，请立即冻结账户。

4. 管理提现地址


您的账户拥有一项名为提现设置的安全功能。它允许用户设定可以提取资金的白名单钱包地址。开启白名单功能后，您只能提现至白名单中的地址。

5. 防范网络钓鱼


网络钓鱼是不法分子企图冒充他人或企业骗取个人信息的网络攻击手段。这也是目前最常见的攻击方式，您应时刻保持警惕。

推荐您将 MEXC 官网保存至浏览器书签，避免每次登录时手动输入地址。如果尚未将 MEXC 官网加入书签，您可添加以下链接： https://www.mexc.com。这项简单的措施可以屏蔽许多虚假的 MEXC 网站，防止其诱骗您输入账户信息。

同时也建议您使用防钓鱼码功能，您可以设置独一无二的代码，系统会自动的将其植入 MEXC 发送的邮件中。启用防钓鱼码后，即可根据其判断收到的通知邮件是否真实可信。

6. 遵循API安全指南


MEXC API 是一种帮助更高级的交易者最大程度的使用 MEXC 交易引擎。

然而，使用API密钥时需要同外部应用程序共享数据，同样存在一定风险。因此，在使用 MEXC API 时，应考虑基于 IP 地址的访问限制。只有加入白名单的 IP 地址拥有访问权限。此外，API 密钥也应定期更新，避免外泄。

结束语


在本文中，我们介绍了多种保障账户安全的简易措施，防止黑客盗取用户手中来之不易的虚拟货币。如需检查个人账户当前的安全级别，请访问我们官网的安全中心。如果使用 MEXC APP，同样也在安全中心选项卡中进行进行检查。


