11月MX专区活动数据表现





2024 年 11 月，美国大选落幕，特朗普成功当选下一届总统。受大选结果影响，加密货币市场迅速反弹，BTC 价格屡创新高，一度突破 9.9 万美元，逼近 10 万美元大关。市场对加密货币的投资热情随之高涨，掀起新一轮投资热潮。与此同时，MEXC 推出了多轮免费空投活动，不仅为用户带来丰厚奖励，还推动了多个代币的显著上涨，成为市场关注的焦点。





MEXC 平台免费空投活动，是 MX 持有者的专属活动。更多关于 MX 权益的详细内容，您可以阅读《 MX 持有者的三大权益 》进行了解。









2024 年 11 月，MEXC 平台一共开展了 103 场空投活动。空投活动共发放价值超 667 万美元的奖励，活动年收益率 56%。





根据 MEXC 平台数据统计，在 11 月份的空投活动中，前五名代币涨幅均超过了 180%。KANGO 代币以 669% 的涨幅领跑其他代币，为本月的最高涨幅代币。排在后两位的代币 UNISUI 和 MSM 涨幅也分别高达 306% 和 283%。





项目名称 空投时间 （投入MX时间） 价格上涨率 （取自11月30日数据） KANGO 2024/11/8 669% UNISUI 2024/11/6 306% MSM 2024/11/27 283% MEAI 2024/12/2 229% DOGEGOV 2024/11/20 182%









Launchpool 和阳光普照是针对 MX Holder 们的专属免费空投活动。如果您持有 500 枚及以上的 MX 代币，您可以报名参加阳光普照和 Launchpool 活动。





需要注意的是，系统每日会进行 3 次随机快照，您需要确保在活动开始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，连续 24 小时内现货账户中 MX 的最低持仓量达到 500 MX 或以上。若在连续 24 小时内，用户快照到的 MX 持仓量低于 500 MX，则无法参与阳光普照和 Launchpool 活动。





打开 MEXC 官网首页，在页面顶部导航栏中的【现货交易】子菜单里，您可以看到【Launchpool】和【阳光普照】的活动入口。













如果您现在还不是 MX Holder，您想要参加 Launchpool 和 阳光普照活动，需要在 MEXC 平台购买并持有至少 500 枚 MX 代币即可参与活动。关于如何购买 MX 代币，您可以阅读内容《 一分钟购买 MX 》，按照教程步骤进行购买。





持有 MX 代币除了能够免费参与到空投活动外，还可以享受交易手续费折扣优惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约交易手续费，享受 20% 手续费折扣。除此之外，如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量不低于 500 枚即可享受交易手续费 50% 优惠。





