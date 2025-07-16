在过去的 1 月里，随着比特币价格的回升大盘整体回暖，MX 代币价格最高突破至 3.98 美元。与此同时 MEXC 团队对外公布了 2024 年第四季度的 MX 回购销毁数量，将 MX 代币的流通供应量维持在 1 亿枚，更多详细内容您可以阅读相关公告进行了解。持有 MX 代币尽享平台福利，更多关于 MX 权益的详细内容，您可以阅读《MX 持有者的三大权益》进行了解。 1. 1月 MX 专区活动数据在过去的 1 月里，随着比特币价格的回升大盘整体回暖，MX 代币价格最高突破至 3.98 美元。与此同时 MEXC 团队对外公布了 2024 年第四季度的 MX 回购销毁数量，将 MX 代币的流通供应量维持在 1 亿枚，更多详细内容您可以阅读相关公告进行了解。持有 MX 代币尽享平台福利，更多关于 MX 权益的详细内容，您可以阅读《MX 持有者的三大权益》进行了解。 1. 1月 MX 专区活动数据
1月MX专区活动数据表现

在过去的 1 月里，随着比特币价格的回升大盘整体回暖，MX 代币价格最高突破至 3.98 美元。与此同时 MEXC 团队对外公布了 2024 年第四季度的 MX 回购销毁数量，将 MX 代币的流通供应量维持在 1 亿枚，更多详细内容您可以阅读相关公告进行了解。持有 MX 代币尽享平台福利，更多关于 MX 权益的详细内容，您可以阅读《MX 持有者的三大权益》进行了解。

1. 1月 MX 专区活动数据表现


2025 年 1 月，MEXC 平台一共开展了 106 场空投活动。空投活动共发放价值超 778 万美元的奖励，活动年收益率 51%。

根据 MEXC 平台统计，1 月份空投活动中，OSOL 代币表现最佳，涨幅高达 466%；JFOX 上涨 325% 紧随其后。PIDOG、SUT、IXS 和 TNT 的涨幅分别为 201%、138%、120% 和 115%。总体来看，参与这些项目的投资者在短时间内获得了显著收益，尤其前两名项目的回报率更为引人注目。

2025 年 1 月优质代币前 6 名

项目名称
空投时间
（投入MX时间）
价格上涨率
（取自1月31日数据）
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%

2. 如何参与空投代币活动


阳光普照是针对 MX Holder 们的专属免费空投活动。如果您近 24 小时持有 25 枚及以上的 MX 代币，您可以报名参加阳光普照活动。

需要注意的是，系统每日会进行 3 次随机快照，您需要确保在活动开始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，连续 24 小时内现货账户中 MX 的最低持仓量达到 25 MX 或以上。若在连续 24 小时内，用户快照到的 MX 持仓量低于 25 MX，则无法参与阳光普照活动。

打开 MEXC 官网首页，在页面顶部导航栏中的【活动】子菜单里，您可以看到【阳光普照】的活动入口。


3. 如何购买MX


如果您现在还不是 MX Holder，您想要参加阳光普照活动，需要在 MEXC 平台购买并持有至少 25 枚 MX 代币即可参与活动。关于如何购买 MX 代币，您可以阅读内容《一分钟购买 MX》，按照教程步骤进行购买。

持有 MX 代币除了能够免费参与到空投活动外，还可以享受交易手续费折扣优惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约交易手续费，享受 20% 手续费折扣。除此之外，如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量不低于 500 枚即可享受交易手续费 50% 优惠。

MEXC 交易平台以代币种类齐全、交易手续费低等特点吸引广大用户，以交易深度好、操作丝滑、安全稳定、客服回复即时等优质体验受到用户喜爱。MEXC 平台始终坚持用户至上的原则，致力于为用户打造一个安全稳定放心的交易平台。

