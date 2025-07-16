MEXC DEX+ 常见问题与回答









需要支付。资产在 MEXC 交易所和 DEX+ 之间的转入或转出，都需要通过链上对这笔交易进行确认、记录和打包，用户需支付对应的手续费。手续费用的多少受到网络拥堵状态、市场情况等因素影响。





没有限额，但是 CEX 划转至 DEX+ 需要满足 CEX 最小提现额度。





资产页面会过滤低于 0.1 USDT 的资产。 因链上解析问题，部分币种可能无法获取转入记录和资金明细，这不影响您地址内的余额。 以上两种情况都不影响您的地址余额，同时您在订单出售界面依然可以查看到您的可用数量，也可以尝试交易。





很抱歉当前不支持退回或入账，谨防您的资产丢失，我们建议您仅充值 DEX+ 支持的链路主网币。









现货和 DEX+ 是基于不同的行情，现货行情是来源于用户在交易所挂单产生的市场深度；DEX+ 是通过链上深度池提供的市场深度，因此价格可能会有差异。





流动性为 0：撤池等会导致缺乏流动性无法交易，目前MEXC正在尝试接入更多流动性池。

gas 费不足：建议您的账户预留足够的主网币来提供交易产生的费用。





我们建议您尝试转入一些主网币到您的 DEX+ 地址作为 gas 费。以下原因可能导致您账户持有的主网币资产不足以支付交易 gas 费而导致交易失败：

区块链拥堵 ：当网络活动高峰时，交易费用会上升，因为用户争取更快的处理时间。

Gas 波动 ：像以太坊和BNB链这样的区块链上的 gas 可能会根据需求迅速变化。

复杂交易 ：某些交易，例如交换低流动性代币或与多个智能合约交互，需要更多的计算资源，从而导致更高的费用。

滑点 保护机制 ：某些交易可能会使用额外的 gas，以确保在波动条件下的执行。

多次交互：如果交易涉及多个步骤（例如，代币批准、流动性池交互），每个步骤都会产生额外的费用。





如果您使用止盈止损订单进行委托，当市场价格达到您的触发价格时，系统将会按照市场价格进行撮合成交，在市场行情波动较大的情况下，可能会出现委托价格与成交价格差距较大的情况，请您在交易之前谨慎判断。





感谢您的关注，目前DEX+产品的手续费率为 1%，单笔结算，随着每笔交易进行收取。费用收取的币种为主网币。计算方式为：（成交金额*手续费率）





Gas费：区块链网络（如以太坊、BNB Chain）中支付给矿工/验证者的费用，用于补偿交易计算和区块打包消耗的资源。

交易手续费：目前 DEX+ 产品的手续费率为 1%，单笔结算。

防夹费：将交易打包信息提交至私有池，可有效规避夹子机器人的攻击，但可能会影响部分交易速度。

买卖税：项目方通过税收维持流动性（如质押到资金池）或反倾销设计。

链上产生的其他费用：如开户费，授权费等。





根据您的 gas 设置，将预留一部分主网币来确保交易能成功执行。资产转出的时候您可以转出全部的资产（剩余预留手续费将会留在您的地址上）。









MEXC DEX+ 为用户提供币种资讯，包括安全性提醒。您可在币种交易页面点击 K 线图标，在 K 线页面【行情】下方您可以看到该代币的安全性认可，同时您还可以在【合约检测】页面查看到该代币更全面的信息，为您的交易提供参考。









在 DEX+ 交易页面，点击 K 线图标，选择【信息】即可查看到当前交易币种的详细信息。









在评估代币之前，用户可以先行了解几个基本问题：

该代币是否具备充足流动性

该代币是否被大众发现与提及

该代币是否具备流量，如被公众人物或是许多用户转发









暂不支持导出 DEX+ 账户私钥。目前采用的是平台私钥托管模式，避免您因私钥丢失造成资损。









很抱歉，目前无法人为支持上币，若您的币所在网络属于 DEX+ 支持的网络，且 DEX+ 已经接入该代币所支持的流动性池，则该币种将会支持在 DEX+ 交易。





DEX+ 仅提供去中心化交易服务，不对任何交易提供盈利承诺，也不提供任何形式的资金保值或回报保证。所有决策由用户自行承担风险。请在进行任何交易之前仔细评估风险承受能力，确保了解产品的运作机制与相关风险。



