1. 划转（充值&提现）常见问题 1.1 CEX 和 DEX+ 的划转是否会收取手续费？ 需要支付。资产在 MEXC 交易所和 DEX+ 之间的转入或转出，都需要通过链上对这笔交易进行确认、记录和打包，用户需支付对应的手续费。手续费用的多少受到网络拥堵状态、市场情况等因素影响。 1.2 CEX和DEX+的划转是否有限额？ 没有限额，但是 CEX 划转至 DEX+ 需要满足 CEX 最小提现额度。 1. 划转（充值&提现）常见问题 1.1 CEX 和 DEX+ 的划转是否会收取手续费？ 需要支付。资产在 MEXC 交易所和 DEX+ 之间的转入或转出，都需要通过链上对这笔交易进行确认、记录和打包，用户需支付对应的手续费。手续费用的多少受到网络拥堵状态、市场情况等因素影响。 1.2 CEX和DEX+的划转是否有限额？ 没有限额，但是 CEX 划转至 DEX+ 需要满足 CEX 最小提现额度。
新手学院/Learn/DEX+/MEXC DEX+ 常见问题与回答

MEXC DEX+ 常见问题与回答

2025年7月16日MEXC
0m
#新手入门
币安币
BNB$1,000.03+0.50%
RWAX
APP$0.0008627+8.18%

1. 划转（充值&提现）常见问题


1.1 CEX 和 DEX+ 的划转是否会收取手续费？

需要支付。资产在 MEXC 交易所和 DEX+ 之间的转入或转出，都需要通过链上对这笔交易进行确认、记录和打包，用户需支付对应的手续费。手续费用的多少受到网络拥堵状态、市场情况等因素影响。

1.2 CEX和DEX+的划转是否有限额？

没有限额，但是 CEX 划转至 DEX+ 需要满足 CEX 最小提现额度。

1.3 为什么链上资产和 DEX+ 账户资产不一致？

资产页面会过滤低于 0.1 USDT 的资产。 因链上解析问题，部分币种可能无法获取转入记录和资金明细，这不影响您地址内的余额。 以上两种情况都不影响您的地址余额，同时您在订单出售界面依然可以查看到您的可用数量，也可以尝试交易。

1.4 从外部充值不支持的代币怎么办？

很抱歉当前不支持退回或入账，谨防您的资产丢失，我们建议您仅充值 DEX+ 支持的链路主网币。

2. 交易常见问题


2.1 为什么同一个币现货和 DEX+ 价格不一样？

现货和 DEX+ 是基于不同的行情，现货行情是来源于用户在交易所挂单产生的市场深度；DEX+ 是通过链上深度池提供的市场深度，因此价格可能会有差异。

2.2 为什么我的订单失败？订单失败的原因可能有多个，常见的原因您可以参考：

貔貅币无法出售：当前对貔貅代币我们已在页面做提醒，请谨慎交易。
流动性为 0：撤池等会导致缺乏流动性无法交易，目前MEXC正在尝试接入更多流动性池。
gas 费不足：建议您的账户预留足够的主网币来提供交易产生的费用。

2.3 当账户持有的主网币资产与页面展示的预估手续费接近时，仍然下单失败？

我们建议您尝试转入一些主网币到您的 DEX+ 地址作为 gas 费。以下原因可能导致您账户持有的主网币资产不足以支付交易 gas 费而导致交易失败：
  • 区块链拥堵：当网络活动高峰时，交易费用会上升，因为用户争取更快的处理时间。
  • Gas 波动：像以太坊和BNB链这样的区块链上的 gas 可能会根据需求迅速变化。
  • 复杂交易：某些交易，例如交换低流动性代币或与多个智能合约交互，需要更多的计算资源，从而导致更高的费用。
  • 滑点保护机制：某些交易可能会使用额外的 gas，以确保在波动条件下的执行。
  • 多次交互：如果交易涉及多个步骤（例如，代币批准、流动性池交互），每个步骤都会产生额外的费用。

2.4 止盈止损/限价的订单成交后，成交价格与委托价格差距较大？

如果您使用止盈止损订单进行委托，当市场价格达到您的触发价格时，系统将会按照市场价格进行撮合成交，在市场行情波动较大的情况下，可能会出现委托价格与成交价格差距较大的情况，请您在交易之前谨慎判断。

2.5 DEX+手续费率是多少

感谢您的关注，目前DEX+产品的手续费率为 1%，单笔结算，随着每笔交易进行收取。费用收取的币种为主网币。计算方式为：（成交金额*手续费率）

2.6 DEX+交易产生的费用有哪些？

Gas费：区块链网络（如以太坊、BNB Chain）中支付给矿工/验证者的费用，用于补偿交易计算和区块打包消耗的资源。
交易手续费：目前 DEX+ 产品的手续费率为 1%，单笔结算。
防夹费：将交易打包信息提交至私有池，可有效规避夹子机器人的攻击，但可能会影响部分交易速度。
买卖税：项目方通过税收维持流动性（如质押到资金池）或反倾销设计。
链上产生的其他费用：如开户费，授权费等。

2.7 为什么我没有办法使用全部资产进行下单

根据您的 gas 设置，将预留一部分主网币来确保交易能成功执行。资产转出的时候您可以转出全部的资产（剩余预留手续费将会留在您的地址上）。

3. 代币资讯问题


3.1 如何查看代币安全性？

MEXC DEX+ 为用户提供币种资讯，包括安全性提醒。您可在币种交易页面点击 K 线图标，在 K 线页面【行情】下方您可以看到该代币的安全性认可，同时您还可以在【合约检测】页面查看到该代币更全面的信息，为您的交易提供参考。


3.2 如何查看代币详细资讯？

在 DEX+ 交易页面，点击 K 线图标，选择【信息】即可查看到当前交易币种的详细信息。


3.3 如何通过代币资讯，来评估代币潜力与风险？

在评估代币之前，用户可以先行了解几个基本问题：
  • 该代币是否具备充足流动性
  • 该代币是否被大众发现与提及
  • 该代币是否具备流量，如被公众人物或是许多用户转发

4. 其他常见问题


4.1 是否可以导出 DEX+ 账户私钥？

暂不支持导出 DEX+ 账户私钥。目前采用的是平台私钥托管模式，避免您因私钥丢失造成资损。

4.2 DEX+支持的下单模式？
APP & Web 端：目前 DEX+ 支持【市价单】、【限价单】、【一键买卖】、【高级限价委托】、【自动卖出（止盈止损）】等下单方式，您可以选择适合自己的下单方式进行代币交易。


4.3 DEX+是否支持申请上币？

很抱歉，目前无法人为支持上币，若您的币所在网络属于 DEX+ 支持的网络，且 DEX+ 已经接入该代币所支持的流动性池，则该币种将会支持在 DEX+ 交易。

4.4 DEX+ 交易风险提示

DEX+ 仅提供去中心化交易服务，不对任何交易提供盈利承诺，也不提供任何形式的资金保值或回报保证。所有决策由用户自行承担风险。请在进行任何交易之前仔细评估风险承受能力，确保了解产品的运作机制与相关风险。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是 MEXC 理财

什么是 MEXC 理财

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金