MEXC 跟单交易常见概念解析

2025年8月21日MEXC
#合约#新手入门#基础概念
在跟单交易中，投资者透过复制专业交易者的操作来实现资产增值。跟单交易因其简单、便捷的特点而备受欢迎，要有效利用跟单交易，理解其中的关键概念是投资者入门的基础。本文将为您详细解析 MEXC 跟单交易中的核心概念，帮助您更好的掌握这项投资工具。

1. 跟单交易相关概念


这一部分概念位于【跟单参数设置】页面中，了解和掌握这些概念可以帮助您快速设定跟单参数，开启跟单交易。


1.1 跟单模式


智能比例：与您跟随的交易员使用完全相同的资金比例下单。
例如：交易员资产 1,000 USDT，委托成交成本 100 USDT，则该笔成交资金占比为 10%。如果用户跟单子账户资产为 110 USDT。那么用户委托成本将会为 11 USDT。

固定金额：每次跟单都投入相同金额保证金。
例如：如果用户使用固定金额模式，设定单笔委托金额为 50 USDT。那么，无论交易员成交多少数量，用户委托成本将会为 50 USDT。

固定比例：每次跟单委托数量为交易员成交订单数量的一定倍数。
例如：如果用户使用固定比例模式，设定固定跟随比例为 0.7 倍，那么当交易员成交 100 张合约，用户将会挂出委托 70 张合约。

1.2 跟单资金


可用：显示的可用为现货账户可用馀额，提交跟单信息后，系统将从现货账户划转你设定的资金到跟单交易账户。注意跟单资金必须 ≥ 30 USDT。

1.3 账户止损


账户止损：当账户净值达到您设定的值时，会为您取消跟单关系。您的所有订单将会以市价平仓，剩馀资产将划转至现货账户。由于市场波动，实际取消跟单时的账户净值可能和您设定的有所不同。

1.4 交易员爆仓设定


跟随平仓：当交易员带单仓位爆仓时，您对应的跟单将会跟随平仓。

不跟随平仓：当交易员带单仓位爆仓时，您对应的跟单将不会跟随平仓，需要您在【我的跟单】-【当前跟单】接管跟单仓位，届时系统会向您发送讯息通知，您可选择自动追加保证金以降低强平风险，或者主动平仓。

1.5 风控设定


单笔委托最大比例：当单笔合约订单成本达到资产最大比例时，系统将以最大订单成本下单。可设定单笔最大订单比例，防止单一订单开仓过大。

1.6 保证金模式说明：


跟随交易员：交易员使用逐仓模式委托，则跟随者使用逐仓模式委托；交易员使用全仓模式委托，则跟随者使用全仓模式委托。

全仓：无论交易员使用逐仓或全仓，跟随者固定使用全仓模式委托。

逐仓：无论交易员使用逐仓或是全仓，跟随者固定使用逐仓模式委托。

1.7 保证金设定


注意：此一设定仅对逐仓仓位有效。

不调整保证金：您的跟单逐仓仓位可能无法调整保证金来降低强平风险。

自动追加保证金：当您的逐仓仓位即将强制减仓或爆仓时，您在此交易员名下跟单资产的可用馀额自动转入仓位保证金中。这将降低您被强平的机率，但是在极端情况下可能导致您在此交易员名下投入的资金全部损失。

跟随交易员操作：您的跟单逐仓保证金将跟随交易员的保证金设置，包括自动追加保证金和手动调整保证金。

1.8 杠杆及滑点设置


滑点比例：设置滑点后，每笔跟单订单将以限价 IOC（立即成交或撤单）委托，当对手盘口无符合撮合要求挂单时，该笔跟单订单将会被撤单，则代表这次跟单失败。

2. 跟单交易员相关概念


这一部分概念位于【交易者详情】页面，在这里您可以透过这些数据多维度了解跟单交易员，从而选择出合适您交易风格的跟单交易员。


2.1 带单表现


总收益：历史带单平仓盈亏之和。
总收益率：总收益 / 历史带单保证金之和。
累计跟单人数：累计跟单过该交易员的人数，同一人多次跟单不会重复计入。
跟单者收益：跟单过该交易员的所有跟单者获得的收益总和。
平均订单金额：交易员平均开仓订单价值。
盈亏比：盈利总额、亏损总额比值。
总胜率：所有平仓盈亏大于 0 的已平订单数量/所有已平订单数量。
交易频率：选择时间段内，平均每周交易次数。
盈利次数：：交易员的带单交易平仓盈亏大于 0 的次数。
亏损次数：交易员的带单交易平仓盈亏为 0 或负数的次数。

2.2 跟随人数


带单规模：交易员名下目前所有跟单者跟单账户的总资产。
总权益：该交易员合约账户的总权益，折合为 USDT。
最近交易时间：交易员最近开仓、平仓时间。
粉丝：目前在关注该交易员的人数。

2.3 累计收益


累计收益：指定期限内，所有带单平仓盈亏之和。
累计收益率：指定期限内，累计收益/对应的保证金总和。

2.4 每日交易表现


单日收益：单日已平订单平仓盈亏之和。
交易量：所有已平带单交易量总和。

2.5 跟单用户收益额


跟单用户收益额：成为交易员以来，跟单过该交易员的所有跟单者获得的历史收益总和。

2.6 合约偏好


合约偏好：所有已平带单在不同合约下的交易资料汇总。

2.7 持仓时长


持仓时长：根据每位交易员的交易策略，由系统动态划分并展示（包括目前持仓）的持仓时间段及相应收益。选择订单则以每笔订单的持仓时间进行统计，仓位则以每个部位的持仓时间进行统计。

如果您想了解更多关于跟单交易操作方面的内容，您可以阅读《MEXC跟单教程（App端）》和《MEXC跟单教程（Web端）》进行学习。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC新手学院仅提供资讯参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

