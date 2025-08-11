跟单交易是一种复制其他交易员所进行的交易的过程，包括复制其所有操作。 如果您是普通用户，且不想错过市场行情，您可以选择跟随专业的交易员，自动同步他们的交易操作。您可以参考《MEXC跟单教程（App端）》和《MEXC跟单教程（Web端）》，帮助您顺利开始跟单交易。 如果您具备丰富的交易经验，并希望成为跟单交易员，您可以阅读《跟单交易员教程》了解相关流程。成为交易员后，您还有机会获得丰厚的利润分成。 跟单交易是一种复制其他交易员所进行的交易的过程，包括复制其所有操作。 如果您是普通用户，且不想错过市场行情，您可以选择跟随专业的交易员，自动同步他们的交易操作。您可以参考《MEXC跟单教程（App端）》和《MEXC跟单教程（Web端）》，帮助您顺利开始跟单交易。 如果您具备丰富的交易经验，并希望成为跟单交易员，您可以阅读《跟单交易员教程》了解相关流程。成为交易员后，您还有机会获得丰厚的利润分成。
MEXC 跟单分润规则详解

2025年8月11日
跟单交易是一种复制其他交易员所进行的交易的过程，包括复制其所有操作。

如果您是普通用户，且不想错过市场行情，您可以选择跟随专业的交易员，自动同步他们的交易操作。您可以参考《MEXC跟单教程（App端）》和《MEXC跟单教程（Web端）》，帮助您顺利开始跟单交易。

如果您具备丰富的交易经验，并希望成为跟单交易员，您可以阅读《跟单交易员教程》了解相关流程。成为交易员后，您还有机会获得丰厚的利润分成。

1. 如何查看和修改分润信息


1.1 Web 端


打开并登录 MEXC 官网，在【合约交易】中点击【跟单】进入跟单交易页面。


点击跟单页面上的个人面板【>】进入我的带单页面。


在我的带单页面中，点击【分润数据】，即可查看到您的总分润、预估分润以及分润比例数据。点击分润比例下方的铅笔按钮，即可申请修改分润比例。


1.2 App 端


1）打开并登录 MEXC App，在首页快捷按钮区域点击【更多】。
2）点击【合约】类目下的【跟单交易】。
3）在跟单交易页面，点击【带单管理】。
4）在我的带单页面中，点击【分润数据】，即可查看到您的总分润、预估分润以及分润比例数据。点击分润比例旁边的铅笔按钮，即可申请修改分润比例。


2. 分润规则综述


总分润：当天 00:00 (UTC+08:00) 结算过去 24 小时，跟随者已平跟单仓位产生的分润，结算周期为：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 当天 00:00 (UTC+08:00)，结算周期内跟随者总盈亏大于 0 才会分润。每次分润后，该值会被重置为 0。

预估分润：从上一次分润结算到现在，您的跟随者预扣分润之和。实际分润以结算时分润为准。

分润比例：默认分润比例为10%，可申请修改分润比例， 1 天内至多修改一次。审核结果将通过邮件/短信/站内信通知您。

3. 分润计算规则


跟随者已完全平仓的跟单仓位已实现盈亏总和大于 0，才会分润交易员。
跟单仓位未完全平仓不会计算分润。
只有当跟随者没有关联仓位时，才会结算分润，否则会递延至下一个结算日执行。
跟随者取消跟随将会立刻结算分润。

3.1 具体来说：

预冻结：为了确保交易员的分润收益，当跟随者的跟单仓位完全平仓，如果距离上一次结算，已实现盈亏大于 0（否则不进行预冻结），则系统按照分润比例预冻结一部分盈利资金到系统中间账户。

实际分润：每天 00:00 - 01:00 点（UTC+08:00）结算前一天的分润，统计距离上一次结算完全平仓的跟单仓位已实现盈亏之和，若结果大于 0 则进行分润，否则不分润。

  • 计算公式：交易者实际分润 = 其跟随者所有跟单部位已达到盈亏总和*分润比例
  • 若有多位跟随者，则需要单独计算后累加。

预冻结返还：预冻结之和 - 交易员实际分润（按照分润规则，预冻结之和可能大于交易员实际分润，给交易员分润后剩余的部分，需要返还到跟随者的跟单子账号 U 本位合约账户）

分润结算时间：每天结算分润，每天 00:00 - 01:00 点（UTC+08:00）结算前一天的分润，分润结算需要一定时间，一般 01:00 点（UTC+08:00）之前都会结算完毕。

3.2 跟随者的已实现盈亏收益分配流程示例：

假设用户 A 以 1,000 USDT 跟随交易员 B，交易员 B 的收益分配比例为 10%。

第 1 天：用户 A 通过跟单交易员 B 的交易策略获得 200 USDT 收益。根据 10% 的利润分成协议，其中 20 USDT 将分配给交易员 B。利润分配后，用户 A 的资产总额为 1,180 USDT。

第 2 天：今日交易结果亏损 150 USDT ，“第 1 天收益分配结算后的累计已实现 PNL ”为 -150 USDT 。由于盈亏为负数，所以不进行收益分配 ，此时用户 A 的资产为 1,030 USDT（相比第 1 天结算后的 1180 USDT 仍处于亏损状态）。

第 3 天：今日交易结果盈利 100 USDT ， “第1天收益分配结算后的累计已实现 PNL ”为 -50 USDT（-150 + 100） 。由于盈亏依然为负数，所以不进行收益分配 ，此时用户 A 的资产为 1,130 USDT。（相比第 1 天结算后的 1180 USDT 仍处于亏损状态）。

第 4 天：今日交易结果盈利 100 USDT， “第1天收益分配结算后的累计已实现 PNL ”为 +50 USDT（-50 + 100）。由于盈亏为正数，因此将 50 USDT 的 10%（即 5 USDT）分配给交易员 B，此时用户 A 分润前的资产为 1,230 USDT（相比第 1 天结算后的 1180 USDT 仍处于盈利 50 USDT 的状态，所以给出 5% 的分润 = 5 USDT），结算分润后用户 A 的资产为 1,225 USDT。

第 5 天：后续每个结算日...交易员 B 能获得分润的前提：是在分润结算后用户的累计已实现 PNL > 0 USDT 用户 A 资产相对于最近一次分润结算后的资产（第 4 天结算分润后资产为 1,225 USDT）有所盈利。

上述例子用户 A 利润分配如下表所示：

每日初始资产(USDT)
每日盈亏（USDT）
利润分配前资产(USDT)
是否分润
利润分配后累计盈亏(USDT)
10% 利润分配给交易者 B(USDT)
利润分配后资产（USDT）
第 1 天
1,000
+200
1,200
-
-20
1,180
第 2 天
1,180
-150
1,030
-150
0
1,030
第 3 天
1,030
+100
1,130
-50
0
1,130
第 4 天
1,130
+100
1,230
+50
+5
1,225

结果：用户 A 的资产 = 1,000（初始资产） + 250（累计已实现盈亏） - 25（收益分配金额） = 1,225 USDT。

也就是说，从最近一次结算到下一次结算，如果跟随者的资产增加（该期间的累计已实现盈亏为正），就会对增加的部分进行收益分配；如果资产减少（该期间的累计已实现盈亏为负），则不进行收益分配。

注：
  • 已排除与交易相关的各类手续费。
  • 结算分润前提：每次结算时，跟随者没有持有任何与交易员关联的仓位。

4. 预估分润计算规则


交易员预估分润 = 跟随者预扣分润之和

交易员有多位跟随者，则计算单一跟随者对应的预扣分润后，进行累加。

预估分润 5 分钟更新一次。预估分润仅供参考，实际分润以结算时的分润为准。

举例参考：

交易员 A（分润比例 10%）只有一个跟随者 B，当天交易员开了 2 个跟单仓位（跟随者也跟随了 2 个跟单仓位），然后，跟随者的一个跟单仓位已经平仓，另一个还在持仓中。

跟随者 B，已经平仓的跟单仓位，已实现盈亏为 100 USDT，预扣分润=100*10%=10 USDT

交易员 A 的预估分润 = 10USDT

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

