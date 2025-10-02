更高级的合约交易策略：学会在MEXC合约交易中止盈，及时锁定交易利润





在合约交易的过程中，成功开仓只是完成了交易的一半，如何漂亮地平仓，将账面上的浮动盈利稳稳地锁定为已实现利润，才是决定一笔交易成败的关键。许多交易者因为贪婪而错过最佳平仓点，导致利润回吐甚至由盈转亏。为了帮助交易者克服人性弱点，执行严格的交易纪律，MEXC 平台提供了多样化且功能强大的止盈工具。本文将全面解析这些工具的定义、策略与实战操作方法，让您学会在 MEXC 精准止盈，不再错过任何锁定利润的机会。









合约交易的止盈是指在合约交易中设定一个目标价格，当市场价格达到或超过此价格时，投资者会自动执行交易以平仓并锁定利润的行为。在这种情况下，投资者主动决定在达到预期收益时退出交易，以避免错失利润机会，并保护已经获得的利润。

















指定一个固定的金额作为止盈点。一旦您的交易达到了预期的利润，您就可以自动退出该交易以锁定收益。









您可以设定一个百分比止盈点，一旦您的交易盈利达到了您设定的百分比，您就可以退出该交易以锁定收益。









使用技术指标来确定止盈点。例如，您可以使用移动平均线、RSI（相对强弱指标）、MACD（移动平均收敛/发散指标）等技术指标来确定最佳的止盈点。









将止盈点分成多个阶段，逐步提高止盈点。这可以帮助您在市场走势持续向好时最大化利润。













是指在对手价平仓的基础上，实行“最优30档”成交：您发出的平仓订单能够迅速以30档范围内对手方价格进行成交，未成交部分自动转为限价委托单。









您需要设置【价格】（市价或者最新价）和【数量】（25%，50%，75% 和 100%）









这将会撤销全部限价委托挂单，并以市价委托方式平仓所有仓位（受市场行情影响,您的操作未必 100% 成功）。





【温馨提示】：采用【市价】进行【平多】/【平空】也可以达到主动止盈的目的。









由于【限价】委托完成【平多】/【平空】只能在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成；





由下图可知：您在完成【限价】委托后，订单类型属于【限价委托】，并且只能在最新价以及优于最新价的价位完成触发

















您可以精确设置【触发价格】、【价格】和【数量】（可以调整比例）；





【限价】委托完成【平多】/【平空】既可以在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成，也可以在在劣于最新价（即：有亏损的情况）的价格完成；





由下图可知：当开仓做多 BTCUSDT 时，采用【计划委托】可以设置两个方向的【平仓】；那么：当【成交均价】小于【开仓均价】时，也可以触发委托，完成既定的【止损】。













【跟踪委托】可以精确设置【回调幅度】（【比例】或【价距】）和【数量】（可以调整比例）；





【跟踪委托】完成【平多】/【平空】只能在劣于最新价（即：有亏损的情况）的价格完成；





所以，开仓后，【跟踪委托】平仓无法达到止盈的目的；





由下图可知：当开仓做多 BTCUSDT 时，采用【跟踪委托】后，已有仓位将在劣于最新价的价格 5% 左右完成平仓。













与【限价】相似：由于【只做 Maker】委托完成【平多】/【平空】只能在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成；





由下图可知：您在完成【只做 Maker】委托后，订单类型属于【限价委托】，并且只能在最新价以及优于最新价的价位完成触发

























您在持仓中看到的盈利数字是“浮动盈利”，它会随着市场价格的波动而变化。只有当您执行平仓操作后，这笔盈利才会被真正结算到您的账户余额中，成为“已实现利润”。止盈就是确保这一步能够顺利完成的机制。





交易中最难对抗的敌人往往是自己的贪婪与恐惧。一个明确的止盈计划可以帮助您在市场狂热时保持冷静，避免因追求“再多涨一点”而错过最佳卖点，是建立稳定交易系统、实现长期稳定盈利的基石。









合约交易的止盈功能对于投资者来说非常重要，因为它可以帮助投资者有效管理风险、保护资金，并在市场行情变化时实现更好的利润。通过设定明确的止盈目标，投资者可以更好地控制交易，并在市场变化时做出及时的决策，从而最大限度地提高交易成功的概率。















