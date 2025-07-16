







双重验证（2FA）是一种安全措施，要求用户提供两种以上不同类型的验证，这样即使密码被盗或泄露，账户也更难以被未经授权的人访问。这种方法大大提高了用户账户的安全性。





常见的双重验证包含手机短信验证码、动态验证码（如谷歌验证）、生物信息识别（如面部指纹解锁）等。MEXC 平台在账号登录、充提转账等方面都采用了双重验证，用于保障用户的资产安全。





本文将详细为大家介绍关于谷歌验证器的绑定使用教程。

























IOS 用户使用海外 ID 登录 App Store ，搜索【谷歌验证】或【Google Authenticator】进行下载。





安卓使用者登录 Google 应用商店，搜索【谷歌验证】获取下载。









第一步：登录您的账号，在右上角个人头像页面下，选择【安全中心】。









第二步：点击绑定谷歌验证器。









第三步：如果您已经下载安装完成谷歌验证器，直接点击【下一步】。如果您还没有安装，可以扫描页面上的二维码进行下载安装。













第四步，手机打开谷歌验证器，扫描二维码或复制密钥输入，将您的密钥添加至谷歌验证器。





同时记得将密钥备份到安全的位置。密钥用于手机更换或遗失时找回谷歌验证器，绑定前请务必将上述密钥备份保存。









第五步，点击【立即获取】，在绑定邮箱中查找到接收到的验证码并填写，在谷歌验证器中复制谷歌验证码并填写，完成后点击【提交】，完成谷歌验证器的绑定。







