邀请好友注册 MEXC





除了日常使用 MEXC 平台进行现货、合约交易外，还可以通过邀请好友的方式，为自己赚取佣金。当您邀请好友使用 MEXC 时，您可以从好友的现货、合约交易中赚取一定比例的佣金，最高比例可以达到 50%。













打开 MEXC 官网并登录您的 MEXC 账号，点击右上角的【个人头像】，选择【邀请好友】。





进入到邀请页面后，点击【邀请好友】，您可以选择复制【邀请码】，新用户在注册时填写您的推广码即可完成新用户注册邀请。





您也可以直接复制【邀请链接】，新用户使用您的推广链接在浏览器打开注册，推广码直接默认填写完成。













1）在 MEXC 手机 APP 上，点击左上角【个人头像】。

2）选择【邀请好友】进入到邀请页面。

3）点击【邀请好友】。

4）选择复制【推广码】或者【邀请链接】发送给邀请的新用户，您也可以选择分享画面的模版后直接分享给好友即可。













邀请好友成为 MEXC 平台用户，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。









普通用户的现货和合约佣金比例均为 40%，部分地区最高为 50%。如果您想获得更高佣金，您可以申请成为 MEXC 代理。





成功邀请达标好友后，邀请人和每个达标受邀好友同时可获得合约体验金奖励。









推荐人实际获得的返佣将以好友用于结算交易手续费的实际币种返还。例如：好友使用MX抵扣结算交易手续费时，推荐人实际获得的返佣将以 MX 返还。









现货返佣奖励次日 00:00（UTC+8) 左右发放，合约返佣奖励次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。返佣奖励将发放至您的 MEXC 现货账户，同时您可通过 MEXC 推广界面查看您的返佣记录。





注：

1）从好友注册日起，推荐人返佣有效期1080天；

2）为确保数据的准确性与安全性，我们仅提供最近18个月内的返佣数据。









在【邀请好友】页面，您可以查看到自己详细的【邀请记录】和【返佣】。可以通过时间筛选来查找自己想要查看的记录，以及支持记录导出。







