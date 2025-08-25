除了日常使用 MEXC 平台进行现货、合约交易外，还可以通过邀请好友的方式，为自己赚取佣金。当您邀请好友使用 MEXC 时，您可以从好友的现货、合约交易中赚取一定比例的佣金，最高比例可以达到 50%。 1. 如何邀请好友 1.1 网页版： 打开 MEXC 官网并登录您的 MEXC 账号，点击右上角的【个人头像】，选择【邀请好友】。 进入到邀请页面后，点击【邀请好友】，您可以选择复制【邀请码】，新用除了日常使用 MEXC 平台进行现货、合约交易外，还可以通过邀请好友的方式，为自己赚取佣金。当您邀请好友使用 MEXC 时，您可以从好友的现货、合约交易中赚取一定比例的佣金，最高比例可以达到 50%。 1. 如何邀请好友 1.1 网页版： 打开 MEXC 官网并登录您的 MEXC 账号，点击右上角的【个人头像】，选择【邀请好友】。 进入到邀请页面后，点击【邀请好友】，您可以选择复制【邀请码】，新用
新手学院/新手指南/操作指南/邀请好友注册 MEXC

邀请好友注册 MEXC

2025年8月25日MEXC
0m
#初阶#热门活动#新手入门
RWAX
APP$0.0008627+7.94%
MX Token
MX$2.1833+1.52%

除了日常使用 MEXC 平台进行现货、合约交易外，还可以通过邀请好友的方式，为自己赚取佣金。当您邀请好友使用 MEXC 时，您可以从好友的现货、合约交易中赚取一定比例的佣金，最高比例可以达到 50%。

1. 如何邀请好友


1.1 网页版：


打开 MEXC 官网并登录您的 MEXC 账号，点击右上角的【个人头像】，选择【邀请好友】。

进入到邀请页面后，点击【邀请好友】，您可以选择复制【邀请码】，新用户在注册时填写您的推广码即可完成新用户注册邀请。

您也可以直接复制【邀请链接】，新用户使用您的推广链接在浏览器打开注册，推广码直接默认填写完成。


1.2 APP版：


1）在 MEXC 手机 APP 上，点击左上角【个人头像】。
2）选择【邀请好友】进入到邀请页面。
3）点击【邀请好友】。
4）选择复制【推广码】或者【邀请链接】发送给邀请的新用户，您也可以选择分享画面的模版后直接分享给好友即可。


2. 邀请奖励


邀请好友成为 MEXC 平台用户，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。

2.1 返佣比例


普通用户的现货和合约佣金比例均为 40%，部分地区最高为 50%。如果您想获得更高佣金，您可以申请成为 MEXC 代理。

成功邀请达标好友后，邀请人和每个达标受邀好友同时可获得合约体验金奖励。

2.2 返佣形式


推荐人实际获得的返佣将以好友用于结算交易手续费的实际币种返还。例如：好友使用MX抵扣结算交易手续费时，推荐人实际获得的返佣将以 MX 返还。

2.3 返佣发放时间


现货返佣奖励次日 00:00（UTC+8) 左右发放，合约返佣奖励次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。返佣奖励将发放至您的 MEXC 现货账户，同时您可通过 MEXC 推广界面查看您的返佣记录。

注：
1）从好友注册日起，推荐人返佣有效期1080天；
2）为确保数据的准确性与安全性，我们仅提供最近18个月内的返佣数据。

3. 返佣记录


在【邀请好友】页面，您可以查看到自己详细的【邀请记录】和【返佣】。可以通过时间筛选来查找自己想要查看的记录，以及支持记录导出。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金