Impossible Cloud Network：下一代互联网的基础层

分配类别
数量（ICNT）
占比
描述
网络节点激励
140.0M
20.0%
HyperNodes 和委托质押机制在保障网络安全性、完整性以及推动生态系统增长方面发挥着关键作用。网络会根据其贡献对 HyperNodes 进行奖励。
云服务开发公司
37.8M
5.4%
用于奖励云服务开发公司在项目早期阶段所做出的各项贡献。
合作伙伴
77.0M
11.0%
用于启动生态系统的基础建设，如社区激活、早期用户激励等关键环节。
投资者
150.5M
21.5%
分配给参与此前融资轮的投资者。
生态系统发展
70.0M
10.0%
支持 ICN 的长期发展，包括生态基金、合作伙伴关系以及生态建设活动等。
网络扩展
70.0M
10.0%
用于支持网络扩展，通过奖励参与者并推动服务在不同供应商与地域间的广泛部署，从而构建强健的生态系统。
核心团队
154.7M
22.1%
分配给 ICN 的创始人以及现有和未来的员工，具体解锁安排根据个人合同有所不同。
分配类别
数量（ICNT）
占比
描述
网络节点激励
21.0M
15%
立即解锁。
119.0M
85%
48 个月内按递减释放方式解锁。
云服务开发公司
18.9M
50%
立即解锁。
18.9M
50%
在 24 个月内线性解锁，每月约释放 1.0M 枚代币。
合作伙伴
38.5M
50%
立即解锁。
38.5M
50%
在 36 个月内线性解锁，每月约释放 1.0M 枚代币。
投资者
150.5M
100%
前 12 个月为锁仓期，无代币解锁（0%）。随后 24 个月内线性解锁全部代币，即每月平均释放约 6.27M 枚代币。
生态系统发展
35.0M
50%
立即解锁。
35.0M
50%
在 24 个月内线性解锁，每月约释放 1.5M 枚代币。
网络扩展
70.0M
100%
发行时立即解锁。
核心团队
133.0M
86%
在 36 个月内解锁，其中前 12 个月无解锁（0%），随后 24 个月内线性解锁全部代币。
21.7M
14%
在 36 个月内解锁，其中 7.2M（33%）在第 12 个月后解锁，剩余 14.5M（67%）在接下来的 24 个月内线性解锁。
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可
介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，
Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率
介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分
TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5
TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN
TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献