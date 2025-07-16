Impossible Cloud Network：下一代互联网的基础层

要点速览： 1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一个去中心化云服务平台，致力于构建可替代传统云的 Web3 基础设施。 2）ICN 已上线支持 S3 协议的对象存储服务，未来将扩展至 CDN、计算与数据库等模块。 3）ICN 通过代币 ICNT 实现资源激励、网络治理与稳定支付的有机结合。 4）ICN 网络由全球节点共同维护，用户可贡献存储资源并获得代币奖励，数据安全要点速览： 1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一个去中心化云服务平台，致力于构建可替代传统云的 Web3 基础设施。 2）ICN 已上线支持 S3 协议的对象存储服务，未来将扩展至 CDN、计算与数据库等模块。 3）ICN 通过代币 ICNT 实现资源激励、网络治理与稳定支付的有机结合。 4）ICN 网络由全球节点共同维护，用户可贡献存储资源并获得代币奖励，数据安全
要点速览：


1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一个去中心化云服务平台，致力于构建可替代传统云的 Web3 基础设施。
2）ICN 已上线支持 S3 协议的对象存储服务，未来将扩展至 CDN、计算与数据库等模块。
3）ICN 通过代币 ICNT 实现资源激励、网络治理与稳定支付的有机结合。
4）ICN 网络由全球节点共同维护，用户可贡献存储资源并获得代币奖励，数据安全高且全链可审计。
5）ICN 被认为是 DePIN 赛道中最具潜力的基础设施创新者。

Web3 生态系统迫切需要一个原生的基础设施层来构建和运行。当前的解决方案尚未支持 Web3，导致许多协议和项目只能在 Web2 云上运行，从而面临 Web3 技术力求避免的关键中心化风险。另外当前云服务市场也面临诸多挑战，包括中心化、成本高昂、供应商锁定以及数据安全问题。Impossible Cloud Network（ICN）提出了一种基于区块链和 Web3 技术的去中心化解决方案。

ICN 旨在重新定义我们与互联网的交互方式，利用去中心化生态系统的力量构建开放云。ICN 协议突破了当前云架构的可扩展性限制，并通过深度、无需许可的硬件网络在应用层开启无限创新。通过这种方式，ICN 解决了传统云模型中诸多固有挑战，例如高成本、安全漏洞和低效率。

1. 什么是 Impossible Cloud Network（ICN）


Impossible Cloud Network（ICN）正在打造下一代互联网的基础层，挑战中心化科技巨头的垄断。不同于孤立的 DePIN 项目，ICN 构建了一个完全开放、多服务、无权限限制且可组合的去中心化云基础设施，集成了存储、计算和网络功能，支持大规模应用。其中：

1）硬件提供者（HPs）、服务提供者（SPs）和SLA预言机节点协同工作，共同提升网络的完整性与可靠性。
2）Impossible Cloud Network 协议（ICNP）通过代币经济体系协调生态运作，激励贡献者并确保资源合理分配。
3）代币 ICNT 用于奖励硬件提供者和 SLA 预言机节点，帮助服务提供者访问网络资源，并通过抵押机制保障网络的稳定性。

通过促进技术与经济效率，ICN 致力于推动全面的去中心化云服务发展，提供灵活、低成本且安全的集中化云服务替代方案。目前，ICN 已获得 1kxProtocol LabsHV CapitalNGP Capital 等知名投资方支持。ICN 有望成为未来互联网的基础层，驱动新一代云服务、人工智能代理、企业软件及数字生态系统的发展。

2. ICN 的代币经济


ICNT 是 Impossible Cloud Network（ICN）的原生数字资产。作为网络中的基本价值单位，ICNT 在整个生态系统中发挥核心作用，包括访问服务、激励贡献者等多种交互场景。

ICNT 广泛用于访问网络资源、激励参与者以及保障网络安全，其独特之处在于与一个正在快速增长的 B2B 商业体系直接相连。ICNT 的总代币数量为 7 亿枚。

2.1 代币 ICNT 的分配比例


分配类别
数量（ICNT）
占比
描述
网络节点激励
140.0M
20.0%
HyperNodes 和委托质押机制在保障网络安全性、完整性以及推动生态系统增长方面发挥着关键作用。网络会根据其贡献对 HyperNodes 进行奖励。
云服务开发公司
37.8M
5.4%
用于奖励云服务开发公司在项目早期阶段所做出的各项贡献。
合作伙伴
77.0M
11.0%
用于启动生态系统的基础建设，如社区激活、早期用户激励等关键环节。
投资者
150.5M
21.5%
分配给参与此前融资轮的投资者。
生态系统发展
70.0M
10.0%
支持 ICN 的长期发展，包括生态基金、合作伙伴关系以及生态建设活动等。
网络扩展
70.0M
10.0%
用于支持网络扩展，通过奖励参与者并推动服务在不同供应商与地域间的广泛部署，从而构建强健的生态系统。
核心团队
154.7M
22.1%
分配给 ICN 的创始人以及现有和未来的员工，具体解锁安排根据个人合同有所不同。


2.2 代币 ICNT 的解锁周期


分配类别
数量（ICNT）
占比
描述
网络节点激励
21.0M
15%
立即解锁。
119.0M
85%
48 个月内按递减释放方式解锁。
云服务开发公司
18.9M
50%
立即解锁。
18.9M
50%
在 24 个月内线性解锁，每月约释放 1.0M 枚代币。
合作伙伴
38.5M
50%
立即解锁。
38.5M
50%
在 36 个月内线性解锁，每月约释放 1.0M 枚代币。
投资者
150.5M
100%
前 12 个月为锁仓期，无代币解锁（0%）。随后 24 个月内线性解锁全部代币，即每月平均释放约 6.27M 枚代币。
生态系统发展
35.0M
50%
立即解锁。
35.0M
50%
在 24 个月内线性解锁，每月约释放 1.5M 枚代币。
网络扩展
70.0M
100%
发行时立即解锁。
核心团队
133.0M
86%
在 36 个月内解锁，其中前 12 个月无解锁（0%），随后 24 个月内线性解锁全部代币。
21.7M
14%
在 36 个月内解锁，其中 7.2M（33%）在第 12 个月后解锁，剩余 14.5M（67%）在接下来的 24 个月内线性解锁。


3. 为什么选择 ICN


无限扩展：AI 与云计算的需求日益增长，而传统云服务已接近可扩展性的极限，难以实现动态扩容，也限制了新进入者的参与。互联网亟需一套能够适应数字时代不断演化的基础设施。

无限制的云：如今的大部分互联网由少数大型公司控制，限制了个人与企业参与 AI 与云计算增长的机会。Web3 结合 ICN 的性能与效率，带来了更强的去信任性、数据真实性与可访问性。

没有需求的网络：许多 Web3 项目在缺乏可持续盈利路径的情况下勉强维系网络。ICN 提出一种去中心化、市场驱动的方式，使网络能随着生态动态调整，从而实现可持续增长与经济机会。

ICN 通过汇聚全球的硬件提供者与开发者，构建一个透明开放、原生加密驱动的生态系统，从根本上去中心化云基础设施。这一模型使协议与企业能够不受传统云限制地获取顶级计算能力与存储资源，确保网络具备可扩展性、安全性与高性能，同时保留模块化网络层所需的可组合性与信任选择权。

4. ICN 是如何运行的


ICN 的核心是 ICN 协议（ICNP），它作为硬件与软件之间的桥梁，实现资源的高效流通与无缝协作。硬件提供者贡献如存储、GPU、CPU 等计算资源，而开发者则在此基础设施上构建并交付云服务。ICNP 通过去中心化的协调机制，促成这些角色间的高效互动，并保障资源分配的最优化与网络运行的高性能。

5. ICN 的优势


借助 ICN，项目方可以实现以下目标：
部署真正的 Web3 协议：基于 Web3 架构构建的基础设施，兼顾高性能与安全性保障。
性能卓越：利用去中心化结构实现资源公平调度，确保系统性能最优化。
安全可靠：依托全球分布式架构，消除单点故障风险，提升网络的稳定性与韧性。

6. 普通用户如何参与 ICN 网络


参与 ICN 生态和网络经济最简单的方式，就是向网络质押您的资产。用户可以将 ICNL（ICN Link）或 ICNT 质押到系统的不同组成部分，以获取对应的奖励。这些质押不仅带来收益，更是保障网络中关键节点安全性与服务质量的重要机制。

该系统有两个主要部分可供用户质押和赚取收益：
HyperNode 网络：保护 ICN 协议运行安全。
ScalerNode 网络：去中心化硬件资源节点，提供存储和算力服务。

6.1 向 HyperNode 质押 ICNL


质押 ICNL 到 HyperNode 网络后，您将根据该节点完成的网络验证工作获得奖励。只要您所选择的 HyperNode 正常履行职责，您就能持续获得奖励；反之，若节点出现违规行为或未完成工作，将面临惩罚机制（扣除质押资产）。

由于区块 gas 限制，您每次质押 ICNL 时最多只能质押 100 个 ICNL。如果您想质押超过 100 个 ICNL，则需要提交多笔交易。多笔质押会被捆绑在一起合并管理，直到它们被解除质押为止。

注：ICN Link 是一种 ERC-721 NFT 代币，是保障 ICN 系统安全的核心组成部分。

6.2 向 ScalerNode 质押 ICNL 或 ICNT


通过质押 ScalerNode，您将因参与抵押并确保硬件网络正常运行而获得奖励。ScalerNode 因向 ICNP 协议提供其功能和资源而获得奖励，而质押者则可以通过为每个节点的抵押品提供流动性来获得部分奖励。

此外，由于 ScalerNode 会被分配给预订它们的构建者使用，这些节点会因其硬件在网络中的实际使用率而获得额外奖励。质押者也将获得部分奖励，因为他们的质押有助于维持 ScalerNode 提供服务的能力。如果 ScalerNode 长时间离线或性能低于阈值，则会导致与该节点关联的 HP 质押 ICNT 被削减。

ICN 不只是一个云平台，更是一场迈向真正开放、由社区驱动的云生态系统的变革。它旨在承载未来最具挑战性的工作负载，聚焦于如 AI 的 GPU 计算与边缘数据处理等先进服务，率先引领下一波云计算革命。ICN 是一个与用户共同成长的网络，依托全球社区的力量，打造一个人人可参与、可扩展、可持续的下一代云基础设施。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

