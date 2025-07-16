为了方便您查看资产情况，在此页面我们将MEXC几大账户整合在了一起：现货账户、合约账户、法币账户、跟单账户。













1.2 在资产总览界面，您可以快速浏览账户情况，并进行一些快捷操作：

(1). 快捷操作键 ：充值、提币、转账、划账

(2). 各账户余额 USDT/USD 估值

(3). 查看各账户的类别









点击【近期充提记录】—【查看全部】，可进入资金记录界面，查看充值记录、提现记录、划账、转账、其他记录。









如果您想在特定市场进行交易，您需要先将资金划转到相应的钱包中，然后才能进行交易。例如，如果您通过C2C购买了数字货币并希望进行现货交易，您需要先将数字货币从「法币账户」划转到您的「现货账户」中。

3.1 点击【划转】按钮。

3.2 在弹出的划转窗口，选择需要划转的账户后，点击【立即划转】。







