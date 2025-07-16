



为了防止用户在网络上被钓鱼诈骗，MEXC 官方平台上线了官方验证通道的功能。如果您在网络上看到 MEXC 的相关社媒账号，您可以通过使用官方验证的功能，检查确认是否为官方账号。





如何使用MEXC官方验证通道？









打开 MEXC 官方网站，滑动到官网首页最下方，点击【用户支持】下的【官方验证通道】进入验证页面。









在输入框中输入您看到的相关社媒账号 ID，点击搜索【🔍】按钮。









经查询后确认为官方社媒，则会弹出绿色认证通过弹窗，并列出对应同 ID 的其他社媒账号。如搜索 @MEXC_TR 结果如下图所示。









如果经查询后确认为非官方社媒，则会弹出红色认证不通过弹窗。如搜索 @MEXC_Fans 结果如下图所示。这时您需要注意不要点击其发布的相关链接，避免造成资产损失。













1）打开 MEXC App，点击快捷按钮【更多】。





2）选择【客服】下的【官方验证通道】。





3）在输入框中输入您看到的相关社媒账号 ID，点击搜索【🔍】按钮。





4）经查询后确认为官方社媒，则会弹出绿色认证通过弹窗，并列出对应同 ID 的其他社媒账号。如搜索 @MEXC_TR 结果如下图所示。





5）如果经查询后确认为非官方社媒，则会弹出红色认证不通过弹窗。如搜索 @MEXC_Fans 结果如下图所示。这时您需要注意不要点击其发布的相关链接，避免造成资产损失。













MEXC 提供的官方验证方式，能够准确识别验证您提供的账号 ID 是否为官方账号。与此同时网络上的一些实施钓鱼的诈骗分子，可能会将正确的官方账号 ID 信息，添加至钓鱼账号的简介中。因此您在验证社媒账号是否为官方账号时，一定要确保您复制的是账号 ID。





我们以 Telegram 账号为例进行说明。如下图所示，这是一个 MEXC 的官方账号，该账号的 ID 即 username 是 @Yui_MEXC 。建议用户直接使用复制按钮复制账号，不要手动输入账号，以防钓鱼账号。









MEXC 建立了众多的多语言社区，帮助用户和 MEXC 取得联系，了解 MEXC 最新资讯动态和活动信息。您可以阅读《 如何加入 MEXC 多语言社区 》内容，加入到对应的社区。或者您也可以在 MEXC 官网首页底部，选择您想要加入的社区，点击对应渠道图标即可加入。







