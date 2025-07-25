如何使用 MEXC 账号数据导出功能





为了方便用户快速导出个人交易和资金记录，MEXC 上线了账号数据导出的自助服务功能，帮助用户快速导出近 540 天内的数据。









一站式操作 ：所有数据的导出在统一页面完成，自助操作方便快捷。

灵活选择 ：最大支持 540 天内的数据导出，可按需筛选。

快速获取：支持手动下载或发送至绑定邮箱，随时使用。

















在帮助中心页面，点击【自助服务】列表下的【账号数据导出】按钮。









在账号数据导出页面，根据自身情况选择导出原因后，点击【下一步】。







选择导出数据类型：合约、现货、资金记录、法币或理财。以下以导出合约数据为例进行演示。





1）勾选您想要导出的合约数据，包括合约历史仓位、合约历史委托、合约历史成交、合约资金流水、合约账单和跟单历史订单。 2）设定导出数据的时间范围，每份报告最大支持导出最近 540 天的数据（截止到前一天）。 3）选择导出格式 EXCEL 或 PDF ，您可以根据具体使用场景选择合适的格式。注意： EXCEL 格式支持对文件进行加密。

5）合约数据页面内容填写完成后，点击【导出】。请注意，每个自然月最多支持导出数据 10 次，即合约、现货、资金记录分别各 10 次。









记录导出后，MEXC 将会通过邮件或短信的方式通知您。下载链接仅在 7 天内有效，请您及时下载。

















Q：生成失败？ A：您可以刷新页面后再次尝试导出，或联系客服协助您进行人工导出。





Q：导出的数据文件在哪里下载？

A： 请前往【帮助中心】→【账号数据导出】→【导出记录】下载，下载链接有效期为 7 天。





Q：需要其他类型导出？

A：请联系客服协助。MEXC 非常重视每一位用户的反馈，欢迎您提交建议。



Q: 导出需求超过 540 天? A：我们非常理解您对早期交易数据的需求。目前平台默认支持导出最近 540 天的交易记录，超出此范围的数据暂无法提供。为避免类似情况，建议您定期备份交易记录。



