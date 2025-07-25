为了方便用户快速导出个人交易和资金记录，MEXC 上线了账号数据导出的自助服务功能，帮助用户快速导出近 540 天内的数据。 1. 账号数据导出功能特点 一站式操作：所有数据的导出在统一页面完成，自助操作方便快捷。 灵活选择：最大支持 540 天内的数据导出，可按需筛选。 快速获取：支持手动下载或发送至绑定邮箱，随时使用。 2. 如何使用 MEXC 账号数据导出功能 打开 MEXC 官网并登录，在为了方便用户快速导出个人交易和资金记录，MEXC 上线了账号数据导出的自助服务功能，帮助用户快速导出近 540 天内的数据。 1. 账号数据导出功能特点 一站式操作：所有数据的导出在统一页面完成，自助操作方便快捷。 灵活选择：最大支持 540 天内的数据导出，可按需筛选。 快速获取：支持手动下载或发送至绑定邮箱，随时使用。 2. 如何使用 MEXC 账号数据导出功能 打开 MEXC 官网并登录，在
新手学院/新手指南/操作指南/如何使用 ME...数据导出功能

如何使用 MEXC 账号数据导出功能

2025年7月25日MEXC
0m
#初阶#新手入门
Quack AI
Q$0.021056-4.80%

为了方便用户快速导出个人交易和资金记录，MEXC 上线了账号数据导出的自助服务功能，帮助用户快速导出近 540 天内的数据。

1. 账号数据导出功能特点


  • 一站式操作：所有数据的导出在统一页面完成，自助操作方便快捷。
  • 灵活选择：最大支持 540 天内的数据导出，可按需筛选。
  • 快速获取：支持手动下载或发送至绑定邮箱，随时使用。

2. 如何使用 MEXC 账号数据导出功能


打开 MEXC 官网并登录，在官网首页底部点击【帮助中心】。


在帮助中心页面，点击【自助服务】列表下的【账号数据导出】按钮。


在账号数据导出页面，根据自身情况选择导出原因后，点击【下一步】。


选择导出数据类型：合约现货、资金记录、法币或理财。以下以导出合约数据为例进行演示。

1）勾选您想要导出的合约数据，包括合约历史仓位、合约历史委托、合约历史成交、合约资金流水、合约账单和跟单历史订单。
2）设定导出数据的时间范围，每份报告最大支持导出最近 540 天的数据（截止到前一天）。
3）选择导出格式 EXCEL 或 PDF ，您可以根据具体使用场景选择合适的格式。注意： EXCEL 格式支持对文件进行加密。
4）勾选【生成后自动发送至邮箱】，导出的数据将发送至您账号绑定的邮箱。如未勾选或未绑定邮箱，您可以在【导出记录】页面点击链接下载。
5）合约数据页面内容填写完成后，点击【导出】。请注意，每个自然月最多支持导出数据 10 次，即合约、现货、资金记录分别各 10 次。


记录导出后，MEXC 将会通过邮件或短信的方式通知您。下载链接仅在 7 天内有效，请您及时下载。


MEXC 账号数据导出功能让您轻松一站式导出交易和资金记录。如果您希望导出特定的交易币种、交易方向等更个性化的数据，请前往现货订单合约订单资金记录页面进行导出。

3. 常见问题


Q：生成失败？ A：您可以刷新页面后再次尝试导出，或联系客服协助您进行人工导出。

Q：导出的数据文件在哪里下载？
A： 请前往【帮助中心】→【账号数据导出】→【导出记录】下载，下载链接有效期为 7 天。

Q：需要其他类型导出？
A：请联系客服协助。MEXC 非常重视每一位用户的反馈，欢迎您提交建议。

Q: 导出需求超过 540 天?
A：我们非常理解您对早期交易数据的需求。目前平台默认支持导出最近 540 天的交易记录，超出此范围的数据暂无法提供。为避免类似情况，建议您定期备份交易记录。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金