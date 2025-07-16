如何切换MEXC账号

切换账号是日常使用频率较高的功能之一。当您要在不同账号之间切换时，这一功能能够极大地减少您重复输入账号和密码的时间，提升使用效率，同时还避免了输入错误的风险，让您的切换账号体验更加流畅和安全。









打开 MEXC 官网首页并登录账号，选择【个人头像】中的【切换账号】。









在切换账号页面点击不同的账号即可完成切换。您也可以点击【添加账号】添加其他账号。













打开 MEXC App，点击左上角【个人头像】，在页面最下方选择【切换账号】进入相应的页面，进行账号切换。





在切换账号页面右上角点击【+】可添加其他账号。







