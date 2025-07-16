如何提交 OTC 工单？

加密货币 OTC 交易即我们常说的场外交易，是指买卖双方之间交易加密货币和法币的行为。当您使用法币购买加密货币，或者准备出售加密货币兑换成法币时，都需要使用到 OTC 交易。





如果您在使用 MEXC 平台的 OTC 交易时遇到问题，您可以前往工单页面填写并提交对应的资料，MEXC OTC 客服团队会以邮件的形式在 24 小时内进行回覆。









打开 MEXC 官网首页并登录个人账号，向下滑动页面至底部，点击【用户支持】下的【提交咨询】进入相应页面。









点击【OTC 咨询】切换到 OTC 的工单提交页面，填写问题分类、咨询标题、具体描述、邮箱地址、上传附件（非必填）后，点击【提交】按钮即可。





在问题分类中，目前提供了 P2P 订单、全球银行转账、信用卡买币、第三方买币、MEXC 卡、OTC 交易安全问题以及其他等具体的场景问题。





在【具体描述】中请仔细填写您在 OTC 交易中碰到的问题等信息，MEXC OTC 客服团队工作人员会在 24 小时以内以邮件方式尽快回复您。













打开 MEXC App 并登录，在首页点击【更多】，选择【客服】下的【提交工单】。





在工单页面点击【OTC咨询】切换到 OTC 的工单提交页面，填写问题分类、咨询标题、具体描述、邮箱地址、上传附件（非必填）后，点击【提交】按钮即可。





