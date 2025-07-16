如何修改现货挂单中的订单参数？

在现货交易中，您可以对挂单中的限价单进行参数修改，包括价格和订单数量。订单参数修改成功后，原有订单将被取消，系统会生成新的订单。目前，该功能仅对现货交易的限价单生效。









1.在现货交易页面下方，您可以看到【当前委托】。对您想要修改的订单，点击【修改】图标。









2.您可以在弹窗中输入新的价格和数量，然后点击确定。













1.点击MEXC App首页【交易】，并进入页面下方【当前委托】页面。点击订单旁的【编辑】按钮。









2.在弹窗中输入新的价格和数量，然后点击【确认】。







