如何下载 MEXC App





















如果您未能扫码成功，您可以点击二维码下方的【更多下载选项】，跳转至下载页面，选择安卓 MEXC App 安装包进行下载并安装。









安卓端在安装过程中，可能会有风险拦截的窗口弹出。如果您确认是经 MEXC 官方网站或者咨询客服后获取的官方下载链接，当出现拦截弹窗时，点击【仍要安装】。













打开手机上的谷歌商店，并在搜索栏中搜索并找到 MEXC App，点击【安装】。安装完成后，即可正常使用。

















打开手机上的苹果 App Store，在搜索栏中搜索并找到 MEXC App，点击【安装】。安装完成后，即可正常使用。









如果您所在的地区不支持 App 下载，那么无法搜索出相应结果，建议您更换其他国家 Apple ID 进行尝试。





您还可以使用 MEXC 网页版本，您可以在电脑浏览器或手机上进行访问，官网地址如下：













免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。