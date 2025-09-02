如何将加密货币存入 MEXC 平台（App）





如果您在其他钱包或者平台拥有加密货币，您可以选择将加密货币转移到 MEXC 平台进行交易。









1）在手机上打开 MEXC App，并登陆您的个人账号，点击右下角【资产】。





2）点击【充值】按键。





3）在搜索框输入您想要充值的加密货币。我们以 MX 代币为例，选择第一个 MX Token。





4）选择【网络】。确保您选择的网络，和您提款平台选择的网络保持一致。如果选择了错误的网络，您的资金可能会丢失且无法恢复。





不同的网络对应的手续费也不同，可以选择较低手续费的网络进行提币。我们以 ERC20 为例，点击【ERC20】。





5）【点击生成地址】，确认网络和充值地址，复制 MEXC 的充值地址到提现平台。如果是他人为您充值，您也可以选择【保存图片】或者【分享地址】，将地址或图片分享给对方。









对于一些如 EOS 等相对特殊的网络，充值时除了填写地址外，还必须填写 Memo，否则无法检测到你的地址。









我们以 MetaMask 钱包为例，展示提现 MX Token 到 MEXC 平台。





6）把刚刚复制的充值地址，填写到 MetaMask 的提币地址栏中，注意选择和充值地址一样的网络。点击【下一步】。









7）填写要提现的数量，点击【下一步】。









核对提现地址和网络，检查当前的网络手续费，确认信息无误后，点击【发送】完成提币到 MEXC 平台。提现的资金将很快存入您的 MEXC 账户。







