如何使用小额资产兑换MX？

一.什么是小额资产兑换MX 为满足用户的交易需要，MEXC已上线【小额资产兑换MX】产品。在符合兑换规则的前提下，用户持有的小额资产可以兑换为 MX 。 兑换规则为： 每24小时内可使用10次小额资产兑换功能。 单次最多兑换99种资产，并且单个资产额度需小于5 USDT。 下架、停止充提和12小时内涨跌幅超过300.00%的资产暂不支持兑换。 当前仅支持USDT/USDC/ETH/BTC/USDP