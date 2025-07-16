MEXC DEX+ 是一个去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，为用户提供最优交易路径，降低滑点并优化交易成本。 目前 MEXC DEX+ 已支持使用外部钱包进行注册和连接，本文将以 Web 版本为例演示具体操作步骤，App 端操作方式类似。 1. 使用外部钱包连接绑定 MEXC DEX+ 账户准备工作 Web 端：请提前在浏览器中安装好钱包插件。如果尚未安装，请MEXC DEX+ 是一个去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，为用户提供最优交易路径，降低滑点并优化交易成本。 目前 MEXC DEX+ 已支持使用外部钱包进行注册和连接，本文将以 Web 版本为例演示具体操作步骤，App 端操作方式类似。 1. 使用外部钱包连接绑定 MEXC DEX+ 账户准备工作 Web 端：请提前在浏览器中安装好钱包插件。如果尚未安装，请
如何使用外部钱包连接绑定 MEXC DEX+ 账户

MEXC DEX+ 是一个去中心化交易聚合平台（DEX Aggregator），整合多家 DEX，为用户提供最优交易路径，降低滑点并优化交易成本。

目前 MEXC DEX+ 已支持使用外部钱包进行注册和连接，本文将以 Web 版本为例演示具体操作步骤，App 端操作方式类似。

1. 使用外部钱包连接绑定 MEXC DEX+ 账户准备工作


Web 端：请提前在浏览器中安装好钱包插件。如果尚未安装，请前往 Chrome 应用商店下载安装。（注：推荐您使用谷歌浏览器）
App 端：请提前在手机上安装钱包 App。如果尚未安装，请前往 App Store 或 Google Play 下载。

Web 端和 App 端支持的钱包种类可能会有所差异，请您以页面显示支持的钱包为准。

2. 使用外部钱包连接 MEXC 关联已有账户或注册新账户


2.1 绑定现有账户


打开 MEXC DEX+ 页面，点击【连接钱包】，选择您已经安装好的钱包插件，如 MetaMask。


点击【连接】钱包。


点击【确认】。


签名成功后，点击直接【绑定现有账户】。


点击【绑定现有账户】后，系统将弹出登录弹窗。输入您现有 MEXC 账户的账号和密码，点击【登录】。完成 2FA 验证后登录账号，即可和钱包绑定成功。


2.2 创建新账户


打开 MEXC DEX+ 页面，点击【连接钱包】，选择您已经安装好的钱包插件，如 MetaMask。


点击【连接】钱包。


点击【确认】。


签名成功后，点击直接【创建新账户】。


点击【创建新账户】后，系统将为您分配 UID 和钱包地址。向钱包中充值对应加密货币后，您可开启链上交易。


3. 如何查看 MEXC DEX+ 账户地址


将鼠标移动到 MEXC DEX+ 页面导航栏上方的钱包图标处，您可以看到当前账号对应网络的账户地址。


您也可以点击【资产】进入资产【总览】页面，点击【转入】，切换不同网络即可查看到不同网络对应的账户地址。


更多推荐阅读：

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

