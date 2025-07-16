如何使用外部钱包连接绑定 MEXC DEX+ 账户









目前 MEXC DEX+ 已支持使用外部钱包进行注册和连接，本文将以 Web 版本为例演示具体操作步骤，App 端操作方式类似。









App 端：请提前在手机上安装钱包 App。如果尚未安装，请前往 App Store 或 Google Play 下载。





Web 端和 App 端支持的钱包种类可能会有所差异，请您以页面显示支持的钱包为准。





















点击【连接】钱包。









点击【确认】。









签名成功后，点击直接【绑定现有账户】。









点击【绑定现有账户】后，系统将弹出登录弹窗。输入您现有 MEXC 账户的账号和密码，点击【登录】。完成 2FA 验证后登录账号，即可和钱包绑定成功。





















点击【连接】钱包。









点击【确认】。









签名成功后，点击直接【创建新账户】。









点击【创建新账户】后，系统将为您分配 UID 和钱包地址。向钱包中充值对应加密货币后，您可开启链上交易。













将鼠标移动到 MEXC DEX+ 页面导航栏上方的钱包图标处，您可以看到当前账号对应网络的账户地址。









您也可以点击【资产】进入资产【总览】页面，点击【转入】，切换不同网络即可查看到不同网络对应的账户地址。









