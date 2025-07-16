如何在MEXC上查看区块确认数？









简而言之，任何数字货币在交易时，该交易的数据会被打包到一个「数据块」，也就是「区块」（block）中，当这个区块提交到主链之后，这笔交易就初步得到确认了。这个确认的过程叫做「区块确认」。









每次区块被提交到主链，交易数据被确认一次：「区块确认数」就是指代交易数据被确认的次数。





例如





我们知道，包含数字货币交易数据的区块都要继承前一个区块的信息，因此，每次被确认的区块也是继承了前一个区块的信息。而后边的区块，也必须继承前一个区块的内容。通常，区块1的下一个区块称为区块2，接著区块2的称为区块3……以此类推。整个确认过程，就叫做「区块确认」；确认的区块次数叫做「区块确认数」。只有当所有区块得到确认，交易才能完成。一般而言，「区块确认数」越大，数据被篡改的可能性越低，数据的安全级别越高。









若您想要了解某币种到账的区块确认数，可以在官网首页完成以下步骤：





















註意





在ERC20上充值或者转账USDT，需要确认96个区块：

















































此时，您在右侧图中可以看到相应的【区块确认数】信息





註意





