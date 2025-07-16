头寸是一个金融交易中常见的术语，在不同场景下，有不同含义。在期货合约交易市场中，头寸专指买卖期货合约的数量。对买入做多者，称持有多头头寸。对卖出做空者，称持有空头头寸。在进行头寸计算之前，我们需要对多头头寸和空投头寸的概念有基本了解。 1. 什么是多头头寸和空头头寸？ 多头头寸是指交易者认为后市上涨的概率较大，因而看多后市，购买头寸（一定数量的期货合约）称为多头。交易者以一定价格买入后，等待价格上头寸是一个金融交易中常见的术语，在不同场景下，有不同含义。在期货合约交易市场中，头寸专指买卖期货合约的数量。对买入做多者，称持有多头头寸。对卖出做空者，称持有空头头寸。在进行头寸计算之前，我们需要对多头头寸和空投头寸的概念有基本了解。 1. 什么是多头头寸和空头头寸？ 多头头寸是指交易者认为后市上涨的概率较大，因而看多后市，购买头寸（一定数量的期货合约）称为多头。交易者以一定价格买入后，等待价格上
新手学院/新手指南/合约/如何计算合约头寸大小？

如何计算合约头寸大小？

2025年7月16日MEXC
0m
#进阶#合约

头寸是一个金融交易中常见的术语，在不同场景下，有不同含义。在期货合约交易市场中，头寸专指买卖期货合约的数量。对买入做多者，称持有多头头寸。对卖出做空者，称持有空头头寸。在进行头寸计算之前，我们需要对多头头寸和空投头寸的概念有基本了解。

1. 什么是多头头寸和空头头寸？


多头头寸是指交易者认为后市上涨的概率较大，因而看多后市，购买头寸（一定数量的期货合约）称为多头。交易者以一定价格买入后，等待价格上涨至其目标价位再卖出头寸以实现获利。

空头头寸是指交易者认为后市下跌的概率较大，因而看空后市，卖出头寸（一定数量的期货合约）称为空头。交易者以一定的价格卖出头寸后，等待价格下跌至期望目标后再通过买入头寸以实现获利。

2. 什么是风险管理？


任何交易都有失败的可能，比如持有多头头寸后，行情突然迎来下跌，此时您需要设置一个出场价格。然后按照出场价格认赔出场，这部分亏掉的钱也称为风险金额。风险金额的亏损是必要的，因为这将风险最小化，避免您的账户遭受超过您最大承受能力的亏损。

出场价格的设置根据个人交易原则和交易方法判断，每个人可能都不同。具体而言，您的交易方法和理念是什么，您如何判断市场已经发生转向，需要认赔出场？请注意，出场价格和入场价格之差和入场价格之间的绝对比例，我们称为止损幅度。

尽管每个人的交易方法不同，但大多数交易员的风险幅度都在账户的 0.5%-2% 之间。也就是，将每次的风险金额设定在总资金量的 0.5%-2% 之间，这样即使产生亏损，也可以有回本或后续盈利的机会。

在传统的金融交易市场中，更多是采用 1% 投资原则，即每次亏 1% 的风险幅度。比如您的账户规模是 $10000，那么每笔交易最多可以承受 $100 的风险金额亏损。

3. 如何计算头寸大小？


头寸大小的计算公式如下：头寸大小 = 风险金额/止损幅度。
其中风险金额 = 仓位大小*风险幅度，止损幅度= |（入场价格-出场价格）| /入场价格。

假设我们的账户中有 10000 美元，风险幅度为 1%，那么风险金额 = 10000*1% = $100。
我们要在比特币 26000 美元开空，我们把止损出场设为 27000，也就是止损幅度达到 3.8% 时，我们止损。
那么头寸大小 = $100/0.038 = $2631。
同理，如果在 26000 美元开多，止损出场为 25000，也是止损幅度达到 3.8% 出场。头寸大小也会得出 $2631。

所以我们的头寸大小规模应该设定在 2631 美元，如果比特币以 27000 美元的价格达到我们的做空止损价，以 25000 美元的价格达到我们的做多止损价，我们都将亏损 100 美元。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金