如何计算合约头寸大小？





头寸是一个金融交易中常见的术语，在不同场景下，有不同含义。在期货合约交易市场中，头寸专指买卖期货合约的数量。对买入做多者，称持有多头头寸。对卖出做空者，称持有空头头寸。在进行头寸计算之前，我们需要对多头头寸和空投头寸的概念有基本了解。









多头头寸是指交易者认为后市上涨的概率较大，因而看多后市，购买头寸（一定数量的期货合约）称为多头。交易者以一定价格买入后，等待价格上涨至其目标价位再卖出头寸以实现获利。





空头头寸是指交易者认为后市下跌的概率较大，因而看空后市，卖出头寸（一定数量的期货合约）称为空头。交易者以一定的价格卖出头寸后，等待价格下跌至期望目标后再通过买入头寸以实现获利。









任何交易都有失败的可能，比如持有多头头寸后，行情突然迎来下跌，此时您需要设置一个出场价格。然后按照出场价格认赔出场，这部分亏掉的钱也称为风险金额。风险金额的亏损是必要的，因为这将风险最小化，避免您的账户遭受超过您最大承受能力的亏损。





出场价格的设置根据个人交易原则和交易方法判断，每个人可能都不同。具体而言，您的交易方法和理念是什么，您如何判断市场已经发生转向，需要认赔出场？请注意，出场价格和入场价格之差和入场价格之间的绝对比例，我们称为止损幅度。





尽管每个人的交易方法不同，但大多数交易员的风险幅度都在账户的 0.5%-2% 之间。也就是，将每次的风险金额设定在总资金量的 0.5%-2% 之间，这样即使产生亏损，也可以有回本或后续盈利的机会。





在传统的金融交易市场中，更多是采用 1% 投资原则，即每次亏 1% 的风险幅度。比如您的账户规模是 $10000，那么每笔交易最多可以承受 $100 的风险金额亏损。









头寸大小的计算公式如下：头寸大小 = 风险金额/止损幅度。

其中风险金额 = 仓位大小*风险幅度，止损幅度= |（入场价格-出场价格）| /入场价格。





假设我们的账户中有 10000 美元，风险幅度为 1%，那么风险金额 = 10000*1% = $100。

我们要在比特币 26000 美元开空，我们把止损出场设为 27000，也就是止损幅度达到 3.8% 时，我们止损。

那么头寸大小 = $100/0.038 = $2631。

同理，如果在 26000 美元开多，止损出场为 25000，也是止损幅度达到 3.8% 出场。头寸大小也会得出 $2631。





所以我们的头寸大小规模应该设定在 2631 美元，如果比特币以 27000 美元的价格达到我们的做空止损价，以 25000 美元的价格达到我们的做多止损价，我们都将亏损 100 美元。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。