貔貅币防范指南

加密货币交易新兴项目和币种层出不穷，由于潜在的高收益特点，对投资者来说同时隐藏着巨大风险。“貔貅币”这一说法，主要是投资者用来调侃那些只进不出、无法提现或流动性极差的加密货币的形象化称呼。在这个快速变化的市场中，了解“貔貅币”的特征和风险，成为每个投资者的必修课。

1. 什么是貔貅币


貔貅币（Honeypot Token）通常被用来形容那些具有“只进不出”特性的加密货币或项目。它通常有以下几类情况：
  • 无法提现：项目限制用户提币，导致资金被困。
  • 流动性差：市场交易深度不足，买入容易但卖出困难，难以变现。
  • 骗局项目：某些不良项目故意设计机制，吸纳资金后限制用户自由交易或提取。

2. 陷入貔貅盘原因


2.1 仿盘：仿盘项目会复制知名项目的名称、logo、创建相同名称的代币合约。当您没有仔细检查合约地址时，可能会买到貔貅代币。

2.2 诱导投资：通常投资用户在社群等渠道，受到骗子推广等手段被诱导购买貔貅代币。

2.3 赌博心态：一些投资者明知项目不可靠，也会抱着“跑得快就没事”的赌博心态投资貔貅项目。

3. 貔貅盘的常见类型


3.1 貔貅盘创建者可以开启或关闭代币的交易功能，投资者买的时候可交易，代币价格拉高后，投资者卖的时候不可交易。

3.2 貔貅盘创建者设置可变税率，为代币销售设置了高昂的销售税率。投资者想要卖出会被收取高额税费。

3.3 貔貅盘创建者将购买代币的投资者地址加入黑名单，使得投资者无法卖出代币。

3.4 貔貅盘创建者通过智能合约篡改投资者代币余额，尽在合约内部记录，而投资者在浏览器上看到的是正常余额，实际上投资者无法出售超出合约记录的代币。

3.5 貔貅盘创建者设置卖出门槛，门槛远高于投资者持有代币数量，从而无法卖出代币。

4. 如何防范貔貅盘


4.1 重点核实项目背景信息，搜索代币时优先使用合约地址而非代币名称，以避免陷入仿盘陷阱。

4.2 提高警惕，警惕社区好友宣传，警惕高回报宣传，高收益意味着高风险。

4.3 在区块链浏览器（如 SolScan、BscScan 等）检查项目代币是否经过审计和验证。

5. 如何使用 MEXC DEX+ 购买链上热币


MEXC DEX+ 是一个去中心化交易聚合平台，整合多家 DEX，为用户提供最优交易路径，降低滑点并优化交易成本，是 MEXC 最新推出的去中心化交易解决方案。

在 DEX+ 页面，您可以通过复制代币的合约地址进行搜索交易。在交易页面，您可以通过代币合约地址、安全检测、审计信息、持币地址、流通数据等多维度校对代币，避免购买到貔貅代币。


关于更多 DEX+ 详情，您可以阅读《如何使用 MEXC DEX+》和《MEXC DEX+ 常见问题与回答》进行了解。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


