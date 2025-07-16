常见的交易基本面分析

基本面分析是投资的真正基础，适用于所有资产类别。在传统金融市场的交易中，基本面分析是指评估资产内在价值以及分析将来可能影响价格的因素。这种分析以宏观经济、微观经济、财务报表和行业趋势为基础，整体上分为两大类：自上而下和自下而上。





加密货币的基本面分析和传统金融市场的基本面分析稍显不同，并且也没有和传统市场基本面分析一样成熟。在加密货币的基本面分析中，通常我们可以采用以下方式：①链上指标②项目分析③代币分析。这三种方式既适用于加密货币合约交易，也适用于加密货币现货交易。









①活跃地址





分析区块链网络上的活跃地址可以提供用户参与的相关情况。随着时间推移活跃地址增加，表明网络用户数增长，可以考虑持有该项目资产，而活跃地址减少表明用户数减少，可以考虑减少持有该项目资产。分析活跃地址，可以跟踪每天或每周在网络上发送或接收资产的唯一地址的数量。考虑活跃地址随时间的变化率并将其与其他指标（例如交易量）进行比较也很重要。跟踪区块链上的活跃地址，一般可以通过跟踪该项目的区块链浏览器，如 Etherscan 。





②哈希率





需要注意，哈希率指标只适用于基于POW（工作量证明）的加密货币，如比特币、以太坊、比特现金等。在工作量证明网络中，矿工负责验证交易并为网络安全进行加密。他们通过使用算力强大的计算机解决复杂的数学难题来完成这项任务。哈希数据即找到每个谜题的解决方案，因此哈希率是处理交易总计算能力的衡量标准。一个安全的网络会有更高的哈希率，就下图的比特币而言，哈希率与比特币的挖矿难度呈正相关，并会跟随其价格的走向发生变化。





数据来源于：Bitinfocharts





③总锁定价值（TVL）





总锁定价值（TVL）专门用于衡量一个DeFi（去中心化金融）项目，TVL是英文 Total Value Locked的缩写 ，它泛指一个 DeFi 平台中用户所抵押、被锁定的加密货币资产价值。投资者可以使用TVL数据，比较不同的DeFi项目增长情况。通常TVL越高表明该项目的受欢迎程度越高，TVL越低该项目的市场关注度越低。常见的查询TVL平台如：DeFiLlama 。









①白皮书





白皮书是项目的基本资料，用于阐述项目背景、项目原理、项目发展、团队构成以及项目路线图等。因此，白皮书就如同公司运行的商业计划一样，是项目的融资核心。一个区块链项目的白皮书，就是项目官方向市场展示商业模式、技术实力、团队能力、发展前景的公告，是我们判断这个项目好坏优劣的重要依据。





②团队背景





项目团队背景是项目分析的重要组成部分。首先，如果团队过去开发过类似的产品，或者拥有成功开发项目的经验，这可以增加投资人的信心。其次，团队中是否有行业领袖？比如以太坊有V神这样的行业巨擘，YFI有AC这样的技术大拿。如果一个项目中有出名的行业领袖，那这个项目大概率是个精品项目。第三，投资方背景。投资方是项目的重要合作伙伴，实力较强的投资方能够为项目带来技术扶持、人才助力和行业资源对接等系列配套服务。通常实力较强的加密货币投资方有：Andreessen Horowitz (a16z)、Multicoin Capital Multicoin Capital、 DCG (Digitial Currency Group)等。





③竞争对手





在投资该项目前，可以先了解项目尝试解决的问题或者是希望发展的方向。如果在该赛道，项目方没有竞争对手，那么该项目很大程度上可能是具有创新性的项目，未来极有可能成为该赛道的龙头，那么项目代币估值充满想象空间。如果有竞争对手，可以看看竞争对手在行业的估值如何，再根据项目的团队背景、资方、创新性等项目要素大致预判该项目的市值可能情况。





④新闻分析





新闻也将一定程度上影响项目代币的价格波动。如果某黑天鹅事件出现，那么项目代币的价格很可能出现大幅度下跌，比如某DeFi项目资金被盗。但如果出现一些正面新闻，那么代币价格也可能大幅上扬，比如SEC裁定XRP不是证券。除此之外，宏观经济数据也在一定程度上影响加密货币的价格波动。因此，我们需要时刻关注项目新闻和宏观经济数据，以防出现黑天鹅事件。





注：加密货币新闻和宏观经济数据可以在MEXC官网查看，点击官网左上角『市场』-『宏观数据』即可查看。













①市值和完全稀释估值





市值和完全稀释估值之间存在较大差别，完全稀释估值指的是所有代币都在流通中的协议总市值，对于那些希望长期持有某项目资产的人，了解这个区别可能非常有价值。如果该项目的市值和其完全稀释估值之间有很大差别，这意味着有大量代币尚未进入流通。因此，投资者应该认识到，这些新代币进入市场后，可能会造成相当大的抛售压力。





新上线项目经常存在这种情况，因为代币流通供应往往只占总供应的一小部分。举个例子，Curve发布CRV代币时，代币交易价格达到15-20美元，协议的完全稀释估值超过500亿美元。这比当时以太坊还要高！很显然过高的估值是不合理的，市场很有可能会下跌进行自我修正。而反过来过低的估值也可能会引发该项目代币的上涨。





②赚取和销毁机制





通常项目白皮书中会规定该项目代币的赚取和销毁机制。一般来讲，参与项目活动和质押项目代币可以赚取更多的代币。销毁机制的出现控制了代币总供应量和避免了通货膨胀。常见的销毁手段包括：回购市场代币、交易手续费销毁。在进行项目投资之前，一定需要弄清楚项目的赚取和销毁机制，以免出现无限代币产生等不利因素。









加密货币的基本面分析十分重要，可以弥补技术面分析的弊端，是投资者必须掌握的基本技能之一。在决定投资或持有某项目代币时，建议对项目基本面做一个完整了解。但需要注意，有的时候项目基本面非常好，但项目代币可能并不会上涨，这时建议配合使用技术分析。



