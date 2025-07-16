基本面分析是投资的真正基础，适用于所有资产类别。在传统金融市场的交易中，基本面分析是指评估资产内在价值以及分析将来可能影响价格的因素。这种分析以宏观经济、微观经济、财务报表和行业趋势为基础，整体上分为两大类：自上而下和自下而上。 加密货币的基本面分析和传统金融市场的基本面分析稍显不同，并且也没有和传统市场基本面分析一样成熟。在加密货币的基本面分析中，通常我们可以采用以下方式：①链上指标②项目分析③基本面分析是投资的真正基础，适用于所有资产类别。在传统金融市场的交易中，基本面分析是指评估资产内在价值以及分析将来可能影响价格的因素。这种分析以宏观经济、微观经济、财务报表和行业趋势为基础，整体上分为两大类：自上而下和自下而上。 加密货币的基本面分析和传统金融市场的基本面分析稍显不同，并且也没有和传统市场基本面分析一样成熟。在加密货币的基本面分析中，通常我们可以采用以下方式：①链上指标②项目分析③
新手学院/新手指南/现货/常见的交易基本面分析

常见的交易基本面分析

2025年7月16日MEXC
#技术分析#进阶
基本面分析是投资的真正基础，适用于所有资产类别。在传统金融市场的交易中，基本面分析是指评估资产内在价值以及分析将来可能影响价格的因素。这种分析以宏观经济、微观经济、财务报表和行业趋势为基础，整体上分为两大类：自上而下和自下而上。

加密货币的基本面分析和传统金融市场的基本面分析稍显不同，并且也没有和传统市场基本面分析一样成熟。在加密货币的基本面分析中，通常我们可以采用以下方式：①链上指标②项目分析③代币分析。这三种方式既适用于加密货币合约交易，也适用于加密货币现货交易。

一.链上指标


①活跃地址

分析区块链网络上的活跃地址可以提供用户参与的相关情况。随着时间推移活跃地址增加，表明网络用户数增长，可以考虑持有该项目资产，而活跃地址减少表明用户数减少，可以考虑减少持有该项目资产。分析活跃地址，可以跟踪每天或每周在网络上发送或接收资产的唯一地址的数量。考虑活跃地址随时间的变化率并将其与其他指标（例如交易量）进行比较也很重要。跟踪区块链上的活跃地址，一般可以通过跟踪该项目的区块链浏览器，如 Etherscan 。

②哈希率

需要注意，哈希率指标只适用于基于POW（工作量证明）的加密货币，如比特币、以太坊、比特现金等。在工作量证明网络中，矿工负责验证交易并为网络安全进行加密。他们通过使用算力强大的计算机解决复杂的数学难题来完成这项任务。哈希数据即找到每个谜题的解决方案，因此哈希率是处理交易总计算能力的衡量标准。一个安全的网络会有更高的哈希率，就下图的比特币而言，哈希率与比特币的挖矿难度呈正相关，并会跟随其价格的走向发生变化。

数据来源于：Bitinfocharts

③总锁定价值（TVL）

总锁定价值（TVL）专门用于衡量一个DeFi（去中心化金融）项目，TVL是英文 Total Value Locked的缩写 ，它泛指一个 DeFi 平台中用户所抵押、被锁定的加密货币资产价值。投资者可以使用TVL数据，比较不同的DeFi项目增长情况。通常TVL越高表明该项目的受欢迎程度越高，TVL越低该项目的市场关注度越低。常见的查询TVL平台如：DeFiLlama 。

二.项目分析


①白皮书

白皮书是项目的基本资料，用于阐述项目背景、项目原理、项目发展、团队构成以及项目路线图等。因此，白皮书就如同公司运行的商业计划一样，是项目的融资核心。一个区块链项目的白皮书，就是项目官方向市场展示商业模式、技术实力、团队能力、发展前景的公告，是我们判断这个项目好坏优劣的重要依据。

②团队背景

项目团队背景是项目分析的重要组成部分。首先，如果团队过去开发过类似的产品，或者拥有成功开发项目的经验，这可以增加投资人的信心。其次，团队中是否有行业领袖？比如以太坊有V神这样的行业巨擘，YFI有AC这样的技术大拿。如果一个项目中有出名的行业领袖，那这个项目大概率是个精品项目。第三，投资方背景。投资方是项目的重要合作伙伴，实力较强的投资方能够为项目带来技术扶持、人才助力和行业资源对接等系列配套服务。通常实力较强的加密货币投资方有：Andreessen Horowitz (a16z)、Multicoin Capital Multicoin Capital、 DCG (Digitial Currency Group)等。

③竞争对手

在投资该项目前，可以先了解项目尝试解决的问题或者是希望发展的方向。如果在该赛道，项目方没有竞争对手，那么该项目很大程度上可能是具有创新性的项目，未来极有可能成为该赛道的龙头，那么项目代币估值充满想象空间。如果有竞争对手，可以看看竞争对手在行业的估值如何，再根据项目的团队背景、资方、创新性等项目要素大致预判该项目的市值可能情况。

④新闻分析

新闻也将一定程度上影响项目代币的价格波动。如果某黑天鹅事件出现，那么项目代币的价格很可能出现大幅度下跌，比如某DeFi项目资金被盗。但如果出现一些正面新闻，那么代币价格也可能大幅上扬，比如SEC裁定XRP不是证券。除此之外，宏观经济数据也在一定程度上影响加密货币的价格波动。因此，我们需要时刻关注项目新闻和宏观经济数据，以防出现黑天鹅事件。

注：加密货币新闻和宏观经济数据可以在MEXC官网查看，点击官网左上角『市场』-『宏观数据』即可查看。


三.代币分析


①市值和完全稀释估值

市值和完全稀释估值之间存在较大差别，完全稀释估值指的是所有代币都在流通中的协议总市值，对于那些希望长期持有某项目资产的人，了解这个区别可能非常有价值。如果该项目的市值和其完全稀释估值之间有很大差别，这意味着有大量代币尚未进入流通。因此，投资者应该认识到，这些新代币进入市场后，可能会造成相当大的抛售压力。

新上线项目经常存在这种情况，因为代币流通供应往往只占总供应的一小部分。举个例子，Curve发布CRV代币时，代币交易价格达到15-20美元，协议的完全稀释估值超过500亿美元。这比当时以太坊还要高！很显然过高的估值是不合理的，市场很有可能会下跌进行自我修正。而反过来过低的估值也可能会引发该项目代币的上涨。

②赚取和销毁机制

通常项目白皮书中会规定该项目代币的赚取和销毁机制。一般来讲，参与项目活动和质押项目代币可以赚取更多的代币。销毁机制的出现控制了代币总供应量和避免了通货膨胀。常见的销毁手段包括：回购市场代币、交易手续费销毁。在进行项目投资之前，一定需要弄清楚项目的赚取和销毁机制，以免出现无限代币产生等不利因素。

四.总结


加密货币的基本面分析十分重要，可以弥补技术面分析的弊端，是投资者必须掌握的基本技能之一。在决定投资或持有某项目代币时，建议对项目基本面做一个完整了解。但需要注意，有的时候项目基本面非常好，但项目代币可能并不会上涨，这时建议配合使用技术分析。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

相关文章

MEXC 平台合约实战攻略 | 高杠杆交易全解析：高效策略与风险管理指南

MEXC 平台合约实战攻略 | 高杠杆交易全解析：高效策略与风险管理指南

随着市场交易节奏加快和用户策略日益多元化发展，高杠杆（High Leverage）交易工具已成为专业投资者优化资金效率的核心配置。MEXC 平台提供 200 倍及以上的高倍杠杆功能，尤其是针对 BTC 和 ETH USDT 本位合约，更有高达 500 倍的杠杆合约，助力交易者精准捕捉短期波动机会，实现收益最大化。然而，高杠杆的“双刃剑”特性要求投资者必须掌握科学的交易策略（Trading Stra

更高级的合约交易策略：学会在MEXC合约交易中止盈，及时锁定交易利润

更高级的合约交易策略：学会在MEXC合约交易中止盈，及时锁定交易利润

在合约交易的过程中，成功开仓只是完成了交易的一半，如何漂亮地平仓，将账面上的浮动盈利稳稳地锁定为已实现利润，才是决定一笔交易成败的关键。许多交易者因为贪婪而错过最佳平仓点，导致利润回吐甚至由盈转亏。为了帮助交易者克服人性弱点，执行严格的交易纪律，MEXC 平台提供了多样化且功能强大的止盈工具。本文将全面解析这些工具的定义、策略与实战操作方法，让您学会在 MEXC 精准止盈，不再错过任何锁定利润的机

加密市场常用技术指标全解析，助你精准把握市场脉搏

加密市场常用技术指标全解析，助你精准把握市场脉搏

在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。*BTN-点击开始合约之旅&BTNURL&#61;https://www.

随时查看MEXC合约账户资金和持仓情况，对自己的合约交易了如指掌

随时查看MEXC合约账户资金和持仓情况，对自己的合约交易了如指掌

加密货币合约交易凭借灵活的交易方式和丰富的交易品种，备受投资者青睐。特别是MEXC合约凭借超过1300个合约交易对和超低的交易费率（maker最低0费率，taker最低0.02%）广受用户好评。不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。1. 从MEXC App端

