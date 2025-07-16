从 ICO 到 Launchpad 的演变：看懂资产发行周期，才能抓住下轮牛市的机会









Launchpad作为Web3生态中资产发行、用户获取和早期社区建设的基石，在推动项目融资与用户参与方面发挥了关键作用。然而，随着Pump.fun、Virtuals Launch等新型Launchpad的涌现，传统中心化交易所（CEX）Launchpad的地位正面临挑战。在“民主发售”、“公平发射”等理念逐渐深入人心的背景下，传统Launchpad因准入门槛高、透明度不足以及潜在的“用户接盘”风险而饱受质疑。





本文旨在通过结构化的分析，探讨资产发行模式的演变轨迹，比较各大主流的中心化交易所（CEX）Launchpad，并且以更宏观的视角探讨中心化交易所以及去中心化交易所（DEX）Launchpad的优缺点，提出构建更具包容性、透明度和效率的Launchpad生态体系的见解，为行业参与者提供可行参考。









Web3的兴起彻底重塑了资产发行模式。传统金融中的首次公开募股（IPO）通常要求初创项目通过机构投资获取资金，流程复杂、成本高昂且周期长，普通投资者则仅能在二级市场以较高价格参与。Web3通过代币化资产发行，打破了这一壁垒，使项目方能够以低成本直接向公众募集资金，同时为用户提供了以早期价格投资优质项目的机会。









初代资产发行模式——首次代币发行（ICO）——最早可追溯至2013年。以太坊的成功融资成为标志性案例。ICO允许项目方通过智能合约向全球投资者发行代币，显著降低了融资门槛。然而，ICO的低准入特性也滋生了大量欺诈项目（“SCAMS”），高风险的募资机制导致散户投资者频受损失。2017年ICO热潮后，全球监管机构加强干预，严格的法律框架使ICO逐渐退出主流融资舞台。









为应对ICO的乱象，中心化交易所（CEX）于2018年推出了首次交易所发行（IEO）。IEO由CEX平台主导，项目需通过平台的审核和背书，依托CEX的生态资源、用户基础和品牌信任，显著提升了募资的可信度。币安（Binance）率先推出IEO模式，其Launchpad平台成为行业标杆。尽管IEO降低了欺诈风险并优化了用户体验，然而，高准入门槛、中心化决策的不透明、日益“内卷”的市场环境及部分项目“高开低走”，引发市场对公平性和可持续性的质疑。









随着去中心化金融（DeFi）的兴起，首次去中心化交易所发行（IDO）于2020年成为资产发行的新趋势，掀起了DeFi Summer热潮。IDO通过DEX平台（如Uniswap、SushiSwap）或专用Launchpad（如Balancer、Polkastarter）发行代币，利用智能合约实现自动化募资和流动性供给。相较于IEO，IDO显著降低了项目方的准入门槛，并通过公开的链上机制提升了透明度。例如，Yearn.Finance通过IDO快速完成了融资和社区建设。然而，IDO的低监管环境也导致项目质量参差不齐，部分平台缺乏有效审核，增加了投机和欺诈风险。









随着IEO成熟，CEX Launchpad演变为结构化、标准化的资产发行体系，整合代币发行、营销推广、社区建设和流动性支持，增强项目与用户互动。为提升其吸引力，CEX借鉴DeFi机制，推出Launchpool（质押分发新币）和Airdrop（空投奖励），提升普惠性与生态多样性，进一步巩固其在资产发行中的核心地位。









2024年，新型Launchpad平台（如Pump.fun、Virtuals Launch）开始崭露头角，带来模因币与AI代理代币的兴起。这类Launchpad进一步探索“即时发行”或“社区驱动”模式，强调快速部署和用户主导，试图重塑资产发行的民主化路径。然而，这些新兴模式在提升包容性的同时，也带来项目质量参差不齐、投机风险加剧等巨大挑战。









Web3浪潮下，“打新”成为用户掘金的利器，让用户以低成本抢购区块链项目代币。在众多创新型资产发行方式的浪潮中，中心化交易所（CEX）Launchpad凭借其强大的流动性与用户流量资源，成为不可替代的核心角色。在大型CEX上推出的天然享有高曝光度和品牌背书，吸引广泛关注与信任，助力项目快速募资，也为用户打开一扇投资早期资产的窗口。





我们将从参与要求、利润分配、用户体验、项目数量和质量几个维度来对比评估各大交易所Launchpad，为用户提供一定的投资参考。







Bybit Launchpad Mexc Launchpad Gate Launchpad Bitget LaunchX Kucoin Spotlight 参与机制

1）投入平台币MNT获得代币分配权。 2）投入USDT获得抽奖券。

可以通过USDT或其它指定代币（如USD1）公平参与。 用户在认购期内冻结满足最低要求的代币，系统按小时快照记录，最终根据用户平均锁仓金额占项目总认购金额的比例分配新代币。

在认购期内投入代币进行冻结，在认购期结束后获得与投入金额成比例的新币分配。

1）支持通过持有USDT以及平台币KCS参与认购。 2）允许参与KCS Staking 2.0 计划中的灵活质押 KCS 直接用于认购，无需赎回期。 分配规则 您在资产快照期内持有的代币数量将决定您可申购的代币数量以及您在代币分配抽奖中赢得代币分配权的几率。 统一申购数量，参与者平等。

统一申购数量，早期参与者可获得更高的分配额度。 统一申购数量，参与者平等。

统一申购数量，参与者平等。 认购期内是否有快照期 否 否 是

否 否

是否有抽签机制 若使用平台MNT之外的币种认购需要抽签。 否 否 否 否 是否有折扣

否 部分项目提供（BTC 认购新用户低至1折，老用户八折）。 否

否 选择使用 KCS 认购的用户将有机会根据其 KCS 忠诚度级别获得专属折扣。 是否需要持有平台币

若持有平台币认购可以百分百获得代币分配；持有USDT认购则需要抽奖。 非必需 可以使用GT或者USDT，具体视项目而定。 部分项目只接受BGB认购。 非必需 资金是否可随时撤回 否 部分项目是 否 否 否 参与门槛 1）要获得抽奖券，在资产快照期间已投代币（MNT 或 USDT）的日均持仓量必须达到或高于最低金额要求 2）账户必须满足合规要求。 1）账户必须满足合规要求。 2）若要参与折扣认购，需满足一定的持仓与交易要求。

1）最低认购要求为1USDT。 2）账户必须满足合规要求。 账户必须满足合规要求，子账户和受限账户不符合活动参与条件。 1）账户必须满足合规要求。 2）同意并签署代币发售协议。 2025年上线launchpad数量 （截止至2025年6月20日） 1

5 1

2

1 历史项目收益率 （2025年上线项目） 项目：Xterio ROI 3.66x，最高ROI 14.71x 平均 ROI 5.29x 各项目最高ROI均值 10.83x

项目：Puffverse ROI 0.3x, 最高ROI 1.76x

项目：WCT ROI 1.65x、最高ROI 6.74x 项目：J ROI 0.28x、最高ROI 1.95x

项目：Bombie ROI 0.12x 最高ROI 0.55x





本报告数据主要来源于Cryptorank专业数据平台以及各交易所官方网站公开信息。评估范围严格限定于狭义Launchpad模式（即用户投入特定代币购买新发行代币的平台），不包含Launchpool、流动性挖矿等其他代币分发机制，确保了分析框架的一致性与可比性。









从参与要求角度分析，各交易所Launchpad平台呈现出不同程度的普惠性与门槛设置。





Gate.io Launchpad以1 USDT的最低参与门槛领先市场，体现了较高的参与包容性。KuCoin Spotlight和MEXC Launchpad同样保持低门槛策略，KuCoin支持USDT及KCS双通道参与，MEXC允许用户通过USDT或其他指定代币公平参与。但是MEXC Launchpad折扣认购功能设置了少量持量持仓与交易量要求，一定程度上提高了准入门槛。相比之下，Bybit Launchpad则采取双轨制策略，要求用户投入平台币MNT获得确定分配权，或投入USDT参与抽签，明显偏向平台币持有者，提高了实质性参与门槛。Bitget LaunchX部分项目仅接受BGB认购，对非平台币持有者形成了实质性排除。





总体而言，Gate、Kucoin、MEXC的参与机制更适合普通散户，而Bybit、Bitget则对平台币持有者或高净值用户更为友好。









在利润分配评估维度中，MEXC和KuCoin均设计了不同形式的折扣机制，将部分平台收益以价格优惠形式返还给参与用户。MEXC、Bitget在利润分配公平性方面表现最为突出，而其他平台则通过不同激励机制引导用户持有平台币或倾斜于早期参与者。





MEXC Launchpad采用统一申购量模式，为所有参与者提供同等最高额度，无抽签环节与快照期限制，体现了较高的分配公平性，通过折扣机制将部分平台利润让渡给达到要求的用户。此外，MEXC独创新、老用户双池模式，为新用户提供更优认购价格，让平台新参与者同样受益。Gate.io Launchpad虽采用统一申购量原则，但其快照期设计使早期参与者获得更高分配额度，形成时间维度上的差异化待遇。KuCoin Spotlight维持基本公平分配原则，并引入基于KCS持有时长的忠诚度折扣机制，为长期平台币持有者提供额外激励。Bybit Launchpad则采取明显倾向平台币持有者的策略，MNT投入者获得100%确定分配，而USDT用户仅能通过抽签获取参与机会。









在用户体验评估方面，MEXC和KuCoin在用户体验流畅度和资金灵活性方面表现较为突出，而OKX、Bybit和Bitget则通过更复杂的机制在公平性与平台生态建设间寻求平衡，各有侧重。





Gate.io Launchpad采用快照期机制，一定程度上限制了资金流动性。MEXC Launchpad则采取了更为灵活的策略，取消快照期和抽签环节，部分项目甚至支持资金实时撤回，极大简化了参与流程，提升了资金使用效率。Bybit Launchpad引入了抽签机制，虽增加了获取稀缺项目名额的公平性，但同时也提高了操作复杂度，用户需密切关注预约时间与抽签结果，且在相关阶段资金流动性受到限制。KuCoin Spotlight在此方面做出了创新，允许已质押的KCS直接用于项目认购而无需赎回期，简化了操作流程，并通过为长期持有平台币的用户提供专属折扣，增强了用户忠诚度激励。Bitget LaunchX则在部分项目中仅接受平台币认购，这一策略虽有助于提升平台币价值，但对新用户而言增加了额外的"购买平台币"步骤，在便捷性上略显不足。









在项目数量与质量评估维度，截至2025年6月20日的数据显示，MEXC Launchpad以5个项目的发行量领先市场，不仅体现了该平台在项目引入频率上的优势，其高额的收益表现也反映出平台在项目筛选与风控方面的专业能力，5个项目平均ROI达到5.29x，最高ROI达10.83x。Bybit Launchpad推出的Xterio项目同样表现卓越，投资回报率(ROI)达3.66倍，最高峰值更达14.71倍，展现了该平台在优质项目甄选上的专业判断。Bitget LaunchX平台的WCT项目也取得了1.65倍的基础ROI及6.74倍的最高回报，表现可圈可点。相比之下，KuCoin Spotlight与Gate.io在项目表现上相对保守。





综合分析表明，Bybit在单一项目质量与收益潜力方面具有明显优势，而MEXC则凭借高频项目发行节奏与相对稳定的收益表现，使投资者能够通过多次参与分散风险，累积长期收益，这一特性尤其适合采取渐进式投资策略的市场参与者。









综合各维度分析，MEXC Launchpad凭借低门槛、公平分配和简便流程，适合普通用户参与。Gate Launchpad同样门槛低、参与方便，但是快照机制会占用资金流动性。Bybit Launchpad和KuCoin Spotlight则通过平台币优势和专属折扣，为忠实用户提供差异化体验。在收益表现上，MEXC和Bybit Launchpad历史ROI领先，项目质量突出，且MEXC项目发行频次最高。





对投资者而言，选择合适的Launchpad平台应综合考虑自身资金规模、风险偏好和持币情况：资金有限的散户可优先考虑Gate.io和MEXC的低门槛机制；平台币持有者则可充分利用Bybit、KuCoin、Bitget的专属优势；追求高收益的投资者可参与Bybit与MEXC Launchpad的认购，尤其是参与MEXC Launchpad的折扣认购。未来各平台若能在普惠性和项目质量上持续优化，将为用户创造更多价值。













尽管CEX Launchpad凭借其深厚的流动性资源与广泛的用户基础，曾为用户带来了实现高倍回报代币的机会，其结构性问题在当前市场环境下 愈发显著，制约了其可持续发展的潜力。这些问题不仅导致投资者面临潜在损失，还对CEX的市场信誉构成了显著挑战，亟需系统性评估与优化。









CEX Launchpad的初衷是为投资者提供以低价购买优质早期代币的机会。然而，部分平台的募资价格设定偏高，预估完全稀释估值（FDV）动辄高达数亿、甚至数十亿美元，引发用户质疑其合理性。一些声音认为，这实际上让散户接盘了风险投资机构（VC）的退出盘。VC为回收早期投资成本，往往通过高价发行代币，待开盘后迅速抛售获利。这种模式偏离了Launchpad的公平性初衷，损害了散户利益。









热门项目的参与人数激增使CEX Launchpad面临机制设计的两难抉择。若采用抽签机制（如Bybit Launchpad的USDT抽签），中签率低，且抽签过程缺乏透明度，引发用户对其公平性的信任危机。若不设限制，单人认购额度因需求分散而稀释，盈利空间大幅压缩。









依托CEX背书，用户期待高潜力项目。然而，熊市下筛选机制面临显著挑战。二级市场流动性枯竭导致交易量下降，CEX可能倾向于上线短期内能吸引注意的项目，而非聚焦长期价值标的。另一方面，熊市中项目方因资金压力加剧，部分团队可能会通过夸大承诺通过审核，上市后却因开发停滞或抛售压力导致破发频发。









为了应对不同市场环境下的用户需求，中心化交易所（CEX）从传统Launchpad（投入代币购买新币）出发，不断创新发展，融入更多玩法机制，形成了包含Launchpool、Airdrop等多元机制的完整生态，为项目方和投资者搭建了更加普惠、多元的募资与发行渠道。以下简要介绍Binance、OKX、Bitget、MEXC、Gate.io的“打新”体系，展示其机制协同如何重塑资产发行。





Binance通过Launchpool和Alpha构建了多层次的代币分发体系，响应熊市中用户对低风险参与的需求。Launchpool允许用户通过质押BNB或BUSD获取新代币，无需直接投入资金购买，显著降低了参与门槛与风险敞口。这种"零成本"参与机制在流动性匮乏的熊市中尤为吸引用户，提供了稳定的短期收益（约1-7%），最短周期仅需2小时，风险收益比较为优化。Alpha机制则采用积分制度，用户通过存款或交易累积积分，达到特定阈值后即可获得新币空投。不过值得注意的是，Alpha积分获取门槛的持续上升引发了明显的"内卷"现象，一定程度上削弱了部分中小用户的参与积极性。









OKX Jumpstart 整合新币挖矿和抽签认购机制，构建灵活的代币分发体系。新币挖矿允许用户质押指定代币（如BTC、OKB等）获得新币空投，每期活动设定不同质押周期和总质押上限，质押金额越高获得的奖励代币比例越高。抽签认购机制虽通过OKB持仓与预约流程限制了普惠性，但其历史投资回报率高，为中签用户提供了较高收益。









Bitget以LaunchX为核心，联合Launchpool和PoolX，聚焦Web3潜力项目的资产发行，应对当前熊市下对新兴领域的投资需求。LaunchX作为专为Web3社区设计的认购平台，允许用户通过BGB或USDT持有量参与，提前识别优质项目并以低价认购代币。Launchpool和PoolX机制相似，允许用户锁仓指定代币（如BTC），参与其他代币空投，并且其无固定锁定期，可随时解锁，收益灵活。熊市中，此灵活性吸引了注重流动性的投资者，但BGB依赖性可能限制普惠性。









MEXC通过Launchpad、Launchpool、Airdrop+和Kickstarter构成的多维代币分发框架，广泛覆盖用户，满足了当前熊市下多样化的市场需求。Launchpad无抽签、无平台币门槛，高频次上新（每周2-3个项目），包括热门新币和蓝筹老币，适合散户通过高频以及折扣参与积累资产。Launchpool开放无门槛、无锁期质押MX，参与新币空投，确保资产灵活性；Airdrop+通过少量存款和交易任务发放空投；Kickstarter奖励MX持有者，提供零成本新币分配，强化平台币持有者的长期收益潜力。





Gate.io构建了涵盖Launchpad、Launchpool和HODLer Airdrop的多层次代币分发体系。Launchpad作为代币发行平台，通过持仓或认购形式支持用户参与早期优质项目，Launchpool作为代币质押挖矿平台，允许用户质押主流资产或平台币（如GT、USDT、ETH），无锁定期参与新项目空投。HODLer Airdrop专属针对平台币持有者，用户仅需持有1 GT即可享受多项目空投奖励，以其低门槛增强普惠性与用户粘性。









KuCoin构建了以Spotlight和GemPool为核心的代币分发体系，适应当前熊市下用户对资产高效利用和低成本参与的需求。Spotlight支持USDT和KCS双币种认购，为用户提供早期项目投资机会，并且允许理财资金无需解锁直接参与，优化了资产利用效率。GemPool通过质押KCS、USDT或其他指定代币参与，结合完成指定任务以赚取彩池中收益，并提供灵活的质押期限（可随时质押或取消，无锁仓要求）。









Bybit整合了Launchpad和Launchpool。Launchpad采用MNT或USDT作为认购路径，侧重于早期项目孵化，但USDT用户的抽签机制引入随机性，间接提升了非平台币持有者的进入难度。Launchpool则通过质押指定代币分配新币，并引入借币质押模式，提升资本利用率。同时，新用户和VIP用户享有更高质押上限，进一步刺激参与度。









Launchpad赛道经过数年发展，已清晰地分化出两条截然不同的路径，中心化交易所（CEX）和以去中心化交易所（DEX）服务于不同的市场需求，各自的优劣势也如影随形。





对比维度 CEX Launchpad (中心化) DEX Launchpad (去中心化) 项目筛选机制 严格尽调，项目质量相对有保障 几乎无筛选（无需许可），项目质量良莠不齐 参与门槛 较高，通常需要高级KYC、平台币持仓或完成交易任务 极低，通常只需要连接钱包即可参与 核心公平性 额度易被VC/大户主导，但平台会（如币安、MEXC）通过一系列措施提升公平性 强调“公平发射”（Fair Launch），理论上人人平等，但易受机器人和巨鲸影响 风险与回报 项目Rug Pull风险低，但估值偏高，散户早期回报有限 Rug Pull和代币归零风险极高，但可能捕获百倍甚至千倍回报 核心优势 平台信誉背书、深度流动性、一站式宣发与募资服务 去中心化门槛低、抗审查、社区驱动、上线速度快 核心劣势 中心化控制，散户利润空间可能被预售轮次压缩 缺乏有效的质量控制和投资者保护机制，骗局频发 代表案例 Bybit Launchpad, OKX Jumpstart, MEXC Launchpad Pump.fun, Virtuals Genesis









CEX Launchpad通常由大型交易所主导，例如币安、OKX、Bybit、MEXC等发行平台。





这种模式下，平台信誉和流动性是最大优势：





头部交易所对上线项目进行严格尽职调查和审核筛选，确保项目具备一定质量和背书，再提供首发上市通道和深厚的流动性支持。对投资者而言，CEX Launchpad参与流程清晰且安全可信，项目方背靠交易所品牌更容易赢得市场信任。





此外，由于交易所直接提供市场，代币可在认购完成后即刻交易，投资者无需经历漫长等待即可获得变现机会。





然而，CEX 模式也存在一定隐忧：





首先是估值偏高和“机构优先”问题：很多交易所 Launchpad 项目流通比例很小但完全稀释估值（FDV）极高，早期私募和机构投资者往往以远低于公开价的成本获取大量筹码，普通用户参与时实际上接盘高估值代币。





其次，公平分配仍是挑战。尽管不少CEX推出了认购上限等措施以确保份额在所有参与者间的基本公平，但实际效果有限——财富效应驱动下，大量用户蜂拥参与，导致人均分配量稀释，个体很难获得足够代币，转而倾向于在二级市场高价追涨，风险随之放大。





尝试平衡新老用户： 考虑到上述隐忧，部分交易所的 Launchpad 活动开始引入新机制，例如划分新用户与老用户认购池、设定差异化额度上限等。比如 MEXC 的 Launchpad 专门预留了一定比例的代币供新用户认购，叠加折扣福利，以保证新人也能分享到首发红利。这类探索是提升 Launchpad 发行公平性的一种路径。





综合而言，CEX Launchpad 凭借平台优势为项目赋能，同时也因高估值和分配不均饱受争议。这迫使交易所在保持收益诱惑和用户热情的同时，不断调整规则来改善公平性和持续性。例如，币安通过限制单用户上限、提高流通比例等方式尝试降低炒作泡沫；MEXC 则通过设置新老用户双资金池来提升新用户参与感。但无论措施如何，如何让散户投资者真正受益、让项目估值回归理性，仍是中心化 Launchpad 面临的长期挑战。









与CEX的封闭审核模式不同，DEX 上的 Launchpad 更像一个自由开放的试验场。任何人都可以无需许可地在去中心化平台发行新代币，常见形式包括去中心化 IDO 平台、链上 Launchpad 协议，以及去年兴起的“一键发币”工具等。





这一模式下，进入门槛极低是首要特点：





对于项目发起人来说，不需要经过交易所审核，只需按照智能合约模板提交项目信息并部署代币合约，即可向社区直接销售或开放交易。例如 Solana 链上的 Pump.fun 平台开创了一键发行 Meme 币的先河，让用户无需任何编程技能就能一键生成代币并立即在 AMM 池交易，实现“人人皆可发币”的极致体验。





对于投资者来说，DEX Launchpad 参与流程开放便捷，通常不要求繁琐的 KYC 验证，也无须持有特定平台币，只要拥有去中心化钱包即可自由参与。同时，由于初始代币往往价格低廉且数量充裕，早期进入者在行情走好时有机会获得远超传统市场的爆炸式收益。这种高风险高回报的乐土，令 DEX Launchpad 成为近年加密市场中最具草根活力的现象之一。





然而，过度的自由也伴生了严重的乱象和风险：





“人人可发币”意味着项目质量参差不齐，甚至骗局横行。以 Pump.fun 引领的 Meme 币狂潮为例，在快速走红的背后，大量投机代币泥沙俱下，存在代币泛滥、KOL 带货操纵、Rug Pull（卷款跑路）频发等问题。由于缺乏中心化审核，很多项目纯粹以博取眼球为目的，毫无实际价值，甚至暗藏恶意后门代码。投资者一旦追高接盘，极易遭遇代币价值瞬间归零或开发团队卷款失联的情况。这令去中心化 Launchpad 一度被戏称为“链上赌场”，散户参与如同赌博。





此外，DEX Launchpad 的投机竞争极为激烈。热门项目开售时常出现机器人和脚本横行的局面：抢跑的“科学家”利用高额 Gas 费和批量钱包瞬间秒光代币，普通用户往往还没反应过来价格已飙涨数倍。这种不公平竞争使得真正的社区投资者难以公平获得首发筹码，也进一步助长了代币上线即砸盘的短视行为。





更进一步，完全去中心化的环境也带来了治理难题：没有中心化背书，如何让大众信任某个 Launchpad 平台本身的公正性？如何在自由发行与投资者保护之间取得平衡？这些都尚无定论。





值得注意的是，面对乱象，部分去中心化 Launchpad 项目也开始自发探索改进机制。仍以 Pump.fun 为例，当新币市值达到一定门槛时，自动将大部分流动资金转移至主流 DEX 池并销毁 LP 代币，防止项目方抽干池子跑路，在技术层面降低了 Rug Pull 概率。但整体而言，DEX Launchpad 依旧处于野蛮生长阶段——高潜力与高风险并存，如何建立行业规范、提升平均项目质量，仍是摆在整个去中心化发行生态面前的难题。





总的来说，CEX 与 DEX Launchpad 分道而行，各自进化，但最终都指向同一个挑战：构建一个既能激发创新和财富效应、又尽量公平透明、可持续发展的代币发行生态。这也正是下一章节将要讨论的未来展望。









着眼未来，Launchpad 要实现长期繁荣，必须在机制上不断迭代创新，朝着更公平、更智能和可持续的方向发展。基于当下行业动向，我们可以看到几大值得关注的趋势：









为了杜绝内部人套利，新的代币发行机制正应运而生。其中最具代表性的是 Pump.fun 所开创的公平发行模型：通过预设数学曲线Bonding Curve绑定价格和供应，用户出资即刻铸造代币，价格随购买量平滑递增。这一模型确保了100% 公平首发——没有预留份额、没有团队优惠，一切全凭公开市场定价决定。





可以预见，“公平Launch” 将成为行业关键词，未来更多平台可能借鉴类似模式，比如提高公开认购的比例、取消私募轮或采用算法定价等，尽量让所有参与者在同一起跑线上竞争。









针对抢购内卷和羊毛党问题，一些新兴 Launchpad 开始引入贡献度挂钩的配额分配模型，即根据用户对平台或项目生态的贡献大小来决定其新项目配额。这一思路的典型代表是 Virtuals Protocol 推出的 Genesis Launch 平台，不再让用户单纯拼手速抢额度，而是要求参与者事先为生态做贡献以获取积分，再凭积分高低竞争认购份额。具体而言，用户可以通过持有或质押平台代币、投资生态内相关项目代币、贡献内容推广等方式赚取积分。在新项目上线认购时，需同时质押一定积分和平台币，根据贡献积分占比获得相应配额，且单个地址设置了配给上限，杜绝大户通吃。





贡献度分配模式的优势在于激励良性参与和社区共建：用户为获得资格会更愿意为平台做贡献，形成正反馈循环。我们或许会看到更多平台采用积分或等级制度，根据用户的历史交易量、持币时长、社区活跃度、任务完成情况等指标来发放认购凭证。这样可以把代币首发更精准地分配给忠诚度高、价值认可度高的真正用户，而非纯粹逐利的投机账户。长期来看，“贡献即资格”有望打造更健康的发行生态，让打新回归支持项目本源，而非纯粹的博弈游戏。









面对去中心化浪潮的挑战，中心化交易所的 Launchpad 正在寻找差异化竞争之道，其中加强对项目的全生命周期孵化支持成为一大方向。过去，交易所 Launchpad 往往扮演的是“一锤子买卖”角色：帮助项目完成首次发行和上线交易，后续则主要交由市场决定。然而，为了建立更稳健的生态，CEX 开始在 Launchpad 项目上投入更多资源，提供从融资到运营的持续扶持。例如，币安在选择 Launchpad 项目时更加注重团队实力和长期愿景，并可能通过 Binance Labs 等孵化器对优质项目进行股权投资和业务指导。在发行完成后，交易所也会利用自身生态为项目赋能，包括上线其他产品板块（如理财、质押）、联合营销推广等，帮助项目扩大用户基础、增强代币应用场景。





这种“募资+孵化+生态支持”一体化的模式，有望赋予项目更强的生命力，从而避免代币价昙花一现、暴涨暴跌的情况。可以预见，未来 CEX 的 Launchpad 将更紧密地与其孵化器、战略投资部门联动，形成从项目发掘、代币发行到二级市场维护的闭环生态。这不仅提升了用户对平台的黏性和忠诚度，也有助于项目在交易所生态内得到长期发展，币价表现相对平稳。









当我们站在 2025 年回望过去几年的代币发行演进，不难发现其中贯穿的一条主线：公平与效率的拉锯，投机与价值的博弈，中心化交易所和去中心化平台这两种截然不同的道路，各有精彩，也各有曲折。然而，无论模式如何迥异，Launchpad 的终极意义在于为加密创业注入活力、为投资者创造价值。这就要求我们不断反思：如何构建一个更公平、更智能、更可持续的代币发行范式？





所幸，变革的苗头已经出现。从 Pump.fun 的公平发行到 Virtuals 的贡献打新，再到从交易所强化孵化，行业各方都在为下一代 Launchpad 探索答案。正如有人所说，加密行业的发展就是不断拥抱变化、迭代进化的过程。Launchpad 的故事亦是如此——唯有顺应趋势、勇于求新，才能迎来更公平也更聪明的下一程。期待在不远的将来，无论是中心化还是去中心化的 Launchpad，都能为整个加密市场带来更多正向力量。



