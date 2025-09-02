1.KYC是什么？ KYC是英语Know Your Customer的简称，其意思是充分了解您的客户，可以理解为实名认证。 2.为什么要做KYC？ KYC可以增强您的资产安全性。 不同等级的KYC可以解锁对应的交易许可权和理财活动。 增加买币和提现的单笔额度。 完成KYC可以增加活动体验金权益。 3.MEXC的KYC分类和区别 MEXC 的 KYC 分为初级认证和高级认证，通过下面的表格，您可以清1.KYC是什么？ KYC是英语Know Your Customer的简称，其意思是充分了解您的客户，可以理解为实名认证。 2.为什么要做KYC？ KYC可以增强您的资产安全性。 不同等级的KYC可以解锁对应的交易许可权和理财活动。 增加买币和提现的单笔额度。 完成KYC可以增加活动体验金权益。 3.MEXC的KYC分类和区别 MEXC 的 KYC 分为初级认证和高级认证，通过下面的表格，您可以清
操作指南/如何在MEXC进行KYC？

如何在MEXC进行KYC？

2025年9月2日
1.KYC是什么？


KYC是英语Know Your Customer的简称，其意思是充分了解您的客户，可以理解为实名认证。

2.为什么要做KYC？


  • KYC可以增强您的资产安全性。
  • 不同等级的KYC可以解锁对应的交易许可权和理财活动。
  • 增加买币和提现的单笔额度。
  • 完成KYC可以增加活动体验金权益。

3.MEXC的KYC分类和区别


MEXC 的 KYC 分为初级认证和高级认证，通过下面的表格，您可以清晰看到两种认证之间的区别。
认证类型
认证资料
提币额度/24小时
初级认证
个人基本信息
80BTC
高级认证
基础认证信息
人脸识别认证
200BTC

4.如何进行KYC？


4.1 网页端初级认证


打开 MEXC 官网并登录，点击右上角【个人中心】-【身份认证】。


选择初级认证，点击【在网页认证】。您也可跳过初级认证直接进行高级认证。


在初级认证页面，选择您的【国家/地区（请选择证件的签发国家）】和【证件类型】。

拍摄并上传您的【证件（正面）】和【证件（背面）】，请确保您的照片清晰可见，文件的四角完整。您也可以使用本地上传图片的方式上传证件照的正反面。

成功后，请点击【提交审核】，初级认证将于 24 小时内给出结果。


4.2 网页端高级认证


打开 MEXC 官网并登录，点击右上角【个人中心】-【身份认证】。


选择「高级认证」，点击【在网页认证】。


在高级认证页面，提醒您接下来要进行身份证明文件提交和人脸自拍两个步骤，您可以提前准备好相关证件，选择光线条件良好的地方，然后点击【开始认证】。


选择您的【国家/地区（请选择证件的签发国家）】和【证件类型】，拍摄并上传您的【证件照片】的正反面，请确保您的照片清晰可见，文件的四角完整。

您也可以使用本地上传图片的方式上传证件照的正反面。完成后请点击【继续】。

需要您注意的是：如果您未完成初级认证，则高级认证需要您选择【国家/地区（请选择证件的签发国家）】和【证件类型】。如果您完成初级认证，则高级认证将默认使用初级认证的【证件签发国籍】，仅选择证件类型。


选择您的居民地点，点击【同意并继续】。


点击【开始吧】，按照页面操作指示完成人脸识别验证，完成高级认证操作。

在进行人脸识别拍摄过程中，请您选择光线良好的地方，保持画面清晰可见，否则可能会认证失败。


认证结果将于 24 小时内得到反馈，请您耐心等待。


4.3 App端初级认证


1）登录您的App，点击App首页左上角【个人中心】

2）点击【去认证】

3）选择「初级认证」，点击【去认证】。您也可跳过初级认证直接进行高级认证。


4）在搜索框中搜索，选择您的证件签发国家或地区。

5）选择和输入您的证件类型、姓名、证件号码和出生日期，点击【提交】。

6）上传您的「证件正面」和「证件背面」。请确保您的照片清晰可见，文件的四角完整。上传成功后，点击【提交】。初级认证将于24小时内给出结果。


4.4 App端高级认证


1）登录您的App，击App首页左上角【个人中心】。

2）点击【去认证】。

3）点击高级认证中的【去认证】。


4）在搜索框中搜索，选择您的证件签发国家或地区。

5）选择您的证件类型，如身份证，选择后点击下方【继续】。

6）在验证您的身份页面，提醒您接下来要进行身份证件和自拍的步骤。点击【继续】，根据页面文字提示，拍摄证件正反面并提交，进行自拍并提交，完成高级认证操作。


认证结果将于 24 小时内得到反馈，请您耐心等待。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


