



在新手学院的其他文章中，我们介绍了蜡烛图基本知识，在接下来两篇文章里，我们将介绍常见的看涨和看跌蜡烛图形态。让我们先从看涨蜡烛图形态开始，看涨蜡烛图形态顾名思义是指出现这类蜡烛图形态后，后市发生上涨的概率较大。常见看涨蜡烛图形态分为以下几种：锤头线形态、倒锤头线形态、看涨吞没形态、早晨之星形态、绿三兵形态。





需要注意，不同于传统金融市场，加密货币的蜡烛图是绿涨红跌。









锤头线蜡烛图形态，通常位于下降趋势的底部。锤头线通常表明，多方/买方强势，尽管有抛压，但最终强大的购买力使得价格回升形成锤头线。出现锤头线形态表明后续上涨概率更大。













倒锤头线有着较小的实体和较长的上引线，通常出现在下行趋势的底部，是一个潜在的看涨反转信号。如果在重要支撑位附近形成倒锤头线形态，则看涨信号更加强烈。













看涨吞没形态由2根蜡烛图构成，一根阴线和一根阳线，大多出现在下跌趋势的末端。下跌趋势的最后一根阴线被更大的阳线吞没。看涨吞没形态出现原因是：在下跌趋势末端，空方/卖方力量减弱，多方/买方力量增强。













早晨之星又称“黎明之星”，是典型看涨蜡烛图模式，往往是一种行情见底反转的信号。所以，这种形态出现在下降趋势之中，尤其需要注意。





早晨之星形态由三根K线组合而成，它的第一根蜡烛图是阴线，而且是由恐慌性抛盘形成的大阴线；第二根小幅震荡，形成星的主体部分，既可以是阴线又可以是阳线；第三根，是一根大阳线，表明买方完全消化了卖压。













绿三兵是较为常见的看涨形态之一，绿三兵是指在阴线之后，三根依次上涨的阳线。当这种K线组合出现时，后续看涨较多。绿三兵的有效性取决于三根阳线的实体大小，实体越大，其后续看涨的概率越大。







