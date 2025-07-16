在新手学院的其他文章中，我们介绍了蜡烛图基本知识，在接下来两篇文章里，我们将介绍常见的看涨和看跌蜡烛图形态。让我们先从看涨蜡烛图形态开始，看涨蜡烛图形态顾名思义是指出现这类蜡烛图形态后，后市发生上涨的概率较大。常见看涨蜡烛图形态分为以下几种：锤头线形态、倒锤头线形态、看涨吞没形态、早晨之星形态、绿三兵形态。 需要注意，不同于传统金融市场，加密货币的蜡烛图是绿涨红跌。 1. 锤头线蜡烛图形态 锤头线在新手学院的其他文章中，我们介绍了蜡烛图基本知识，在接下来两篇文章里，我们将介绍常见的看涨和看跌蜡烛图形态。让我们先从看涨蜡烛图形态开始，看涨蜡烛图形态顾名思义是指出现这类蜡烛图形态后，后市发生上涨的概率较大。常见看涨蜡烛图形态分为以下几种：锤头线形态、倒锤头线形态、看涨吞没形态、早晨之星形态、绿三兵形态。 需要注意，不同于传统金融市场，加密货币的蜡烛图是绿涨红跌。 1. 锤头线蜡烛图形态 锤头线
新手学院/区块链百科/基础概念/看涨蜡烛图形态

看涨蜡烛图形态

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#技术分析

在新手学院的其他文章中，我们介绍了蜡烛图基本知识，在接下来两篇文章里，我们将介绍常见的看涨和看跌蜡烛图形态。让我们先从看涨蜡烛图形态开始，看涨蜡烛图形态顾名思义是指出现这类蜡烛图形态后，后市发生上涨的概率较大。常见看涨蜡烛图形态分为以下几种：锤头线形态、倒锤头线形态、看涨吞没形态、早晨之星形态、绿三兵形态。

需要注意，不同于传统金融市场，加密货币的蜡烛图是绿涨红跌。

1. 锤头线蜡烛图形态


锤头线蜡烛图形态，通常位于下降趋势的底部。锤头线通常表明，多方/买方强势，尽管有抛压，但最终强大的购买力使得价格回升形成锤头线。出现锤头线形态表明后续上涨概率更大。


2. 倒锤头线形态


倒锤头线有着较小的实体和较长的上引线，通常出现在下行趋势的底部，是一个潜在的看涨反转信号。如果在重要支撑位附近形成倒锤头线形态，则看涨信号更加强烈。


3. 看涨吞没形态


看涨吞没形态由2根蜡烛图构成，一根阴线和一根阳线，大多出现在下跌趋势的末端。下跌趋势的最后一根阴线被更大的阳线吞没。看涨吞没形态出现原因是：在下跌趋势末端，空方/卖方力量减弱，多方/买方力量增强。


4. 早晨之星形态


早晨之星又称“黎明之星”，是典型看涨蜡烛图模式，往往是一种行情见底反转的信号。所以，这种形态出现在下降趋势之中，尤其需要注意。

早晨之星形态由三根K线组合而成，它的第一根蜡烛图是阴线，而且是由恐慌性抛盘形成的大阴线；第二根小幅震荡，形成星的主体部分，既可以是阴线又可以是阳线；第三根，是一根大阳线，表明买方完全消化了卖压。


5. 绿三兵


绿三兵是较为常见的看涨形态之一，绿三兵是指在阴线之后，三根依次上涨的阳线。当这种K线组合出现时，后续看涨较多。绿三兵的有效性取决于三根阳线的实体大小，实体越大，其后续看涨的概率越大。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金