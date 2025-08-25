2025 年 7 月 11 日，根据 MEXC 交易平台 BTCUSDT永续合约报价，比特币（Bitcoin）价格突破 118,000 美元，引发了全球投资者的高度关注。这一新高标志着比特币在加密货币市场中的地位进一步巩固，同时也吸引了大量普通投资者的目光。 对于普通投资者来说，比特币价格的上涨既是机会，也是挑战。如何在这一阶段科学地交易比特币，掌握风险管理技巧，并选择一个可靠的平台显得尤为重要。2025 年 7 月 11 日，根据 MEXC 交易平台 BTCUSDT永续合约报价，比特币（Bitcoin）价格突破 118,000 美元，引发了全球投资者的高度关注。这一新高标志着比特币在加密货币市场中的地位进一步巩固，同时也吸引了大量普通投资者的目光。 对于普通投资者来说，比特币价格的上涨既是机会，也是挑战。如何在这一阶段科学地交易比特币，掌握风险管理技巧，并选择一个可靠的平台显得尤为重要。
比特币突破 118,000 美元！普通投资者如何在MEXC安全高效交易BTC？完整指南来了

2025年8月25日MEXC
0m
2025 年 7 月 11 日，根据 MEXC 交易平台 BTCUSDT永续合约报价，比特币（Bitcoin）价格突破 118,000 美元，引发了全球投资者的高度关注。这一新高标志着比特币在加密货币市场中的地位进一步巩固，同时也吸引了大量普通投资者的目光。


对于普通投资者来说，比特币价格的上涨既是机会，也是挑战。如何在这一阶段科学地交易比特币，掌握风险管理技巧，并选择一个可靠的平台显得尤为重要。

MEXC 作为一家全球领先的加密货币交易所，以其丰富的交易功能、低费用和安全的交易环境，成为普通投资者交易比特币的理想选择。本文将全面解析普通投资者如何在 MEXC 平台上交易比特币，并提供实用的投资策略和风险管理技巧。

1.为什么选择 MEXC 交易所交易比特币？


在全球众多加密货币交易所中，MEXC 以其独特的优势吸引了大量投资者，尤其是普通投资者。以下是选择 MEXC 平台的主要原因：

1.1 简单易用的界面


MEXC 提供了直观的用户界面，即使是新手用户也可以轻松上手。无论是买币、卖币，还是进行其他交易操作，平台都提供了详细的指引。

1.2 丰富的交易功能


现货交易：投资者可以直接买入或卖出比特币，简单直接。

杠杆交易：支持比特币杠杆交易，适合有经验的投资者放大收益。

永续合约交易：通过多头或空头操作，投资者可以在比特币价格上涨或下跌时获利。

1.3 低费用与高流动性


低交易费用：MEXC 的交易费极具竞争力，尤其适合高频交易者。

高流动性：MEXC 提供深度市场支持，确保用户可以最佳价格进行交易，避免滑点风险。

1.4 安全性保障


MEXC 采用多层次的安全机制，包括冷钱包存储、双重身份验证（2FA）等，确保用户资产安全。

1.5 丰富的学习资源


对于新手用户，MEXC 提供了详尽的学习资源，包括交易教程、市场分析以及实时新闻，帮助投资者快速掌握交易技巧。

2.如何在 MEXC 交易所开始交易比特币？


普通投资者在 MEXC 交易比特币时，需要从以下步骤开始：

2.1 注册并验证账户


访问 MEXC 官网，点击“注册”，填写邮箱或手机号，并设置登录密码。根据平台要求提交身份证明文件，完成 KYC 验证，以确保账户安全并解锁更多交易权限。

2.2 充值资金


1）法币充值
普通投资者可以通过法币渠道（如信用卡、银行转账）购买 USDT（稳定币），然后用于交易比特币。

2）加密货币充值
如果已经持有其他加密货币，可以直接将资金转入 MEXC 钱包，并在平台上兑换成 USDT。

2.3 选择交易方式


MEXC 提供多种交易方式，投资者可以根据自身需求选择：

现货交易：在交易页面选择 BTC/USDT，输入购买金额，点击“买入”。
杠杆交易：利用杠杆放大收益，但需注意风险。
永续合约交易：通过合约交易，投资者可以在市场价格上涨或下跌时获取收益，适合短期交易者。

3.普通投资者交易比特币时的实用技巧


比特币价格突破 118,000 美元，这一历史新高对普通投资者来说既是机会，也是挑战。以下是一些实用的交易技巧：

3.1 学会分批建仓


分批买入：不要一次性投入全部资金，而是将资金分成多份，在不同价格区间分批买入比特币，以降低成本。

分批卖出：当比特币价格上涨时，分批卖出可以稳步锁定收益，同时保留部分仓位以应对价格进一步上涨的可能性。

3.2 使用止盈止损功能


MEXC 提供了止盈止损工具，帮助投资者在市场波动中控制风险：

止盈：设置目标价格，当价格达到目标时自动平仓，锁定利润。

止损：设置止损价格，当价格下跌到设定值时自动平仓，防止损失扩大。

具体使用指南，请查看：《合约交易的止盈止损》

3.3 合理控制杠杆比例


虽然杠杆交易可以放大收益，但也会增加爆仓风险。普通投资者建议使用较低的杠杆（如 2 倍或 3 倍），避免因市场波动而导致重大损失。

具体使用指南，请查看：《合约交易中的杠杆》

3.4 避免情绪化交易


克服 FOMO（害怕错过）：不要因价格快速上涨而盲目追高，应根据分析结果和交易计划进行操作。

冷静应对市场波动：比特币的价格波动较大，保持冷静和理性是长期获利的关键。

4.选择合适的交易策略


4.1 长期持有策略


投资者可以选择定投方式（Dollar-Cost Averaging），即每周或每月定期买入一定金额的比特币，平滑市场波动的影响。此方式适合相信比特币长期价值的投资者。

4.2 短线交易策略


短线交易需要结合技术分析工具，如均线、K 线形态和 RSI 指标等。适合有一定市场分析能力的投资者，利用市场波动频繁买卖以获取短期收益。

4.3 套利策略


在现货和合约市场之间进行套利交易。例如，当现货市场价格低于合约市场时，可以低买现货并高卖合约。

5.风险管理是关键


无论是新手还是资深投资者，在交易比特币时，风险管理都至关重要：

5.1 设置资金分配比例


建议将总投资资金的 20%-30% 用于比特币交易，其余资金分配到其他资产或留作备用，以防市场突发风险。

5.2 避免过度交易


不要因市场波动而频繁买卖，以免增加交易费用和错失市场机会。

5.3 学会止损


每次交易前设定好可以承受的最大损失比例（如 5%-10%），一旦触及止损点，果断平仓。

6.学习比特币相关知识的重要性


MEXC 提供了丰富的学习资源，普通投资者应充分利用这些资源：

市场分析报告：了解比特币市场趋势和潜在风险。

视频教程：学习如何使用平台功能，例如设置止盈止损、使用技术分析工具等。

社区支持：加入 MEXC 的 Telegram 群组或 Discord 社区，与其他投资者交流经验。

7.未来比特币价格走势与投资机会


随着比特币价格强势突破 118,000 美元整数关口，其未来走势正成为市场焦点。一方面，若全球经济不确定性持续升温，比特币作为“数字黄金”的避险属性有望进一步凸显，吸引更多风险对冲资金流入；另一方面，机构投资者的配置需求呈现结构性增长，其中比特币 ETF 产品已演变为传统金融体系与加密市场的重要连接器，

8.总结


比特币价格达到 118,000 美元，为普通投资者提供了参与这一市场的绝佳机会。通过选择 MEXC 交易所这样一个安全、高效的平台，投资者可以轻松参与比特币的交易。然而，在享受市场机会的同时，投资者必须做好风险管理，制定合理的交易策略，并不断学习以提升自身能力。无论是长期持有还是短期交易，比特币市场都充满了机遇与挑战。通过科学的投资方法和理性的决策，普通投资者也能在比特币市场中获得可观的回报。

当下，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

