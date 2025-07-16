



流动性是在金融学中是一个含义较广的词语，在不同的语境可以有不同的含义。但总的来说，流动性可以分为以下几个概念：

1）资产变现能力的强弱，指将现有资产或财富换为其他资产的能力。

2）主体偿债能力强弱。常用于企业，如果企业资产现金流较多，则流动性好。

3）市场中的货币存量多寡。适用于宏观经济领域，如果货币的总供应量大于总需求量，则是流动性过剩。





在加密货币交易中，流动性指的是第一种情况。除此之外，加密市场的流动性通常还可以分成链上流动性和中心化交易所流动性等类别。本文重点讨论中心化交易所的流动性。









如前文所述，流动性是金融交易中的一个重要概念，是指将其现有资产或财富换为其他资产的能力。在加密货币交易中，流动性特指将某一种类加密货币转换为法定货币或者其他加密的难易程度。





流动性对于加密货币十分重要，如果某个加密货币流动性好，用户的买进和卖出操作对于市场行情影响很小，不会造成价格的大幅波动。反之，如果某个加密货币流动性差，用户的买进和卖出操作可能对市场行情带来很大的波动，造成市场价格的大幅上涨或者下跌。其次，在流动性较高的市场，买进和卖出通常较为容易。因为，流动性由市场参与者提供，市场参与者越多流动性越好，买卖订单也就越多，用户更容易成交。相反，流动性差，往往意味着用户的订单成交相对困难。









通常可以使用两种方法简单判断流动性的大小：

买入/卖出价差：即买入最高价和卖出最低卖出价之间的价格差异，通常价差越小，流动性越高。

市场深度:即委托列表中买入和卖出订单数量，通常买入和卖出订单数量越多，流动性就越高。









流动性的直接影响因素为交易量，除此之外还有监管环境、市场情绪等间接影响因素。间接因素通过影响交易量变化最终导致流动性发生变化。





3.1 交易量





交易量是影响流动性的直接因素。交易量的大小和买卖订单数量多少成正比，交易量越大买卖订单数量越多，意味着市场参与者也越多，代币的流动性越高，用户可以方便地进行资产兑换。





对于在交易所进行交易的用户来说，在交易时必然会成为挂单方或者吃单方其中一种角色，对于挂单方来说会增加流动性，而对于吃单方来说则是消耗量流动性。





3.2 市场情绪





市场情绪分为正面情绪和负面情绪。正面情绪往往会增加投资者的信心，他们因为害怕错过从而诱发市场交易，增加市场流动性。负面情绪会带来不好的影响，增加投资者恐惧心理，可能会减少市场交易，降低流动性。





