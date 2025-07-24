



如您的账户被风控系统识别并触发风控限制，请依照以下指引完成资料提交，以完成账户风控审核流程。





















点击【申请】按钮后，系统将自动引导您进入资料上传页面，完成后续操作。













为确保您的账户信息安全及审核顺利完成，请务必按照页面要求准备并上传完整资料，同时注意以下事项：

所提交的资料需内容真实、清晰、无遮挡；

支持的文件格式：JPG、JPEG、PNG、PDF，单个文件大小不得超过 10 MB；

每次最多上传 9 个文件，建议您提前准备完整资料后一次性提交，避免超出上传限制；

若系统提示您上传资金来源证明，请参考《 资金来源证明 FAQ 》准备相应文件；





如在提交过程中遇到任何问题，欢迎随时联系MEXC在线客服协助处理。









在您提交资料后，我们将对您提供的资料进行审核，审核流程通常分为两个阶段，具体流程会根据账户实际情况有所不同。









审核时间通常为3个工作日左右，实际时间可能视具体情况略有不同，敬请理解与耐心等待。





审核结果将通过站内信和账户邮箱发送通知，请您留意相关邮件，或前往官网【账户风控审核】查看审核进度。









每个账户的情况和操作行为各不相同，平台的风控系统将根据多项因素进行动态判断，以决定是否需要进入风控分析阶段。部分账户在资料审核通过后，系统将启动风控分析流程，用于进行更全面的评估。





您可在官网【账户风控审核】页面查看预计分析时长，该时长仅供参考，代表当前风控预估结论。

风控分析过程中，系统可能会要求您补充资料，请留意页面通知或邮件提示并及时配合提交；

在资料审核与风控分析期间，账户部分功能将继续受到限制，相关限制无法手动或提前解除；

请勿重复提交资料，以免造成系统识别异常，影响整体审核进度；

在特殊情况下，账户风控状态可能因系统动态判断而发生变更，请您以账户实际状态为准。









当您的账号风控审核申请完结后，系统将通过站内信及账户绑定邮箱发送通知，请您及时查收相关邮件，确认账户的实际风控状态。





如您对风控结果或账户功能的使用有任何疑问，欢迎通过官网渠道联系 MEXC 在线客服，我们将竭诚为您提供协助。感谢您的理解与支持。



