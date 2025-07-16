新手入门之“披萨节”：比特币和披萨的意外缘分！





每年的 5 月 22 日，币圈的人都会庆祝“披萨节”。加密货币和披萨看起来似乎毫无关系，到底是什么让两个不相关的事物擦出了火花呢？这篇文章将带你走进加密货币历史中的一个重要日子——“披萨节”。









“披萨节”之所以对加密货币界来说如此重要，是因为这一天是人们首次使用比特币购买物品的日子。比特币这个概念诞生于2008年，而比特币区块链是在2009年实现的。在2010年5月22日，出现了首个实际使用比特币购买披萨的案例。





使用比特币购买披萨的是一位生活在美国的程序员Laszlo Hanyecz。Laszlo在一个关于比特币的网路论坛上寻找愿意以两个披萨交换10,000比特币的人。比特币的早期，网路论坛在加密货币信息交换中起到了重要的作用，Laszlo认为如果他在论坛里发布请求，一定会有人回应他。





回应他的是Jeremy。Jeremy当时是在伦敦的一名学生，他在网上找到一家披萨店，为Laszlo订购了披萨。当然，Jeremy从店里订购披萨使用的是信用卡，但Laszlo用比特币支付给了Jeremy，因此这一天被定为“首次使用比特币购买物品的日子”（这甚至早于世界上第一个比特币交易所的出现）。





披萨的价格是多少？





当时，比特币的价格约为0.0041美元。因此，10,000比特币的价值约为41美元。作为两个披萨的价格，可以说是正常的。





本文写于2023年5月17日，1比特币约为27,000美元。10,000比特币的价值约为2.7亿美元，现在这个金额可以买到巨量同样价格的披萨。





从下面的TradingView的图表可以看出，尤其是自2020年以来，比特币的价格上涨得非常快。













目前加密货币主要是用于投资，它还没有普遍用于支付日常服务或商品。但是，接受比特币支付的商店正在逐渐增多，例如，日本家电连锁店Big Camera就接受比特币支付。





推广加密货币支付的难题有几个，其中一个是加密货币的法律地位尚不明朗。但已经有一些国家正在试图通过把比特币定位为法定货币来解决这个问题。这些国家包括萨尔瓦多和中非共和国。虽然在这两个国家，比特币的引入并未完全成功，但如果经济更稳定的地区也开始采取类似的措施，我们或许就离加密货币作为日常支付手段的日子更近了一步。