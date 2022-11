11. Điều khoản khác

(a)Entire Agreement - This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement. No agreements, understandings, restrictions, representations, or warranties exist between or among the Parties other than those found in this Agreement or referred to or provided for in this Agreement. Nothing contained in any documents submitted by you will modify or amend this Agreement. We may update the Agreement from time to time, the current version will be dated. An updated version of the Agreement may be found on this web page. Your continued use of the MEXC Services constitutes your acceptance of the then-current version of the Agreement.

(b) Điều khoản hiệu lực - Bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này áp dụng cho người dùng hoặc MEXC sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực dù cho Thỏa thuận đã bị hủy bỏ hoặc hết hạn và sẽ ràng buộc với các bên.

(c) Ủy quyền - Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty, tổ chức hoặc tổ chức phi cá nhân khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc thực thể đó với Thỏa thuận này.

(d) Miễn trừ - Không có sự miễn trừ nào của chúng tôi đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được xem xét, hoặc sẽ cấu thành, việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác, cho dù có hay không tương tự, cũng như bất kỳ sự từ bỏ lượn sóng nào sẽ tạo thành sự từ bỏ liên tục. Không có sự từ bỏ nào sẽ bị ràng buộc trừ khi được thực hiện bằng văn bản bởi chúng tôi.

(e) Tính hiệu lực từng phần - Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Thỏa thuận này, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn tồn tại và sẽ được hiểu một cách hợp lý để thực hiện ý định của các bên như được chứng minh bằng các điều khoản của Thỏa thuận này.

(f) Không trung gian - Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ đối tác, cơ quan, ủy thác hoặc việc làm giữa các bên. Các bên đang và sẽ luôn luôn là nhà đầu tư độc lập. Không có bên thứ ba hưởng lợi từ Thỏa thuận này.

g) Không ủy quyền đại diện - Tất cả các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân và bạn đồng ý không thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành động củng cố hoặc đại diện nào chống lại chúng tôi, bao gồm cả những đại lý trong tương lai của chúng tôi.

(h)Arbitration - You agree that any controversy, claim, or dispute arising out of or relating to this Agreement shall be referred to and be resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Section. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English. Notwithstanding the foregoing, any disputes arising out of Intellectual Property or Privacy issues may be submitted to a court of law.

(i) Luật pháp và địa điểm điều chỉnh - Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Singapore. Bất kỳ hành động nào liên quan đến Thỏa thuận này, Chính sách Bảo mật hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, sẽ chỉ được đưa ra tòa án ở Singapore. Tất cả các Bên của Thỏa thuận này đồng ý không thể hủy ngang tuân theo quyền tài phán và địa điểm của các tòa án đó, đồng thời đồng ý từ bỏ mọi phản đối theo học thuyết về sự bất tiện của diễn đàn.

(j) Ngôn ngữ - Thỏa thuận này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mặc dù có thể có các bản dịch sang các ngôn ngữ khác của thỏa thuận này, nhưng các bản dịch như vậy có thể chưa được cập nhật hoặc chưa hoàn thiện. Theo đó, bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sai lệch nào giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch nào khác của nó, phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.