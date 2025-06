Thông tin Zircuit (ZRC)

Zircuit: Nơi giao thoa giữa đổi mới và an toàn, được thiết kế dành cho mọi người. Zircuit mang đến cho các nhà phát triển những tính năng mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người dùng. Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia bảo mật web3 kỳ cựu và các tiến sĩ, Zircuit kết hợp hiệu suất vượt trội với mức độ an toàn hàng đầu. Trải nghiệm nền tảng blockchain an toàn nhất dành cho DeFi và staking.