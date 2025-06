Thông tin SOEX (SOEX)

Shelters of Exiles (SOEX) là vũ trụ RPG lớn nhất trên Telegram được hỗ trợ bởi các AI Agent. Dự án mang trò chơi web3 vào cuộc sống với lối chơi do AI điều khiển, NFT năng động phát triển theo phong cách chơi của game thủ và nền kinh tế do người chơi kiểm soát. SoE cung cấp cho người chơi một thế giới đang phát triển, nơi các nhân vật có thể tiến hoá, giao dịch và AI tự động hóa các cơ hội lợi nhuận.