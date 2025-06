Khám phá thông tin chi tiết về The Root Network (ROOT), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của The Root Network (ROOT)

Thông tin The Root Network (ROOT)

ROOT là nguồn sống của The Root Network. Không chỉ là một blockchain, The Root Network còn được phân cấp, do cộng đồng sở hữu và được thiết kế để cung cấp năng lượng cũng như kết nối các trải nghiệm kỹ thuật số trong Futureverse và hơn thế nữa.