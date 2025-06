Thông tin MSQUARE (MSQ)

MSQ được sử dụng làm phương thức thanh toán cho các nền tảng do MSQUARE Foundation phát triển và vận hành trực tiếp. Metastar: Nền tảng thông tin bất động sản tích hợp blockchain toàn cầu. Point to You: Nền tảng thanh toán và khai thác P2U Coin miễn phí toàn cầu. Business Hub: Nền tảng bán hàng marketing trực tuyến và trực tiếp. K-PAL: Nền tảng cung cấp nhân lực tại nước ngoài và mở rộng K-content toàn cầu.