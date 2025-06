Thông tin GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security đang xây dựng lớp bảo mật phi tập trung đầu tiên của Web3, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện trên tất cả các mạng blockchain. Thông qua kiến trúc mở, không cần cấp phép và do người dùng điều khiển, GoPlus có thể được tích hợp liền mạch bởi bất kỳ blockchain hoặc dự án nào để bảo vệ người dùng trong suốt thời gian giao dịch. Bằng cách tận dụng AVS và các giải pháp bảo mật tiên tiến do AI cung cấp, GoPlus tiến hành phân tích rủi ro kỹ lưỡng và cung cấp các dịch vụ bảo mật thông minh, hiệu quả và phi tập trung cho người dùng. GoPlus hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường tương tác trên chuỗi Web3 an toàn và thân thiện hơn với người dùng nhờ lấp đầy khoảng trống của lớp bảo mật trong kiến trúc blockchain hiện tại, mang đến cho người dùng khả năng bảo vệ bảo mật trên chuỗi hiệu quả và trải nghiệm tốt hơn.