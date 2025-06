Khám phá thông tin chi tiết về AmpleforthGovernance (FORTH), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của AmpleforthGovernance (FORTH)

Thông tin AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth là mã thông báo quản trị mới giúp hoàn thiện hệ sinh thái Ample bằng cách đặt quyền kiểm soát giao thức vào tay cộng đồng. Sử dụng mã thông báo Forth, chủ sở hữu sẽ có thể bỏ phiếu về các thay đổi đối với giao thức. $AMPL + $FORTH cùng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới việc trở nên phi tập trung hoàn toàn của giao thức.

Website chính thức: https://www.ampleforth.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0