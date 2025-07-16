Tại sao không nhận được thông báo qua Email từ MEXC?





Thông tin từ MEXC, chẳng hạn như mã xác minh, thông tin biến động giá và thông báo biến động vị thế, sẽ được gửi qua Email, SMS, thông báo trên App, v.v., để người dùng nhận được thông tin liên quan kịp thời.





Nếu đã liên kết thành công Email nhưng không nhận được thông báo qua Email từ MEXC, bạn có thể thử các phương pháp trong bài viết này.









1.1 Đảm bảo địa chỉ Email đã nhập khi đăng ký là chính xác





Mở và đăng nhập vào web chính thức của MEXC. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở thanh điều hướng trên cùng và chọn [Trung tâm bảo mật] trong danh sách thả xuống. Trên trang Trung tâm bảo mật, bạn có thể thấy Email được liên kết với tài khoản.





Kiểm tra xem Email được liên kết có phải là Email mà bạn nhận mã xác minh hay không. Nếu không, hãy nhấn vào nút [Thay đổi] ở bên phải để liên kết lại. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện sửa đổi thông qua bài viết " Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Email được liên kết với tài khoản MEXC ".









1.2 Kiểm tra thư mục rác hoặc các thư mục khác trong hộp thư





Vui lòng kiểm tra thư mục rác hoặc các thư mục khác trong Email được liên kết để xác nhận xem Email MEXC có bị chuyển vào các thư mục khác ngoài hộp thư đến hay không.





Nếu Email MEXC nằm trong thư mục rác hoặc các thư mục khác, bạn có thể thêm Email MEXC vào whitelist trong cài đặt để Email MEXC trong tương lai sẽ xuất hiện trong hộp thư đến. Các phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thêm tên miền Email MEXC theo cách thủ công vào whitelist.





1.3 Kiểm tra xem ứng dụng Email có hoạt động tốt không





Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Email chế độ khách, bạn cần kiểm tra xem ứng dụng Email đó có hoạt động bình thường hay không, chẳng hạn như kết nối mạng, phiên bản ứng dụng Email có quá cũ hay không, liệu đang có bên thứ ba sử dụng và liệu có xung đột với phần mềm diệt vi-rút hay không.





Nếu không thể loại trừ các tình huống hoặc không chắc chắn, bạn có thể thử sử dụng Email phiên bản web. Hãy đảm bảo sử dụng liên kết trang web chính thức.





1.4 Kiểm tra xem hộp thư đến Email có đầy không





Nếu dung lượng hộp thư đến đã đạt đến giới hạn, bạn có thể không gửi hoặc nhận được Email. Bạn có thể xóa các Email cũ, không quan trọng hay Email quảng cáo để có thể nhận Email từ MEXC.





1.5 Chọn các nhà cung cấp Email chính thống như Gmail và Outlook





Ưu tiên chọn nhà cung cấp Email chính thống như Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud, v.v. để liên kết và nhận thông báo qua Email. Vì một số công ty tự động chặn các Email bên ngoài, do đó bạn không nên sử dụng Email công việc của công ty để đăng ký.





1.6 Có thể mạng bị chậm, vui lòng kiểm tra lại hộp thư đến sau. Mã xác minh có hiệu lực trong 15 phút.





Do sự chậm trễ trong đường truyền mạng hay trong cơ chế xử lý máy chủ gửi và nhận, cài đặt của máy khách nhận, v.v., thông báo qua Email có thể bị chậm trễ. Do đó, bạn có thể kiểm tra lại hộp thư đến sau một thời gian để xem có nhận được Email hay không.





1.7 Nếu vẫn không thể nhận được, Email có thể đã bị chặn. Bạn cần thêm tên miền Email MEXC theo cách thủ công vào whitelist và sau đó thử nhận lại Email.





Để biết hướng dẫn về cách thêm tên miền Email MEXC theo cách thủ công vào whitelist, vui lòng tiếp tục đọc phần bên dưới.









Bài viết này sẽ sử dụng Gmail và Outlook làm ví dụ.









Đăng nhập vào tài khoản Gmail tại https://accounts.google.com









Trên trang hộp thư, nhấn vào biểu tượng cài đặt [⚙️] ở góc trên cùng bên phải và chọn [Xem tất cả chế độ cài đặt].









Nhấn vào [Bộ lọc và địa chỉ bị chặn] để xem Email MEXC có bị chặn hay không. Nếu có cài đặt chặn tên miền MEXC hoặc Email, vui lòng xóa tên miền MEXC khỏi danh sách chặn.









Trên trang "Bộ lọc và địa chỉ bị chặn", nhấn vào [Tạo bộ lọc mới]. Nhập địa chỉ tên miền MEXC hoặc địa chỉ Email vào trường "Từ", chẳng hạn như mexc.com và nhấn vào [Tạo bộ lọc].









Chọn "Không bao giờ gửi thư này tới Thư rác" và nhấn vào [Tạo bộ lọc].









Sau đó, whitelist sẽ được thiết lập thành công. Trên trang "Bộ lọc và địa chỉ bị chặn", bạn có thể thấy cài đặt whitelist vừa hoàn tất.









Lưu ý: Sau khi thiết lập whitelist thành công, một số nhà cung cấp dịch vụ Email yêu cầu một khoảng thời gian nhất định để có hiệu lực. Bạn nên đợi 10 phút trước khi thử nhận lại mã xác minh Email.









Đăng nhập vào tài khoản Outlook Mail tại https://outlook.office365.com /.









Trên trang hộp thư, nhấn vào biểu tượng cài đặt [⚙️] ở góc trên cùng bên phải và chọn [Email rác] trong mục "Thư".





Trên trang "Email rác", bạn có thể kiểm tra xem Email MEXC có bị chặn trong phần "Người gửi và miền bị chặn" hay không. Nếu tên miền hoặc Email MEXC bị chặn, vui lòng xóa tên miền MEXC khỏi danh sách chặn.





Trong phần "Người gửi và miền an toàn", hãy nhấn vào [+ Thêm] và nhập địa chỉ tên miền hoặc địa chỉ Email MEXC, chẳng hạn như mexc.com , sau đó nhấn vào [Thêm]. Nhấn vào [Lưu] để hoàn tất cài đặt whitelist.









Lưu ý: Sau khi thiết lập whitelist thành công, một số nhà cung cấp dịch vụ Email yêu cầu một khoảng thời gian nhất định để có hiệu lực. Bạn nên đợi 10 phút trước khi thử nhận lại mã xác minh Email.









Whitelist tên miền:





Whitelist Email:

mexc@email.mexc.link

mexc@email.mexc.ci

mexc@email.mexc.cg

mexc_official@email.mexc.link

do_not_reply@mailer.mexc.sg

mexc@notice.mexc.link

mexc@notice.mexc.cg

mexc@notice.mexc.ci

mexc@info.mexc.link

mexc@info.mexc.cg

mexc@info.mexc.ci

dontreply@notification.mexc.link

dontreply@notification.mexc.cg

dontreply@notification.mexc.ci





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.