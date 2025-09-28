Tỷ lệ Long/Short là gì? Làm thế nào để xem dữ liệu tỷ lệ Long/Short trong giao dịch Futures?





BSL đề cập đến dữ liệu đóng lệnh Long/Short. Hiện tại trên MEXC, biểu đồ nến và biểu đồ đường trong giao dịch Futures đều hỗ trợ hiển thị dữ liệu lệnh lịch sử của tỷ lệ Long/Short. Trong giao dịch Futures, người dùng mở vị thế Long hoặc Short dựa trên đánh giá cá nhân. Dữ liệu tỷ lệ Long/Short thường được sử dụng trong giao dịch tiền mã hoá để đánh giá xu hướng thị trường và hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch.









Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, tỷ lệ Long/Short đề cập đến tỷ lệ giữa các lệnh nắm giữ vị thế Long (tăng) so với các lệnh nắm giữ vị thế Short (giảm) trong một khoảng thời gian nhất định. Vị thế Long là vị thế được mở với kỳ vọng giá sẽ tăng, trong khi vị thế Short là vị thế được mở với kỳ vọng giá sẽ giảm.





Tỷ lệ Long/Short thường được sử dụng để đo lường tâm lý và xu hướng thị trường. Khi tỷ lệ vị thế Long cao hơn vị thế Short, điều này cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về xu hướng tăng và có thể gợi ý xu hướng giá sẽ tăng.

Ngược lại, khi tỷ lệ vị thế Short cao hơn vị thế Long, điều này phản ánh tâm lý thị trường giảm giá và có thể gợi ý xu hướng giá sẽ giảm.

Tỷ lệ này đóng vai trò là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng phản ánh sự cân bằng theo thời gian thực giữa áp lực mua và bán trên thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng lệnh mua và bán đang hoạt động cùng với dòng vốn, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về động lực cung cầu thực tế và các xu hướng giá tiềm năng.





MEXC cung cấp dữ liệu tỷ lệ Long/Short theo nhiều khía cạnh khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Phân tích dữ liệu Futures













Việc nắm bắt dữ liệu tỷ lệ Long/Short giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường:





Đánh giá tâm lý thị trường: Nhanh chóng xác định thị trường đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm, từ đó tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Hỗ trợ quyết định giao dịch: Khi kết hợp với Khi kết hợp với mô hình nến và khối lượng giao dịch, tỷ lệ này có thể giúp xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.

Quản lý rủi ro: Trong giai đoạn tâm lý thị trường cực đoan, tỷ lệ Long/Short giúp nhận diện nguy cơ đảo chiều tiềm ẩn và giảm thiểu khả năng bị kẹt ở vị thế bất lợi.

Tối ưu hoá chiến lược: Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, tỷ lệ Long/Short là chỉ báo tham khảo giá trị giúp cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của chiến lược giao dịch.





Bằng cách hiểu và áp dụng tỷ lệ Long/Short, nhà giao dịch không chỉ nắm rõ hơn về biến động tổng thể của thị trường mà còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công trong điều kiện thị trường biến động.









Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên xem dữ liệu tỷ lệ Long/Short của MEXC trên trang web chính thức của MEXC.





Futures, sau đó nhấn Tổng quan Futures ở phía dưới. Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC . Từ menu trên cùng, chọn, sau đó nhấnở phía dưới.









Tiếp theo, nhấn Xem thêm dưới mục Dữ liệu lớn Futures để vào bảng điều khiển dữ liệu.









Trên trang Dữ liệu lớn Futures, bạn có thể chọn và xem các dữ liệu cụ thể mà bạn quan tâm.









Sức mạnh Long và Short: Cung cấp cái nhìn rõ ràng về sức mạnh tương đối giữa bên mua và bên bán trên thị trường, giúp nhà giao dịch đánh giá hướng đi tiềm năng của giá.

Phân tích dòng vốn: Theo dõi các lệnh lớn và dòng vốn vào/ra để xác định ý định của các thành phần lớn trên thị trường.

Công cụ xác nhận xu hướng: Được sử dụng cùng với biến động giá để kiểm tra độ tin cậy và tính bền vững của xu hướng hiện tại.

Thời điểm vào lệnh: Bằng cách theo dõi sự thay đổi của dữ liệu tỷ lệ Long/Short, nhà giao dịch có thể xác định thời điểm vào và thoát lệnh tối ưu.













Khi BSL cho thấy lực mua gia tăng rõ rệt đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, điều này thường cho thấy khả năng tăng giá cao hơn.









Khi dữ liệu Long/Short thể hiện áp lực bán tăng cùng với dòng vốn rút ra, điều đó báo hiệu nguy cơ giảm giá tiềm ẩn.









Trong xu hướng tăng, dữ liệu Long/Short thường phản ánh sự áp đảo liên tục từ bên mua. Trong xu hướng giảm, lực bán thường giữ quyền kiểm soát.









Nếu giá đạt mức cao mới trong khi dữ liệu Long/Short cho thấy lực mua suy yếu, điều này có thể báo hiệu một đợt đảo chiều xu hướng sắp tới.

Bằng cách áp dụng hiệu quả dữ liệu Long/Short, nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn động lượng thị trường và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch. Nhà giao dịch nên kết hợp dữ liệu Long/Short với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để xây dựng một hệ thống giao dịch toàn diện.









