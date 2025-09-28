BSL đề cập đến dữ liệu đóng lệnh Long/Short. Hiện tại trên MEXC, biểu đồ nến và biểu đồ đường trong giao dịch Futures đều hỗ trợ hiển thị dữ liệu lệnh lịch sử của tỷ lệ Long/Short. Trong giao dịch FutBSL đề cập đến dữ liệu đóng lệnh Long/Short. Hiện tại trên MEXC, biểu đồ nến và biểu đồ đường trong giao dịch Futures đều hỗ trợ hiển thị dữ liệu lệnh lịch sử của tỷ lệ Long/Short. Trong giao dịch Fut
Tỷ lệ Long/Short là gì? Làm thế nào để xem dữ liệu tỷ lệ Long/Short trong giao dịch Futures?

28/09/2025MEXC
#Cơ Bản#Futures
BSL đề cập đến dữ liệu đóng lệnh Long/Short. Hiện tại trên MEXC, biểu đồ nến và biểu đồ đường trong giao dịch Futures đều hỗ trợ hiển thị dữ liệu lệnh lịch sử của tỷ lệ Long/Short. Trong giao dịch Futures, người dùng mở vị thế Long hoặc Short dựa trên đánh giá cá nhân. Dữ liệu tỷ lệ Long/Short thường được sử dụng trong giao dịch tiền mã hoá để đánh giá xu hướng thị trường và hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch.

1. Tỷ lệ Long/Short là gì?


Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, tỷ lệ Long/Short đề cập đến tỷ lệ giữa các lệnh nắm giữ vị thế Long (tăng) so với các lệnh nắm giữ vị thế Short (giảm) trong một khoảng thời gian nhất định. Vị thế Long là vị thế được mở với kỳ vọng giá sẽ tăng, trong khi vị thế Short là vị thế được mở với kỳ vọng giá sẽ giảm.

Tỷ lệ Long/Short thường được sử dụng để đo lường tâm lý và xu hướng thị trường. Khi tỷ lệ vị thế Long cao hơn vị thế Short, điều này cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về xu hướng tăng và có thể gợi ý xu hướng giá sẽ tăng.
Ngược lại, khi tỷ lệ vị thế Short cao hơn vị thế Long, điều này phản ánh tâm lý thị trường giảm giá và có thể gợi ý xu hướng giá sẽ giảm.
Tỷ lệ này đóng vai trò là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng phản ánh sự cân bằng theo thời gian thực giữa áp lực mua và bán trên thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng lệnh mua và bán đang hoạt động cùng với dòng vốn, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về động lực cung cầu thực tế và các xu hướng giá tiềm năng.

MEXC cung cấp dữ liệu tỷ lệ Long/Short theo nhiều khía cạnh khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Phân tích dữ liệu Futures.

2. Lợi ích của việc hiểu tỷ lệ Long/Short là gì?


Việc nắm bắt dữ liệu tỷ lệ Long/Short giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường:

  • Đánh giá tâm lý thị trường: Nhanh chóng xác định thị trường đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm, từ đó tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng.
  • Hỗ trợ quyết định giao dịch: Khi kết hợp với mô hình nến và khối lượng giao dịch, tỷ lệ này có thể giúp xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.
  • Quản lý rủi ro: Trong giai đoạn tâm lý thị trường cực đoan, tỷ lệ Long/Short giúp nhận diện nguy cơ đảo chiều tiềm ẩn và giảm thiểu khả năng bị kẹt ở vị thế bất lợi.
  • Tối ưu hoá chiến lược: Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, tỷ lệ Long/Short là chỉ báo tham khảo giá trị giúp cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của chiến lược giao dịch.

Bằng cách hiểu và áp dụng tỷ lệ Long/Short, nhà giao dịch không chỉ nắm rõ hơn về biến động tổng thể của thị trường mà còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công trong điều kiện thị trường biến động.

3. Làm thế nào để xem dữ liệu tỷ lệ Long/Short trên MEXC Futures?


Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên xem dữ liệu tỷ lệ Long/Short của MEXC trên trang web chính thức của MEXC.

Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Từ menu trên cùng, chọn Futures, sau đó nhấn Tổng quan Futures ở phía dưới.


Tiếp theo, nhấn Xem thêm dưới mục Dữ liệu lớn Futures để vào bảng điều khiển dữ liệu.


Trên trang Dữ liệu lớn Futures, bạn có thể chọn và xem các dữ liệu cụ thể mà bạn quan tâm.


4. Tính năng cốt lõi của dữ liệu tỷ lệ Long/Short trên MEXC


Sức mạnh Long và Short: Cung cấp cái nhìn rõ ràng về sức mạnh tương đối giữa bên mua và bên bán trên thị trường, giúp nhà giao dịch đánh giá hướng đi tiềm năng của giá.
Phân tích dòng vốn: Theo dõi các lệnh lớn và dòng vốn vào/ra để xác định ý định của các thành phần lớn trên thị trường.
Công cụ xác nhận xu hướng: Được sử dụng cùng với biến động giá để kiểm tra độ tin cậy và tính bền vững của xu hướng hiện tại.
Thời điểm vào lệnh: Bằng cách theo dõi sự thay đổi của dữ liệu tỷ lệ Long/Short, nhà giao dịch có thể xác định thời điểm vào và thoát lệnh tối ưu.

5. Hướng dẫn sử dụng dữ liệu Long/Short trên MEXC


5.1 Tín hiệu mua


Khi BSL cho thấy lực mua gia tăng rõ rệt đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, điều này thường cho thấy khả năng tăng giá cao hơn.

5.2 Tín hiệu bán


Khi dữ liệu Long/Short thể hiện áp lực bán tăng cùng với dòng vốn rút ra, điều đó báo hiệu nguy cơ giảm giá tiềm ẩn.

5.3 Xác nhận xu hướng


Trong xu hướng tăng, dữ liệu Long/Short thường phản ánh sự áp đảo liên tục từ bên mua. Trong xu hướng giảm, lực bán thường giữ quyền kiểm soát.

5.4 Tín hiệu phân kỳ


Nếu giá đạt mức cao mới trong khi dữ liệu Long/Short cho thấy lực mua suy yếu, điều này có thể báo hiệu một đợt đảo chiều xu hướng sắp tới.
Bằng cách áp dụng hiệu quả dữ liệu Long/Short, nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn động lượng thị trường và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch. Nhà giao dịch nên kết hợp dữ liệu Long/Short với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để xây dựng một hệ thống giao dịch toàn diện.

Hiện tại, MEXC đang tổ chức sự kiện Lễ hội 0 phí. Khi tham gia, người dùng có thể giảm đáng kể chi phí giao dịch, đạt được mục tiêu "tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn". Trên MEXC, bạn không chỉ tận hưởng giao dịch chi phí thấp qua sự kiện này mà còn đón đầu xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội với hiệu quả tối đa. Đây là điểm khởi đầu lý tưởng để tăng tốc hành trình gia tăng tài sản của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.

