SOGNI là gì? Giải phóng một siêu mạng phi tập trung dành cho AI sáng tạo

SOGNIđang tái định nghĩa cách thức sản xuất sáng tạo và phân phối giá trị theo một cách đột phá. Không đơn thuần là một bộ công cụ, SOGNI là một Với làn sóng hội tụ ngày càng mạnh mẽ giữa AI và blockchain,đang tái định nghĩa cách thức sản xuất sáng tạo và phân phối giá trị theo một cách đột phá. Không đơn thuần là một bộ công cụ, SOGNI là một DePIN (Mạng lưới hạ tầng vật lý phi tập trung) do cộng đồng dẫn dắt, được xây dựng nhằm phá vỡ cấu trúc tạo nội dung tập trung kiểu Web2 thông qua AI sáng tạo.









Khi công nghệ AI phát triển nhanh chóng, hình ảnh do AI tạo ra đã trở thành một lực đẩy quan trọng trong các ngành công nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng AI sáng tạo hiện nay đang bị kiểm soát bởi các tập đoàn công nghệ tập trung, làm dấy lên lo ngại về kiểm duyệt nội dung, giám sát dữ liệu và thuật toán opaque (hộp đen) không minh bạch. Các nghệ sĩ thường gặp khó khăn trong việc giữ quyền sở hữu sáng tạo hoặc nhận được phần thưởng kinh tế xứng đáng. Trong khi đó, việc vận hành các mô hình AI thường yêu cầu thiết lập phức tạp hoặc phần cứng đắt đỏ, tạo ra rào cản lớn cho các nhà phát triển và người sáng tạo độc lập.





SOGNI ra đời nhằm giải quyết những vấn đề trên. Là DePIN đầu tiên trên thế giới được xây dựng dành riêng cho AI sáng tạo, SOGNI tận dụng sức mạnh của blockchain để tái cấu trúc cách phân bổ tài nguyên tính toán. Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo AI cởi mở, hiệu quả và ưu tiên quyền riêng tư. Tầm nhìn của SOGNI là dân chủ hoá quyền truy cập vào nguồn tài nguyên tính toán hiệu suất cao, cho phép bất kỳ người sáng tạo nào trên thế giới đều có thể tạo ra nội dung AI chất lượng cao với chi phí thấp và không có rào cản - đưa nghệ thuật do AI tạo ra từ tay số ít đến toàn bộ cộng đồng sáng tạo toàn cầu.













Được xây dựng trên Base – một chuỗi Layer-2 của Ethereum, giao thức Sogni Supernet cho phép khớp lệnh và thanh toán giao dịch tài nguyên tính toán một cách tự động thông qua hợp đồng thông minh. Rào cản tham gia cho các node là rất thấp – bất kỳ máy tính cá nhân nào cũng có thể tham gia mạng lưới chỉ bằng cách cài đặt một client nhẹ để đóng góp tài nguyên tính toán.









Người sáng tạo: Nhận phần thưởng bằng token khi tải lên tác phẩm hoặc tinh chỉnh mô hình. Những nội dung chất lượng cao có thể được chọn vào "Thư viện trưng bày SOGNI", nhận thêm lượt hiển thị và ưu đãi lưu lượng truy cập.





Nhà phát triển: Có thể xây dựng công cụ tuỳ chỉnh thông qua Sogni SDK và tạo doanh thu thông qua mô hình chia sẻ lợi nhuận trong thị trường ứng dụng.





Người vận hành node: Chia sẻ tài nguyên GPU để nhận tSOGNI (token Testnet), có thể đổi theo tỷ lệ 1:1 sang SOGNI khi Mainnet ra mắt.









Tên sản phẩm Kênh truy cập Tính năng cốt lõi Sogni Studio Pro Máy trạm chuyên dụng (macOS/Windows) Hỗ trợ tinh chỉnh nâng cao với ControlNet và LoRA

Sogni Pocket Thiết bị di động (iOS/Android) Tạo hình ảnh bằng lệnh thoại, hỗ trợ xem trước bằng AR Sogni Web Truy cập qua trình duyệt Sử dụng tính năng cốt lõi không cần cài đặt, tích hợp chia sẻ mạng xã hội Sticker Bot Bot Telegram Tạo sticker trò chuyện cá nhân hoá chỉ với một lần nhấn













Tất cả lệnh và bản ghi tạo hình ảnh đều được lưu trữ hoàn toàn ngoài máy chủ, ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích cho đào tạo mô hình và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. SOGNI nhấn mạnh rằng "sáng tạo là tài sản riêng", đảm bảo mỗi người dùng giữ toàn quyền kiểm soát đối với nội dung do mình tạo ra.









Thông qua mô hình mạng hai lớp kết hợp giữa GPU chuyên dụng và thiết bị do cộng đồng đóng góp, SOGNI có thể tạo ra hình ảnh với chất lượng tương đương nhưng chi phí thấp hơn Midjourney tới 50%. Người vận hành máy sử dụng RTX 4090 có thể nhận trung bình từ $300–$350 mỗi tháng, khiến việc tham gia trở nên đặc biệt hấp dẫn.









Người nắm giữ token SOGNI sẽ tham gia quản trị hệ sinh thái thông qua một DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung). Các quyền biểu quyết bao gồm ưu tiên tích hợp mô hình mới, điều chỉnh tỷ lệ phần thưởng cho đóng góp tính toán và phê duyệt đề xuất tài trợ cộng đồng. Ví dụ, vào tháng 04/2025, DAO đã thông qua đề xuất đầu tiên: phân bổ 5% phí giao dịch để hỗ trợ các nghệ sĩ độc lập.









SOGNI sử dụng hệ thống hai token gồm điểm Spark và token SOGNI.





Điểm Spark có giá cố định, không thể chuyển nhượng và chỉ dùng để thanh toán cho các dịch vụ tạo nội dung. Token SOGNI là một loại tiền mã hoá theo chuẩn ERC-20, lưu hành trên cả hai chuỗi Base và Etherlink. Đây là công cụ truy cập và tham gia vào hệ sinh thái, đồng thời mang nhiều tiện ích sử dụng khác nhau.









Ký hiệu token: SOGNI

Tổng cung: 10 tỷ token









Khi ra mắt, token SOGNI sẽ được phân bổ theo các danh mục chiến lược nhằm hỗ trợ người sáng tạo, thúc đẩy quyền sở hữu phi tập trung và đảm bảo tính bền vững lâu dài:





Quỹ dự trữ Sogni: 28.7%

Phần thưởng cho node GPU: 20.0%

Đội ngũ & cố vấn: 20.0%

Quỹ hỗ trợ người sáng tạo & nhà phát triển: 10.0%

Quỹ dự trữ thanh khoản: 8.0%

Vòng pre-seed: 8.0%

Vòng seed: 3.3%

Bán công khai: 1.0%

Vòng angel: 1.0%













Việc nắm giữ token SOGNI mở khoá nhiều quyền lợi trong hệ sinh thái, bao gồm:





Nhà sáng tạo: Hưởng ưu đãi rendering, công cụ minting, đặc quyền trưng bày nổi bật và ưu tiên trên bảng xếp hạng

Nhà cung cấp tính toán (Workers): Tăng thu nhập và thứ tự ưu tiên công việc thông qua staking

Nhà phát triển mô hình: Tăng khả năng hiển thị mô hình và thu nhập bằng cách staking SOGNI

Người dùng nắm giữ token: Tham gia biểu quyết các đề xuất quản trị và quyết định trọng tài

Người dùng staking dài hạn: Được ưu tiên trong hàng đợi, nhận thêm phần thưởng Spark và đủ điều kiện nhận airdrop NFT

Nhà cung cấp thanh khoản: Stake token LP để góp phần ổn định hệ sinh thái và nhận phần thưởng









Với thiết kế phi tập trung, ưu tiên quyền riêng tư và cơ chế khuyến khích cân bằng, SOGNI đang mở ra một mô hình mới về sự tự do, công bằng và hiệu quả trong thế giới AI sáng tạo. Không chỉ cung cấp công cụ dễ sử dụng, dễ tiếp cận cho nghệ sĩ, SOGNI còn mang lại phần thưởng và cơ hội tham gia cho người đóng góp tài nguyên tính toán, nhà phát triển mô hình và cả người dùng phổ thông. Khi Mainnet được triển khai, thanh khoản được kích hoạt và hệ sinh thái mở rộng, SOGNI đang xây dựng một nền kinh tế sáng tạo phi tập trung hoàn toàn mới – nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Trong tương lai, SOGNI hướng đến trở thành sự kết hợp giữa Render, Midjourney và GitHub – trao quyền sáng tạo cho cộng đồng toàn cầu.





Là một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, MEXC là sàn đầu tiên niêm yết SOGNI, mang đến trải nghiệm giao dịch mượt mà cùng mức phí cạnh tranh . Bạn có thể bắt đầu giao dịch SOGNI nhanh chóng theo các bước sau:





giao dịch Spot 2) Nhập "SOGNI" trong thanh tìm kiếm và chọn

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và thông số giá, sau đó hoàn tất giao dịch









Bạn cũng có thể tham gia bằng cách truy cập trang sự kiện MEXC Airdrop+ để tham gia sự kiện airdrop SOGNI và cùng chia sẻ 100,000 USDT!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



