Giá Sogni AI theo thời gian thực hôm nay là 0.004955 USD. Theo dõi cập nhật giá SOGNI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SOGNI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Sogni AI theo thời gian thực hôm nay là 0.004955 USD. Theo dõi cập nhật giá SOGNI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SOGNI dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về SOGNI

Thông tin giá SOGNI

Whitepaper SOGNI

Website chính thức SOGNI

Tokenomics của SOGNI

Dự báo giá SOGNI

Lịch sử SOGNI

Hướng dẫn mua SOGNI

Chuyển đổi SOGNI sang fiat

SOGNI Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Sogni AI

Giá Sogni AI(SOGNI)

Giá theo thời gian thực 1 SOGNI sang USD

$0.004956
$0.004956$0.004956
+1.06%1D
USD
Biểu đồ giá Sogni AI (SOGNI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:33:50 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Sogni AI (SOGNI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.004828
$ 0.004828$ 0.004828
Thấp nhất 24H
$ 0.004983
$ 0.004983$ 0.004983
Cao nhất 24H

$ 0.004828
$ 0.004828$ 0.004828

$ 0.004983
$ 0.004983$ 0.004983

--
----

--
----

0.00%

+1.06%

-3.34%

-3.34%

Giá thời gian thực của Sogni AI (SOGNI) là $ 0.004955. Trong 24 giờ qua, SOGNI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.004828 và cao nhất là $ 0.004983, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOGNI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOGNI đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +1.06% trong 24 giờ và -3.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 66.50K
$ 66.50K$ 66.50K

$ 49.55M
$ 49.55M$ 49.55M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sogni AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 66.50K. Nguồn cung lưu hành của SOGNI là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.55M.

Lịch sử giá theo USD của Sogni AI (SOGNI)

Theo dõi biến động giá của Sogni AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00005198+1.06%
30 ngày$ +0.001943+64.50%
60 ngày$ +0.000885+21.74%
90 ngày$ +0.00204+69.98%
Biến động giá Sogni AI hôm nay

Hôm nay, SOGNI đã biến động $ +0.00005198 (+1.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Sogni AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.001943 (+64.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Sogni AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SOGNI đã biến động $ +0.000885 (+21.74%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Sogni AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00204 (+69.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Sogni AI (SOGNI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Sogni AI.

Sogni AI (SOGNI) là gì

Sogni AI hỗ trợ mạng lưới sáng tạo phi tập trung, mời những người đóng góp (nghệ sĩ, người quản lý, người xây dựng) tham gia vào mạng sáng tạo của mình, sử dụng mô hình DEPIN (Mạng hạ tầng vật lý phi tập trung) để lưu trữ các mô hình AI và sức mạnh render.

Sogni AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Sogni AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SOGNI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Sogni AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Sogni AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Sogni AI (USD)

Sogni AI (SOGNI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Sogni AI (SOGNI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Sogni AI.

Xem ngay dự đoán giá Sogni AI!

Tokenomics của Sogni AI (SOGNI)

Hiểu rõ tokenomics của Sogni AI (SOGNI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SOGNI ngay!

Cách mua Sogni AI (SOGNI)

Bạn đang tìm cách mua Sogni AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Sogni AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SOGNI/Tiền tệ địa phương

1 Sogni AI (SOGNI) sang VND
130.390825
1 Sogni AI (SOGNI) sang AUD
A$0.0076307
1 Sogni AI (SOGNI) sang GBP
0.0036667
1 Sogni AI (SOGNI) sang EUR
0.0042613
1 Sogni AI (SOGNI) sang USD
$0.004955
1 Sogni AI (SOGNI) sang MYR
RM0.0209101
1 Sogni AI (SOGNI) sang TRY
0.2080109
1 Sogni AI (SOGNI) sang JPY
¥0.75316
1 Sogni AI (SOGNI) sang ARS
ARS$7.2230026
1 Sogni AI (SOGNI) sang RUB
0.40378295
1 Sogni AI (SOGNI) sang INR
0.4349499
1 Sogni AI (SOGNI) sang IDR
Rp82.5833003
1 Sogni AI (SOGNI) sang PHP
0.2897684
1 Sogni AI (SOGNI) sang EGP
￡E.0.23570935
1 Sogni AI (SOGNI) sang BRL
R$0.026757
1 Sogni AI (SOGNI) sang CAD
C$0.00688745
1 Sogni AI (SOGNI) sang BDT
0.6049064
1 Sogni AI (SOGNI) sang NGN
7.2441109
1 Sogni AI (SOGNI) sang COP
$19.28015275
1 Sogni AI (SOGNI) sang ZAR
R.0.08636565
1 Sogni AI (SOGNI) sang UAH
0.2066235
1 Sogni AI (SOGNI) sang TZS
T.Sh.12.2952379
1 Sogni AI (SOGNI) sang VES
Bs1.04055
1 Sogni AI (SOGNI) sang CLP
$4.70725
1 Sogni AI (SOGNI) sang PKR
Rs1.401274
1 Sogni AI (SOGNI) sang KZT
2.6653936
1 Sogni AI (SOGNI) sang THB
฿0.16267265
1 Sogni AI (SOGNI) sang TWD
NT$0.15246535
1 Sogni AI (SOGNI) sang AED
د.إ0.01818485
1 Sogni AI (SOGNI) sang CHF
Fr0.00391445
1 Sogni AI (SOGNI) sang HKD
HK$0.03850035
1 Sogni AI (SOGNI) sang AMD
֏1.8919181
1 Sogni AI (SOGNI) sang MAD
.د.م0.04573465
1 Sogni AI (SOGNI) sang MXN
$0.0913702
1 Sogni AI (SOGNI) sang SAR
ريال0.01858125
1 Sogni AI (SOGNI) sang ETB
Br0.7429527
1 Sogni AI (SOGNI) sang KES
KSh0.63884815
1 Sogni AI (SOGNI) sang JOD
د.أ0.003513095
1 Sogni AI (SOGNI) sang PLN
0.0180362
1 Sogni AI (SOGNI) sang RON
лв0.0217029
1 Sogni AI (SOGNI) sang SEK
kr0.04662655
1 Sogni AI (SOGNI) sang BGN
лв0.0083244
1 Sogni AI (SOGNI) sang HUF
Ft1.6632944
1 Sogni AI (SOGNI) sang CZK
0.1037577
1 Sogni AI (SOGNI) sang KWD
د.ك0.00151623
1 Sogni AI (SOGNI) sang ILS
0.01630195
1 Sogni AI (SOGNI) sang BOB
Bs0.03413995
1 Sogni AI (SOGNI) sang AZN
0.0084235
1 Sogni AI (SOGNI) sang TJS
SM0.045586
1 Sogni AI (SOGNI) sang GEL
0.0133785
1 Sogni AI (SOGNI) sang AOA
Kz4.53337905
1 Sogni AI (SOGNI) sang BHD
.د.ب0.001868035
1 Sogni AI (SOGNI) sang BMD
$0.004955
1 Sogni AI (SOGNI) sang DKK
kr0.03186065
1 Sogni AI (SOGNI) sang HNL
L0.12996965
1 Sogni AI (SOGNI) sang MUR
0.2252543
1 Sogni AI (SOGNI) sang NAD
$0.08646475
1 Sogni AI (SOGNI) sang NOK
kr0.0496491
1 Sogni AI (SOGNI) sang NZD
$0.0086217
1 Sogni AI (SOGNI) sang PAB
B/.0.004955
1 Sogni AI (SOGNI) sang PGK
K0.020811
1 Sogni AI (SOGNI) sang QAR
ر.ق0.01798665
1 Sogni AI (SOGNI) sang RSD
дин.0.5006532
1 Sogni AI (SOGNI) sang UZS
soʻm59.69878145
1 Sogni AI (SOGNI) sang ALL
L0.41220645
1 Sogni AI (SOGNI) sang ANG
ƒ0.00886945
1 Sogni AI (SOGNI) sang AWG
ƒ0.008919
1 Sogni AI (SOGNI) sang BBD
$0.00991
1 Sogni AI (SOGNI) sang BAM
KM0.0083244
1 Sogni AI (SOGNI) sang BIF
Fr14.572655
1 Sogni AI (SOGNI) sang BND
$0.00639195
1 Sogni AI (SOGNI) sang BSD
$0.004955
1 Sogni AI (SOGNI) sang JMD
$0.79542615
1 Sogni AI (SOGNI) sang KHR
19.97979875
1 Sogni AI (SOGNI) sang KMF
Fr2.10092
1 Sogni AI (SOGNI) sang LAK
107.71738915
1 Sogni AI (SOGNI) sang LKR
රු1.5005722
1 Sogni AI (SOGNI) sang MDL
L0.0843341
1 Sogni AI (SOGNI) sang MGA
Ar22.1205074
1 Sogni AI (SOGNI) sang MOP
P0.03959045
1 Sogni AI (SOGNI) sang MVR
0.0758115
1 Sogni AI (SOGNI) sang MWK
MK8.5726455
1 Sogni AI (SOGNI) sang MZN
MT0.3166245
1 Sogni AI (SOGNI) sang NPR
रु0.69464145
1 Sogni AI (SOGNI) sang PYG
35.14086
1 Sogni AI (SOGNI) sang RWF
Fr7.179795
1 Sogni AI (SOGNI) sang SBD
$0.04077965
1 Sogni AI (SOGNI) sang SCR
0.0671898
1 Sogni AI (SOGNI) sang SRD
$0.1964162
1 Sogni AI (SOGNI) sang SVC
$0.04325715
1 Sogni AI (SOGNI) sang SZL
L0.08646475
1 Sogni AI (SOGNI) sang TMT
m0.01739205
1 Sogni AI (SOGNI) sang TND
د.ت0.01454788
1 Sogni AI (SOGNI) sang TTD
$0.03354535
1 Sogni AI (SOGNI) sang UGX
Sh17.26322
1 Sogni AI (SOGNI) sang XAF
Fr2.799575
1 Sogni AI (SOGNI) sang XCD
$0.0133785
1 Sogni AI (SOGNI) sang XOF
Fr2.799575
1 Sogni AI (SOGNI) sang XPF
Fr0.50541
1 Sogni AI (SOGNI) sang BWP
P0.0710547
1 Sogni AI (SOGNI) sang BZD
$0.00991
1 Sogni AI (SOGNI) sang CVE
$0.47077455
1 Sogni AI (SOGNI) sang DJF
Fr0.877035
1 Sogni AI (SOGNI) sang DOP
$0.31439475
1 Sogni AI (SOGNI) sang DZD
د.ج0.6465284
1 Sogni AI (SOGNI) sang FJD
$0.0113965
1 Sogni AI (SOGNI) sang GNF
Fr43.083725
1 Sogni AI (SOGNI) sang GTQ
Q0.0378562
1 Sogni AI (SOGNI) sang GYD
$1.03485175
1 Sogni AI (SOGNI) sang ISK
kr0.60451

Nguồn Sogni AI

Để hiểu thêm về Sogni AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Sogni AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Sogni AI

Hôm nay giá của Sogni AI (SOGNI) là bao nhiêu?
Giá SOGNI theo thời gian thực bằng USD là 0.004955 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SOGNI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SOGNI sang USD là $ 0.004955. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Sogni AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SOGNI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SOGNI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SOGNI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOGNI là bao nhiêu?
SOGNI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SOGNI là bao nhiêu?
SOGNI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của SOGNI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SOGNI là $ 66.50K USD.
SOGNI có tăng giá trong năm nay không?
SOGNI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SOGNI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:33:50 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Sogni AI (SOGNI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SOGNI sang USD

Số lượng

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004955 USD

Giao dịch SOGNI

SOGNI/USDT
$0.004956
$0.004956$0.004956
+1.12%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures