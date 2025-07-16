SocialFi Là Gì?





Không giống như DeFi và GameFi, SocialFi vẫn chưa trải qua sự bùng nổ tập trung về mức độ phổ biến. Khái niệm SocialFi xuất hiện sau GameFi, tích hợp các lĩnh vực khác nhau với tài chính, tạo ra khái niệm SocialFi trong lĩnh vực xã hội.





Như tên gọi, SocialFi đại diện cho Social Finance. Người dùng tham gia vào các tương tác xã hội phi tập trung đồng thời kiếm được lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu xã hội trong khi tạo thu nhập.









Hiện tại, thông tin cá nhân của người dùng bị độc quyền và kiểm soát bởi các gã khổng lồ internet, giam giữ người dùng trong bong bóng thông tin thông qua các cơ chế thuật toán. Quảng cáo và marketing lên xu hướng được thương mại hóa tràn ngập internet với nội dung hấp dẫn và giật gân, gây ra sự lo lắng và cản trở việc tạo ra những nội dung sâu sắc và ý nghĩa. Những gã khổng lồ Internet thu lợi nhuận từ dữ liệu người dùng và nội dung của nhà sáng tạo, nhưng họ không phân phối công bằng những lợi nhuận này giữa nhà sáng tạo và người dùng.





Hơn nữa, giao tiếp xã hội vẫn là một nhu cầu thiết yếu trong mọi thời đại. Con người vốn dĩ là những yếu tố xã hội và tham gia vào các hành vi xã hội miễn là họ tồn tại.









Các tính năng của SocialFi bao gồm phi tập trung, công khai và kiểm soát người dùng.





Quyền riêng tư & Bảo mật của Người dùng: Trong các mạng xã hội truyền thống, các nền tảng khác nhau yêu cầu người dùng đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân dẫn đến rò rỉ thông tin. SocialFi cho phép chia sẻ và chuyển nội dung trên các nền tảng khác nhau đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng.





Quyền sở hữu dữ liệu: Các nền tảng xã hội truyền thống thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu người dùng và những dữ liệu này do chính các nền tảng đó sở hữu. Các nền tảng xã hội phi tập trung trả lại quyền sở hữu dữ liệu cho chính người dùng, yêu cầu các nền tảng phải có được sự cho phép của người dùng và quyền sử dụng dữ liệu của họ.





Cơ chế khuyến khích: Các nền tảng xã hội truyền thống dựa vào quảng cáo để kiếm lợi nhuận, khiến người dùng thông thường khó kiếm được thu nhập. SocialFi liên kết tương tác xã hội với các khuyến khích kinh tế, cho phép người dùng kiếm được phần thưởng tương ứng thông qua các tương tác xã hội hàng ngày.









3.1 Giao thức: Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network, và RSS3.





3.2 Public Chain: DeSo.





3.3 Middleware: Mask Network và Chainfeeds.





3.4 Sản phẩm ứng dụng: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy,v..v.





Các sản phẩm ứng dụng có thể được chia nhỏ thành các danh mục như công cụ, tương tác xã hội trực tiếp, DAO và các nền tảng và các danh mục khác.









4.1 Thói quen người dùng: Người dùng đã quen với việc sử dụng các nền tảng xã hội truyền thống như Twitter, khiến việc phát triển thói quen sử dụng mới và việc di chuyển trở nên khó khăn. Ngoài ra, so với nền tảng xã hội truyền thống với hệ thống tên thật, tính ẩn danh của mạng xã hội phi tập trung có thể làm giảm cảm giác thuộc về xã hội của người dùng. Hơn nữa, nhiều sản phẩm xã hội Web 3 không đặc biệt thân thiện với người dùng, khiến người dùng khó tiếp cận hơn.





4.2 Thiếu các giao thức hoặc sản phẩm lâu bền: Không gian SocialFi hiện đang ở giai đoạn khám phá ban đầu, thiếu các sản phẩm phổ biến hoặc lâu bền trong lĩnh vực giao thức xã hội. Ngay cả sản phẩm SocialFi hàng đầu hiện nay, Lens cũng chỉ có số lượng người dùng hoạt động hàng ngày ở mức hàng nghìn, thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm xã hội truyền thống.





4.3 Cơ sở người dùng ít: Tổng số địa chỉ hoạt động trong không gian blockchain tương đối thấp, dẫn đến cơ sở người dùng mục tiêu ít đối với SocialFi. Con số này tụt lại phía sau đáng kể so với lượng người dùng thường được liên kết với các ứng dụng rất phổ biến.





4.4 Nắm bắt giá trị không hợp lý: Hiện tại, các cơ chế nắm bắt giá trị trong các dự án SocialFi chưa hình thành một vòng tròn khép kín hoạt động tốt. Một số thuật toán khuyến khích token của dự án không hợp lý, dẫn đến việc sản xuất nội dung và tương tác xã hội dưới mức trung bình.





4.5 Mô hình kinh doanh non nớt: Các ưu đãi do nền tảng SocialFi cung cấp không đáp ứng được nhu cầu kiếm tiền của người sáng tạo, do đó không cung cấp động lực bền vững để sáng tạo nội dung liên tục.









Trong bối cảnh internet và tiền mã hoá ngày nay, giá trị của ảnh hưởng xã hội liên tục trở nên thu hút. Chẳng hạn, Elon Musk đã đưa DOGE vào danh sách 10 loại tiền mã hoá hàng đầu thông qua các cập nhật tweet liên tục.





Hơn nữa, nhiều loại meme coin khác nhau đã thu hút được sự chú ý thông qua việc thiết lập và phổ biến văn hóa cộng đồng, với xu hướng thị trường của chúng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự nhiệt tình của cộng đồng. Điều này minh họa sức mạnh của các cá nhân và cộng đồng có thể tạo ra những hiệu ứng giàu sang đáng kể như thế nào. Do đó, chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa các thuộc tính xã hội và tài chính trong SocialFi có khả năng dẫn đến một xu hướng mới. Với việc tiếp tục cải tiến công nghệ cơ bản, có thể đạt được sự tăng trưởng bùng nổ trong tương lai.





Tuy nhiên, sự phát triển của SocialFi cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó là thiết lập các khuyến khích kinh tế hợp lý để sáng tạo nội dung. Một vấn đề phổ biến với các nền tảng xã hội phi tập trung hiện có trên thị trường là sự ảnh hưởngđộc quyền. Các tài khoản tham gia sớm hoặc có sức ảnh hưởng đáng kể có xu hướng độc quyền sẽ thu hút sự chú ý trên nền tảng, khiến những người dùng mới với sức ảnh hưởng thấp khó có khả năng được hiển thị.



