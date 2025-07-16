NFT Là Gì?





NFT là một loại token có số nhận dạng duy nhất và các tham số bổ sung cho phép bạn lưu trữ một số thông tin nhất định trên đó. Số nhận dạng duy nhất là thứ làm cho token không thể thay thế được. Thông tin bổ sung có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào, chẳng hạn như tệp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.





NFT là viết tắt của "Non-Fungible Token", nghĩa là token không thể hoán đổi cho nhau. Không giống như các token có thể thay thế được như Bitcoin và Ethereum, mỗi NFT là duy nhất và khác biệt.









1.1 Tính đồng nhất : Như tên của nó, các token có thể thay thế là đồng nhất và có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch (CEX hoặc DEX). Mặt khác, mỗi NFT là khác biệt và chỉ có thể được giao dịch trên thị trường NFT.





1.2 Khả năng hoán đổi cho nhau : Các token có thể thay thế được có thể hoán đổi cho nhau, trong khi NFT không thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ: Nếu bạn và tôi mỗi người có một BTC, chúng ta có thể trao đổi BTC của mình và sẽ không có sự khác biệt. Tuy nhiên, nếu bạn và tôi đều có BAYC NFT, thì chúng ta không thể trao đổi chúng vì giá trị, độ hiếm, ID token và đặc điểm hình ảnh của chúng không tương đồng với nhau.





1.3 Khả năng phân chia : Các token có thể thay thế có thể được phân chia. Ví dụ: Nếu giá của một BTC quá cao so với khả năng chi trả, có thể chọn mua 0.1 BTC. Tuy nhiên, NFT không thể phân chia được. Thông thường, nếu không đủ khả năng mua một NFT, thì không thể mua 0.1 NFT. (Lưu ý: Sự phân mảnh của NFT sẽ được thảo luận sau.)





1.4 Tính thanh khoản : Tính phân chia của các token có thể thay thế được tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, dẫn đến tính thanh khoản tốt hơn và mua bán dễ dàng hơn. NFT, không thể phân chia được, có tính thanh khoản tương đối thấp hơn và thường khó bán hơn.









Các NFT sớm nhất có thể được bắt nguồn từ năm 2012 với thiết kế Colored Coin trên mạng Bitcoin. Colored Coin là một dự án thử nghiệm nhằm khám phá khái niệm về token không thể thay thế.





Vào năm 2014, nghệ sĩ New York Kevin McCoy đã tạo ra NFT đầu tiên, được gọi là "Quantum" trên blockchain. Được coi là NFT đầu tiên trên thế giới. Mặc dù nó là một trong những loại sớm nhất, nhưng không phải là loại NFT lâu đời nhất còn sót lại từ quan điểm kỹ thuật.





Vào năm 2015, dự án NFT Etheria được thành lập trên mạng Ethereum. Đó là một thế giới ảo nơi người chơi có thể sở hữu đất đai và xây dựng các công trình trên đất đó để kiếm phần thưởng.





Vào năm 2017, các dự án như CryptoPunks, Mooncats và CryptoKitties đã được phát hành, hiện đã trở nên nổi tiếng. Đó cũng là năm mà giao thức ERC-721 xuất hiện và được áp dụng rộng rãi. CryptoKitties là dự án đầu tiên sử dụng giao thức ERC-721.





Vào tháng 8 năm 2020, NBA Top Shot đã trở nên phổ biến rộng rãi và trong vòng chưa đầy sáu tháng, khối lượng giao dịch đã vượt quá 460 triệu USD.





Vào năm 2021, NFT đã trải qua một đợt bùng nổ toàn diện về mức độ phổ biến. Tác phẩm nghệ thuật NFT của nghệ sĩ kỹ thuật số Beeple "Everydays: The First 5000 Days" đã được bán đấu giá với mức giá đáng kinh ngạc là 69.34 triệu USD. Sau đó, nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ từ các lĩnh vực khác nhau như Zion Lateef Williamson, Takashi Murakami, Snoop Dogg, Eminem, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey, Edward Snowden, Paris Hilton và nhiều người khác, đã phát hành các dự án NFT của riêng họ thông qua các nền tảng NFT khác nhau.





Vào tháng 4 năm 2021, dự án Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) đã được khởi động và nhóm này sau đó đã giới thiệu Bored Ape Yacht Club (BAYC) và Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Trong vòng chưa đầy một năm, Bored Ape Yacht Club đã chứng kiến giá tăng lên 150 ETH, trở thành một trong những dự án NFT hàng đầu.





Vào năm 2021, các dự án blue-chip như Cool Cats, Doodles và các dự án khác đã được ra mắt.





Vào năm 2022, các dự án như Azuki, Moonbirds và Goblintown.wtf (Goblintown) đã được ra mắt. Sau đó, thị trường NFT bắt đầu hạ nhiệt, bước vào thị trường bear.









Hiện tại, các tiêu chuẩn giao thức chính liên quan đến NFT là ERC-721, ERC-1155 và ERC-998.





Dự án NFT CryptoPunks được xây dựng trên một dẫn xuất của ERC-20 trước khi giao thức ERC-721 tồn tại. Do đó, đây vẫn là một trong những NFT đặc biệt nhất trong lĩnh vực này.









ERC-721 là giao thức chuẩn NFT sớm nhất, được đặc trưng bởi mỗi token có một hợp đồng thông minh riêng biệt. Được xây dựng dựa trên ERC-721, giao thức ERC-721A sau đó đã được phát triển, cho phép đúc hàng loạt NFT cùng một lúc. Điều này có nghĩa là chi phí đúc một NFT hoặc nhiều NFT tương đối giống nhau, giúp giảm phí gas. Azuki là một ví dụ về dự án sử dụng giao thức ERC-721A.









ERC-1155 có thể được coi là sự kết hợp của ERC-721 và ERC-20, cho phép một hợp đồng thông minh duy nhất quản lý nhiều loại token. Đồng thời cũng giải quyết một số hạn chế cố hữu của ERC-721, chẳng hạn như mức tiêu thụ gas cao hơn.





ERC-1155 có hiệu quả cao, đặc biệt khi chuyển hàng loạt. Chẳng hạn, có thể xử lý việc chuyển 10 NFT trong một giao dịch, trong khi ERC-721 sẽ yêu cầu 10 giao dịch riêng biệt để chuyển 10 NFT.









ERC-998 hỗ trợ các token không thể thay thế có thể kết hợp, cho phép bất kỳ NFT nào được kết hợp với các NFT khác hoặc token có thể thay thế. ERC-998 có khả năng bao gồm nhiều tiêu chuẩn giao thức ERC-721 và ERC-20 trong một token duy nhất.









NFT mang lại nhiều lợi thế cho người sáng tạo nội dung, người bán và người mua, tùy thuộc vào nền tảng tạo ra NFT. Khi sử dụng NFT trên Ethereum, các hợp đồng thông minh được tự động hóa, nghĩa là mã trong hợp đồng thông minh không thể bị thay đổi sau khi được thêm vào blockchain. Ngoài ra, một khi các tiêu chuẩn được đáp ứng và các giao dịch được xác minh, sẽ không thể thay đổi được. Điều này giúp bảo mật và đảm bảo cho cả người sáng tạo và người mua.





Đối với các nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung, công nghệ blockchain và NFT mang đến cơ hội hiếm có để kiếm lợi nhuận từ hàng hóa và sáng tạo của họ. Chẳng hạn, các nghệ sĩ không còn cần phải dựa vào các phòng trưng bày hoặc nhà đấu giá để bán tác phẩm nghệ thuật mà có thể trực tiếp bán các sáng tạo của mình dưới dạng NFT cho người dùng, cho phép giữ lợi nhuận lớn hơn.





Đối với các nhà sưu tập, NFT cho phép chứng minh quyền sở hữu trong thế giới kỹ thuật số. Trước khi phát minh ra NFT thì rất khó để chứng minh quyền sở hữu hoặc tính xác thực của các tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm kỹ thuật số. Thông qua NFT, các nhà đầu tư có quyền sở hữu thực sự đối với các token không thể thay thế đã mua. Khi tài sản kỹ thuật số được mã hóa, sẽ tạo ra giá trị vì tính xác thực và quyền sở hữu của chúng có thể được chứng minh, cho phép chúng được giao dịch nhiều lần.









Mọi thị trường đều có rủi ro và trong khi thị trường NFT cho nghệ thuật kỹ thuật số và đồ sưu tầm đang phát triển nhanh chóng, sẽ không chắc chắn đảm bảo an toàn vĩnh viễn cho các khoản đầu tư. Đầu tư vào NFT, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, đi kèm với những rủi ro đặc biệt, nhất khi xem xét về đến mặt NFT vẫn là một khái niệm tương đối mới. Đặc biệt, người dùng mới trong không gian tiền mã hóa có thể chưa có nhiều kinh nghiệm để đánh giá hiệu suất NFT một cách chính xác. Khi đầu tư vào tài sản ảo NFT, sự biến động của các thị trường mới nổi, thiếu thanh khoản và khả năng xảy ra các hành vi gian lận là những rủi ro quan trọng cần xem xét và hạn chế.





Việc định giá NFT bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố như tính xác thực, tính sáng tạo và nhận thức của chủ sở hữu và người mua. Hiện tại, nhu cầu NFT đang thúc đẩy giá hơn là các nguyên tắc cơ bản, công nghệ hoặc chỉ số kinh tế cơ bản. Nhiều công ty liên quan có thể xuất hiện đầy hứa hẹn trên thị trường, nhưng metaverse và NFT thiếu doanh thu và lợi nhuận kinh doanh đáng kể vào lúc này. Các sáng kiến metaverse có liên quan vẫn đang ở giai đoạn đầu, với chi phí nghiên cứu và phát triển vẫn chưa phát triển hoàn toàn thành một hình thức có thể mở rộng.













Đầu tư vào các token liên quan đến các khái niệm NFT, liên quan đến các token không phải là NFT mà là token tiện ích hoặc quản trị gốc của các dự án (ứng dụng) NFT khác nhau hoặc token cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng cho NFT, chẳng hạn như token blockchain công khai.





Hiện tại, có ít nhất 100 token khái niệm NFT khác nhau và tổng vốn hóa thị trường của 100 token NFT hàng đầu trên các nền tảng như Coingecko là 24.8 tỷ USD. Người dùng muốn tham gia có thể cân nhắc truy cập phần token NFT phổ biến trên các sàn giao dịch như MEXC để chọn token tương ứng bạn muốn giao dịch.









Trực tiếp mua các tài sản NFT riêng lẻ trên thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật tiền mã hóa, vật phẩm sưu tầm, vật phẩm trò chơi, đất ảo, v.v. Mười dự án NFT được xếp hạng hàng đầu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như sưu tầm tiền mã hóa, chơi game và đất ảo. Bạn có thể tham gia đấu giá thị trường sơ cấp cho các bộ sưu tập nghệ thuật lớn hoặc chọn các dự án ưa thích và thu thập các vật phẩm riêng lẻ trên các nền tảng giao dịch thứ cấp như OpenSea. Tuy nhiên, để tham gia giao dịch, bạn cần có ví, token blockchain có liên quan và tài khoản trên sàn để thực hiện giao dịch chính thức.





Điều quan trọng cần lưu ý là việc đầu tư vào các tài sản NFT riêng lẻ đòi hỏi một mức độ đánh giá nghệ thuật nhất định và đánh giá giá trị nghệ thuật của các nhà đầu tư. Ngoài ra, người ta cần đánh giá và đo lường các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như nền tảng blockchain, sự khan hiếm, thời gian tồn tại, lịch phát hành, v.v. Do đó, cách tiếp cận này phản ánh nhiều hơn một hình thức nhận dạng danh tính và các thuộc tính xã hội để phù hợp hơn với những người dùng thực sự quan tâm và thích sưu tầm.









Ngoài các phương pháp được đề cập ở trên, phát hành NFT của riêng bạn cũng là một trong những cách để tạo thu nhập. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là nếu bạn có ý định đúc NFT của riêng mình, bạn có thể chọn tải các tệp của mình lên các nền tảng đúc NFT như OpenSea, Rarible và các nền tảng khác, sau đó đúc và phát hành chúng. Hiện tại, NFT hỗ trợ nhiều định dạng tệp khác nhau, bao gồm các định dạng trực quan như JPG, PNG và GIF, định dạng âm thanh như MP3 và định dạng 3D như GLB. Chuẩn bị trước các tệp của bạn, kết nối ví của bạn với nền tảng và làm theo lời nhắc để tải tệp của bạn lên. Đặt số lượng NFT, mô tả tác phẩm nghệ thuật, tỷ lệ phần trăm tiền bản quyền và các thông tin khác để đạt được mục tiêu của bạn.













Như đã đề cập trước đó, một số giá NFT đã đạt đến mức cao khiến nhiều người khó tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật phổ biến và được săn lùng nhiều nhất. Người bán muốn bán NFT cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm kiếm người mua sẵn sàng trả giá yêu cầu trong một khung thời gian ngắn, dẫn đến thiếu tính thanh khoản cho NFT.





Mục đích của việc phân mảnh NFT là giải quyết các vấn đề về thanh khoản bằng cách chia nhỏ NFT, do đó cho phép giao dịch thuận tiện hơn. Điều này cho phép các nhà đầu tư có ít vốn hơn sở hữu một phần nhỏ NFT độc đáo và có giá trị cao.





Các phần bị phân mảnh của NFT được coi là có thể hoán đổi cho nhau. Vì chúng có thể thay thế được nên người dùng có thể giao dịch các token NFT bị phân mảnh này trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) theo cách tương tự như giao dịch các token có thể thay thế được.









Phân mảnh NFT cho thấy sự tích hợp của các cơ chế DeFi với NFT. Khi DeFi phát triển, một số dự án nhất định đã xuất hiện để khám phá sức mạnh tổng hợp giữa NFT và các sản phẩm DeFi, chẳng hạn như Uniswap V3.





Uniswap V3 đã tích hợp thành công NFT vào không gian DeFi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm trượt giá giao dịch và tăng lợi nhuận từ phí.









Vào tháng 8 năm 2021, Loot được giới thiệu. Loot là một loạt NFT giới hạn bao gồm các cụm từ được tạo ngẫu nhiên, với mỗi cụm từ đại diện cho một loại thiết bị cụ thể. Sau đó, một cộng đồng được hình thành xung quanh Loot để phát triển các dẫn xuất liên quan, nhằm mục đích bổ sung và mở rộng các khía cạnh còn thiếu của metaverse Loot. Điều này bao gồm Adventure Gold (AGLD), bản đồ, thú cưng, bài hát, hội nhóm, v.v.





Các NFT này được coi là các thành phần có thể kết hợp được, có thể đóng vai trò là một phần của các thực thể lớn hơn, giống như các viên gạch LEGO, có sẵn cho người sáng tạo và nhà phát minh để xây dựng trên đó.







