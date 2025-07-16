Hiểu Về Bot Telegram Chỉ Trong Một Bài Viết





Telegram, một trong những ứng dụng xã hội hàng đầu thế giới, tự hào có hơn 800 triệu người dùng, với hơn 2.5 triệu lượt đăng ký mới mỗi ngày. Người dùng thích Telegram hơn những ứng dụng khác vì tính bảo mật và mã hóa của nó.





Bot Telegram luôn là một tính năng chính của nền tảng, với nhiều nhóm sử dụng bot của bên thứ ba để tự động quản lý, xác minh và xóa tin rác.





Trước khi Discord được các dự án blockchain sử dụng rộng rãi, các cộng đồng ban đầu chủ yếu tồn tại trên Telegram. Trong thị trường bull trước đây, các dự án—đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực DeFi—chủ yếu sử dụng Telegram để thành lập nhóm và giao tiếp với người dùng. Tuy nhiên, với sự gia tăng của NFT và GameFi, người dùng dần chuyển sang Discord.





Bot Telegram được xây dựng và phát triển bằng API và SDK Telegram. Chúng có thể phản hồi các lệnh và từ khóa của người dùng trong cuộc trò chuyện Telegram.









Telegram cũng có ví không lưu ký, cho phép người dùng mua token trực tiếp thông qua nền tảng bằng thẻ ngân hàng. Người dùng cũng có thể nhận, giao dịch và gửi token đến các ví khác cũng như mua sản phẩm và dịch vụ trên Telegram.





Đối với người dùng không sử dụng blockchain, việc chấp nhận và sử dụng ví luôn là một rào cản đầy thách thức. Telegram đã loại bỏ rào cản này, mang lại trải nghiệm thuận tiện và dễ tiếp cận hơn cho 800 triệu người dùng.













Unibot là bot cho phép người dùng thực hiện giao dịch DEX (Sàn giao dịch phi tập trung) thông qua Telegram.









Người sáng lập: James Prestwich, một nhà phát triển và doanh nhân blockchain cấp cao, người trước đây đã thành lập cross-chain protocol Summa và đã tham gia nghiên cứu và phát triển Ethereum 2.0.





Quan hệ đối tác: Uniswap cung cấp dịch vụ giao dịch và giao diện dữ liệu; Flashbots cung cấp công nghệ và giải pháp phòng thủ MEV (Maximal Extractable Value - Giá trị có thể trích xuất tối đa); CoinGecko cung cấp thông tin bao gồm giá token, tính thanh khoản, khối lượng giao dịch, v.v.









Nhanh hơn sáu lần so với Uniswap.

Người dùng mới dễ dàng tìm hiểu và sử dụng hơn.

Người dùng có thể phân tích xu hướng, thực hiện kiểm tra bảo mật và thực hiện giao dịch trong một giao diện duy nhất.









Unibot đã phát hành token riêng của mình có tên UNIBOT, với tổng cung là 1 triệu token. 50% số token đã được airdrop cho những người nắm giữ phiên bản trước của UNIBOT, 25% được phân bổ cho đội ngũ và nhà phát triển, 15% được phân bổ cho mục đích quảng bá và 10% được phân bổ để khai thác thanh khoản. Áp dụng 5% thuế khi mua và bán, thêm 1% thuế cho các giao dịch.





Giá hiện tại của UNIBOT là 150.34 USD, cao nhất là khoảng 200 USD. Có khoảng 6,600 địa chỉ nắm giữ.









Tính đến thời điểm hiện tại, dựa trên dữ liệu từ Dune Analytics, vốn hóa thị trường của token UNIBOT là 150 triệu USD, mức cao nhất là khoảng 210 triệu USD.









Token được giao dịch trên Uniswap với tính thanh khoản hiện tại khoảng 7.038 triệu USD, với thanh khoản từ doanh thu thuế chiếm khoảng 2.487 triệu USD, chiếm 35.33%, như được hiển thị trong vùng màu cam ở biểu đồ bên dưới.













25% số token được phân bổ cho đội ngũ UNIBOT.

1% phí giao dịch, được sử dụng để mua lại và đốt token UNIBOT.

Cung cấp dịch vụ Copy Trade trong đó người dùng phải trả một lượng token UNIBOT nhất định để sao chép các chiến lược và hoạt động của nhà giao dịch khác.

Cung cấp dịch vụ lệnh limit DEX, để sử dụng dịch vụ người dùng cần thanh toán một số lượng token UNIBOT nhất định để thiết lập giá mục tiêu và chế độ tự động thực hiện giao dịch khi đạt đến giá đó.









Theo Dune Analytics, UniBot nắm giữ khoảng 84% thị phần trong số các dự án bot Telegram.









Theo website chính thức, tổng khối lượng giao dịch đã đạt 262 triệu USD, tương tự với dữ liệu từ Dune Analytics. Cho đến nay, đã tạo ra tổng cộng 402,000 giao dịch, tiêu tốn 1,426.8 Ethereum và dự án đã kiếm được 6.854 triệu USD.









Bot này được khoảng 1,700 đến 2,000 người dùng sử dụng hàng ngày, phần lớn là người dùng cũ. Hơn 8,000 giao dịch được thực hiện hàng ngày, mang lại thu nhập hàng ngày khoảng 180,000 USD.









Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng số 13,700 người dùng, với trung bình 2,000 người dùng hàng ngày và mỗi người dùng tạo ra trung bình 29 giao dịch. Quan sát biểu đồ hình tròn, chúng tôi có thể thấy rằng phần lớn người dùng thực hiện ít hơn 5 giao dịch, với 27.3% người dùng chỉ thực hiện 1 giao dịch.













MEXC hiện cung cấp giao dịch Spot cho token UNIBOT và bạn có thể sử dụng USDT để mua trực tiếp.









Mở website MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Trong thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải, nhập "UNIBOT." Nhấp vào cặp giao dịch UNIBOT/USDT trong phần "Giao dịch" để chuyển hướng đến giao diện giao dịch UNIBOT và bắt đầu giao dịch.













Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, nhập "UNIBOT" vào thanh tìm kiếm. Nhấp vào cặp giao dịch UNIBOT/USDT trong phần "Spot" để truy cập trang giao dịch. Nhấp vào [Mua] hoặc [Bán] để bắt đầu giao dịch của bạn.









Lưu ý: Dữ liệu và biểu đồ được sử dụng trong bài viết này có nguồn gốc từ website phân tích dữ liệu của bên thứ ba Dune Analytics. Để biết thêm dữ liệu, vui lòng truy cập website và khám phá thêm nhiều thông tin.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ lời khuyên liên quan nào khác, đồng thời cũng không phải là lời tư vấn mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thực hiện đầu tư một cách thận trọng. Tất cả các hoạt động đầu tư của người dùng đều độc lập với sàn.