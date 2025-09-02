Chế độ đa tài sản là gì?









Chế độ đa tài sản là cơ chế quản lý rủi ro, sử dụng chung ký quỹ cho nhiều loại tài sản. Chế độ này cho phép người dùng kết hợp các token được hỗ trợ (như BTC, ETH, USDT, v.v.) làm tài sản thế chấp thống nhất để mở vị thế USDT-M Futures. Bằng cách bù trừ PNL giữa các tài sản khác nhau và chuyển đổi giá trị tài sản thế chấp giữa các token, chế độ này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn và giảm rủi ro thanh lý đơn lẻ.









Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn: Các tài sản không phải stablecoin (như BTC và ETH) có thể được dùng trực tiếp làm ký quỹ, tránh việc chuyển đổi thường xuyên và chi phí liên quan.

Phòng ngừa rủi ro: PNL từ nhiều vị thế được tự động bù trừ, nâng cao khả năng chống chịu của tài khoản trước biến động.

Hiệu quả vận hành: Không cần chuyển đổi hoặc thêm ký quỹ thủ công, cho phép phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước biến động thị trường.









1) Chế độ đa tài sản hỗ trợ USDT-M và USDC-M Futures, nhưng không hỗ trợ Coin-M Futures.

2) Chỉ hỗ trợ chế độ Cross margin. Chế độ Isolated margin không khả dụng. Airdrop vị thế, Futures cổ phiếu và Futures dự đoán không được hỗ trợ trong chế độ đa tài sản.

3) Chế độ đa tài sản không hỗ trợ Copy Trade hoặc tài khoản phụ.













Futures, nhấn vào USDT-M Futuresđể vào trang giao dịch. Truy cập trang web chính thức MEXC . Trên thanh điều hướng phía trên, dưới mục, nhấn vàođể vào trang giao dịch.









Nhấn nút Cài đặt. Trong Cài đặt sở thích, chọn Chế độ tài sản tài khoản và chuyển sang Ký quỹ đa tài sản. Lưu ý: Bạn không thể chuyển chế độ tài sản tài khoản nếu vẫn còn vị thế mở, lệnh đang hoạt động hoặc nghĩa vụ nợ.









Quay lại trang giao dịch Futures. Dưới mục Ví, nhấn Chuyển và chuyển tài sản bạn muốn dùng làm tài sản thế chấp vào tài khoản Futures. Những tài sản này sau đó sẽ được dùng làm ký quỹ chung trong chế độ đa tài sản.













1) Mở App MEXC và nhấn Futures để vào trang giao dịch.

2) Nhấn biểu tượng […].

3) Nhấn Sở thích.

4) Trong Chế độ tài sản tài khoản, chuyển sang Ký quỹ đa tài sản. Lưu ý: Bạn không thể chuyển chế độ tài sản tài khoản nếu vẫn còn vị thế mở, lệnh đang hoạt động hoặc nghĩa vụ nợ.

5) Quay lại trang giao dịch Futures và nhấn nút Chuyển.

6) Chuyển tài sản bạn muốn dùng làm tài sản thế chấp vào tài khoản Futures. Những tài sản này sau đó sẽ được dùng làm ký quỹ chung trong chế độ đa tài sản.













Tỷ lệ thế chấp theo bậc là cơ chế kiểm soát rủi ro trong quỹ ký quỹ đa tài sản. Cơ chế này áp dụng linh hoạt các tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ thế chấp) khác nhau dựa trên phạm vi giá trị và mức độ rủi ro của tài sản thế chấp. Các tài sản có giá trị cao hơn và biến động thấp hơn (như BTC) được áp dụng tỷ lệ thế chấp cao hơn. Đối với một loại tài sản cụ thể, khi số lượng thế chấp tăng, tỷ lệ thế chấp giảm.





Stablecoin (USDC, USDT): Tỷ lệ thế chấp = 100%, không giới hạn số lượng được thế chấp.

Tài sản không phải stablecoin: Áp dụng tỷ lệ thế chấp theo bậc và có hạn mức thế chấp tối đa. Bất kỳ số lượng nào vượt quá hạn mức này sẽ không được tính là ký quỹ hợp lệ.

Nếu giá trị của một tài sản âm, tỷ lệ thế chấp sẽ không được xem xét khi tính toán ký quỹ hiệu dụng.





Ví dụ:

Token Số lượng thế chấp Tỷ lệ thế chấp ETH ≤100 90% ≤200 80% ≤300 70% ≤400 60% MX ≤10,000 95% ≤20,000 80% ≤30,000 70%

Nếu một người dùng nạp 350 ETH và giá ETH hiện tại là 4,000 USDT, thì:

Ký quỹ hiệu dụng = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000

= 270 × 4,000

= 1,080,000 USDT





Bạn có thể kiểm tra trang Quy tắc giao dịch chế độ đa tài sản để biết thêm thông tin chi tiết về các loại tài sản thế chấp được hỗ trợ, hạn mức thế chấp và tỷ lệ thế chấp.









Trong chế độ đa tài sản, người dùng có thể giao dịch và nắm giữ vị thế trong một cặp Futures ngay cả khi không nắm giữ hoặc nắm giữ không đủ tài sản thanh toán. Do đó, có thể phát sinh nghĩa vụ nợ trong các tình huống như phí giao dịch, phí Funding, thua lỗ đã thực hiện từ việc đóng vị thế hoặc thua lỗ chưa thực hiện của vị thế. Trong những trường hợp này, người dùng phải hoàn trả nghĩa vụ nợ tồn đọng cùng với lãi suất áp dụng.





MEXC cung cấp tính năng hoàn trả thủ công, với giá hoàn trả cuối cùng được xác định theo điều kiện thị trường hiện tại.









Trên trang giao dịch Futures, đi đến phần Ví và tìm tài sản có khoản nợ tồn đọng. Nhấn Hoàn trả.









Chọn tài sản hoàn trả, xác nhận số lượng hoàn trả và nhấn Xác nhận.









Bạn có thể xem lịch sử hoàn trả trong mục Lịch sử hoàn trả & thanh toán lãi suất.









Ngoài ra, nghĩa vụ nợ cũng có thể được xóa bằng cách chuyển trực tiếp tài sản nợ vào tài khoản Futures, nghĩa vụ nợ sẽ được tự động khấu trừ.













1) Trên trang giao dịch Futures, vào mục Đa tài sản và tìm tài sản có khoản nợ tồn đọng, sau đó nhấn Hoàn trả.

2) Chọn tài sản hoàn trả, xác nhận số lượng hoàn trả và nhấn Xác nhận.









Tương tự như phiên bản web, bạn cũng có thể chuyển tài sản nợ vào tài khoản Futures, hệ thống sẽ tự động khấu trừ để hoàn trả.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.