Giao dịch lưới Futures trên MEXC là gì?





Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền mã hoá, nhiều chiến lược giao dịch tự động đã ra đời. Trong số đó, giao dịch lưới ngày càng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, nhờ vào cấu trúc đơn giản, không phụ thuộc vào dự đoán xu hướng thị trường và mức độ tự động hoá cao. Bài viết này sẽ cung cấp tổng quan toàn diện về giao dịch lưới và các yếu tố cần lưu ý để sử dụng hiệu quả, giúp người dùng hiểu rõ và áp dụng chiến lược này một cách chính xác và thông minh.









Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng và tự động. Chiến lược này hoạt động bằng cách đặt một loạt lệnh mua và bán theo khoảng cách đều nhau trong một phạm vi giá xác định, tạo thành "lưới". Khi giá dao động trong phạm vi này, hệ thống sẽ tự động mua thấp và bán cao để thu lợi nhuận từ những biến động nhỏ.





Có thể hiểu đơn giản là giao dịch lưới không cần dự đoán thị trường tăng hay giảm mà thu lợi từ sự biến động giá. Miễn là thị trường dao động, dù là xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, đều có cơ hội thu lợi nhuận.









1) Xác định phạm vi giá: Chọn phạm vi giá phù hợp cho chiến lược.

2) Chia lưới: Chia phạm vi giá thành các khoảng cách đều nhau, mỗi khoảng tạo thành một "lưới". Ví dụ, một phạm vi $5,000 chia thành 10 lưới sẽ tạo ra $500 mỗi lưới.

3) Đặt lệnh tự động: Các lệnh mua và bán sẽ được đặt tại từng mức lưới. Ví dụ, mỗi khi giá giảm $500 sẽ tự động đặt một lệnh mua, và mỗi khi tăng $500 sẽ đặt một lệnh bán.

4) Lặp lại quy trình: Hệ thống liên tục mua thấp và bán cao, thu lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ.





Ví dụ: BTC hiện đang được giao dịch ở $97,000. Một phạm vi lưới được thiết lập từ $95,000 đến $100,000, chia thành 10 lưới:

Khi giá giảm xuống $96,500, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh mua.

Khi giá tăng trở lại lên $97,000, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh bán, thu lợi nhuận $500 từ khoảng chênh lệch.

Khi giá tiếp tục dao động, hệ thống sẽ lặp lại chu kỳ mua thấp, bán cao này.









Giao dịch lưới Futures là chiến lược định lượng linh hoạt và tự động, phù hợp với đa dạng nhà giao dịch tiền mã hoá. Khác với các phương pháp giao dịch truyền thống phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật nâng cao hoặc đánh giá nền tảng phức tạp, giao dịch lưới Futures tập trung nhiều hơn vào việc thực thi hệ thống và đa dạng hoá rủi ro. Điều này khiến chiến lược dễ tiếp cận và bắt đầu hơn, ngay cả với những nhà giao dịch không chuyên. Dưới đây là một số nhóm người dùng có thể hưởng lợi nhiều nhất từ giao dịch lưới Futures:









Đối với những nhà giao dịch ưa thích bán Short và muốn thu lợi nhuận trong giai đoạn thị trường giảm giá, giao dịch lưới Futures có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích.

Ưu điểm: Bán Short truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng khi sử dụng chiến lược lưới, nhà giao dịch có thể vào và thoát lệnh ở nhiều mức giá khác nhau, giúp phân tán rủi ro trong xu hướng thị trường giảm kéo dài.

Phù hợp với: Nhà giao dịch có kinh nghiệm, chịu được rủi ro cao và có khả năng xác định thời điểm thị trường tốt, đặc biệt trong các giai đoạn đảo chiều hoặc biến động mạnh.









Giao dịch đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Giao dịch lưới Futures mang đến một cơ chế đệm rủi ro tích hợp giúp quản lý sự cân bằng này.

Ưu điểm: Bằng cách đặt một phạm vi giá xác định và thiết lập lệnh Long/Short dày đặc trong phạm vi, nhà giao dịch có thể kiểm soát tổn thất tiềm ẩn tốt hơn, ngay cả khi sử dụng đòn bẩy.

Phù hợp với: Nhà giao dịch muốn sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận mà không phải chịu rủi ro quá mức, cũng như những người thích một phương pháp giao dịch Futures ổn định và có hệ thống hơn.









Giao dịch lưới Futures được tự động hoá cao, lý tưởng cho người dùng không có thời gian để theo dõi thị trường liên tục.

Ưu điểm: Với tính năng tự động thông minh, xử lý việc đặt lệnh và thực hiện TP/SL, nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ hiệu suất của chiến lược mà không cần theo dõi biến động giá cả ngày.

Phù hợp với: Người đi làm, sinh viên, hoặc nhà đầu tư bán thời gian thường bận rộn và ưu tiên phương thức giao dịch tự động, ít thao tác.









Đối với những người mới tham gia thị trường tiền mã hoá, giao dịch lưới Futures là một điểm khởi đầu dễ dàng.

Ưu điểm: Không yêu cầu phân tích kỹ thuật phức tạp hay dự đoán thị trường. Phần lớn các nền tảng cung cấp chế độ tự động tối ưu thông số dựa trên sở thích người dùng, từ đó giảm rào cản tham gia, giúp giao dịch tự động trở nên dễ tiếp cận và an toàn hơn với người mới.

Phù hợp với: Nhà giao dịch mới có ít kinh nghiệm, muốn tìm hiểu hành vi thị trường thông qua việc thực hành thực tế trong khi vẫn giảm thiểu rủi ro.









Yêu cầu tham gia thấp: Bắt đầu chỉ với 10 USDT.

Lựa chọn đòn bẩy cao: Tối đa hoá hiệu quả vốn và nắm bắt nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Tự động hoá 24/7: Sau khi thiết lập, bot sẽ chạy liên tục, thực hiện giao dịch mà không bị cảm xúc chi phối.

Chi phí giao dịch thấp: Không có phí thiết lập hay quản lý chiến lược, kèm theo phí giao dịch Futures cạnh tranh.









Mở và đăng nhập vào trang web chính thức MEXC, sau đó truy cập Futures và chọn Giao dịch lưới.









Theo mặc định, bot giao dịch lưới sử dụng tài sản được chuyển từ ví Spot của người dùng. Trước khi bắt đầu giao dịch lưới Futures, vui lòng đảm bảo ví Spot có đủ tài sản khả dụng.













Trên trang giao dịch lưới, chuyển sang cặp giao dịch bạn muốn sử dụng, sau đó chọn hướng giao dịch: Trung lập, Long hoặc Short. Ví dụ này sử dụng chế độ lưới Trung lập để minh hoạ. Thiết lập lưới Long và Short cũng có quy trình tương tự.





Trung lập: Không mở vị thế ban đầu khi tạo bot. Bot sẽ mở vị thế Short khi giá tăng và mở vị thế Long khi giá giảm. Phù hợp với thị trường đi ngang (giới hạn phạm vi) không có xu hướng rõ ràng.

Long: Chỉ mở vị thế Long. Khi giá tăng, bot sẽ đóng vị thế Long. Khi giá giảm, bot sẽ mở thêm vị thế Long. Phù hợp với thị trường tăng dần với dao động tăng.

Short: Chỉ mở vị thế Short. Khi giá tăng, bot sẽ mở thêm vị thế Short. Khi giá giảm, bot sẽ đóng vị thế Short. Phù hợp với thị trường giảm dần với xu hướng giảm theo dạng bậc thang.









Sau khi nhập thông số lưới, nhấn Tạo bot (Trung lập), sau đó xác nhận chi tiết bot và nhấn Xác nhận để hoàn thành thiết lập.

Trường bắt buộc: Phạm vi giá, số lượng lưới, số tiền đầu tư và đòn bẩy.

Trường tuỳ chọn: Giá kích hoạt, giá dừng trên, giá dừng dưới.









Phạm vi giá: Đặt phạm vi giá phù hợp. Phạm vi quá rộng có thể dẫn đến tần suất thực thi thấp, trong khi phạm vi quá hẹp làm tăng nguy cơ bị thanh lý trong thị trường biến động một chiều. Lưu ý: Giới hạn trên phải cao hơn giới hạn dưới.





Số lượng lưới: Chọn số lượng lưới phù hợp. Nhiều lưới hơn đồng nghĩa với tần suất thực thi cao hơn nhưng lợi nhuận mỗi lưới thấp hơn và yêu cầu vốn cao hơn. Ít lưới hơn mang đến lợi nhuận mỗi giao dịch cao hơn nhưng tần suất thấp hơn và yêu cầu vốn ít hơn.





Số tiền đầu tư: Đầu tư càng nhiều thì kích thước vị thế mỗi giao dịch càng lớn. Lưu ý tài sản được chuyển từ ví Spot. Số dư Khả dụng hiển thị là số dư ví Spot.





Đòn bẩy: Chọn mức đòn bẩy theo khả năng chịu rủi ro của bạn. Giao dịch lưới Futures trên MEXC hiện hỗ trợ đòn bẩy từ 1x đến 50x.









Giá thanh lý ước tính (Long): Giá thanh lý dự kiến khi tất cả vị thế Long trong chiến lược lưới được khớp.





Giá thanh lý ước tính (Short): Giá thanh lý dự kiến khi tất cả vị thế Short trong chiến lược lưới được khớp.





Nếu giá thanh lý ước tính tại thời điểm tạo nằm trong phạm vi lưới, bot có thể bị thanh lý trong quá trình chạy. Trong trường hợp này, người dùng có thể tăng số tiền đầu tư, thu hẹp phạm vi lưới hoặc giảm đòn bẩy.









Giá kích hoạt: Bot giao dịch lưới chỉ bắt đầu khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt đã đặt. Nếu không thiết lập, bot sẽ bắt đầu ngay sau khi tạo. Giá kích hoạt phải nằm trong phạm vi giá đã đặt.





Giá dừng trên: Nếu giá tăng đến mức này, bot sẽ tự động dừng. Giá này có thể dùng như mức TP hoặc SL. Giá dừng trên phải cao hơn giá thị trường hiện tại.





Giá dừng dưới: Nếu giá giảm đến mức này, bot sẽ tự động dừng. Giá này có thể dùng như điều kiện TP hoặc SL. Giá dừng dưới phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.













Nếu không thiết lập giá kích hoạt trong Cài đặt nâng cao khi tạo bot, bot sẽ tự động kích hoạt sau khi tạo.





Nếu có thiết lập giá kích hoạt trong Cài đặt nâng cao khi tạo bot, bot sẽ không kích hoạt ngay sau khi tạo, mà chỉ kích hoạt khi giá thị trường mới nhất của tài sản được chọn đạt đến giá kích hoạt chỉ định.





Bot chưa được kích hoạt sẽ không mở vị thế hoặc đặt bất kỳ lệnh nào.









Bot chưa được kích hoạt có thể được kích hoạt thủ công. Chỉ cần nhấn nút Kích hoạt trong giao diện giao dịch để khởi chạy bot.





Bạn cũng có thể nhấn nút Chi tiết để xem thêm thông tin về bot.







Lưu ý: Quy tắc tạo vị thế ban đầu khi kích hoạt bot lưới:

Nếu người dùng chọn chiến lược lưới Trung lập, bot sẽ không tạo vị thế ban đầu khi kích hoạt.

Nếu người dùng chọn chiến lược lưới Long hoặc Short, bot sẽ tạo số lượng vị thế ban đầu tương ứng dựa trên mức giá hiện tại trong lưới. Điều này nhằm đảm bảo bot có thể đóng lệnh TP dựa trên lưới khi giá dao động trong phạm vi đã đặt.

Ví dụ 1: Người dùng chọn chiến lược lưới Long ETHUSDT với phạm vi giá 2,000 - 3,000 USDT và tổng cộng 10 lưới.

Khi bot được kích hoạt, giá ETHUSDT hiện tại là 2,750 USDT. Có 3 mức giá lưới trên 2,750 là 2,800, 2,900, 3,000 và hệ thống sẽ tạo 3 vị thế Long tương ứng.

Khi giá ETHUSDT tăng lên lần lượt là 2,800, 2,900 và 3,000 USDT, hệ thống sẽ lần lượt đóng 3 vị thế Long này để nhận lợi nhuận.

Ví dụ 2: Người dùng chọn chiến lược lưới Short ETHUSDT với phạm vi giá từ 2,000 - 3,000 USDT và tổng cộng 10 lưới.

Khi bot được kích hoạt, giá ETHUSDT hiện tại là 2,650 USDT. Có 7 mức giá lưới dưới 2,650 USDT là 2,600, 2,500, 2,400, 2,300, 2,200, 2,100, 2,000 USDT và hệ thống sẽ tạo 7 vị thế Short tương ứng.

Khi giá ETHUSDT giảm về các mức giá này (2,600, 2,500, 2,400, 2,300, 2,200, 2,100 và 2,000 USDT), hệ thống sẽ lần lượt đóng 7 vị thế Short này để nhận lợi nhuận.







Khi bot đang chạy, bạn có thể thêm hoặc rút tài sản bất kỳ lúc nào. Nhấn nút Chi tiết trong giao diện giao dịch để vào trang chi tiết bot.









Nhấn Thêm tài sản hoặc Rút tài sản để điều chỉnh số vốn.

Lưu ý: Bạn không thể rút tài sản nếu việc rút làm giảm số dư xuống mức thấp hơn số tiền đầu tư ban đầu.













Tương tự như khi kích hoạt, để dừng bot, chỉ cần nhấn nút Dừng trong giao diện giao dịch. Sau khi bot dừng, tài sản còn lại sẽ được chuyển về ví Spot.





Ngoài ra, bot sẽ tự động dừng trong các trường hợp sau:

Thanh lý : Nếu vị thế bị thanh lý, bot sẽ tự động dừng.

Huỷ niêm yết : Nếu cặp giao dịch bị huỷ niêm yết khi bot đang chạy, bot sẽ bị dừng.

Kích hoạt giá dừng: Nếu bạn đã thiết lập giá dừng trên hoặc dưới trong Cài đặt nâng cao, bot sẽ tự động dừng khi giá thị trường đạt đến giá dừng đã đặt.













Trên trang chủ MEXC, trong thanh điều hướng trên cùng, di chuột vào Ví, chọn Bot giao dịch để xem dữ liệu tài sản bot hiện tại.













1) Mỗi người dùng có thể chạy tối đa 30 bot giao dịch lưới cùng lúc.

2) Kích thước vị thế bị giới hạn theo mức tối đa của Cấp giới hạn rủi ro 1 cho từng cặp giao dịch.

3) Người dùng bị hạn chế giao dịch Futures không thể tạo bot.

4) Tất cả lệnh bot lưới đều được đặt dưới dạng lệnh Limit.

5) Nếu xảy ra thanh lý hoặc thanh lý bắt buộc theo cấp, bot sẽ bị dừng bắt buộc.

6) Bot lưới hoạt động ở chế độ phòng hộ và Cross margin.

7) Thiếu tài sản cho các lệnh chờ sẽ không ảnh hưởng đến bot, hệ thống sẽ tự động bổ sung lệnh theo chu kỳ.

8) Giao dịch lưới Futures trên MEXC hiện chỉ hỗ trợ USDT-M Futures.

9) Tỷ lệ phí của bot sẽ giống với tỷ lệ phí của tài khoản chính. (Lưu ý: Không hỗ trợ khấu trừ phí bằng token MX).

10) Bot hỗ trợ lưới số học, nghĩa là mỗi lưới có mức chênh lệch giá bằng nhau.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và hậu quả phát sinh hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người dùng.



