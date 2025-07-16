Launchpool là gì?





MEXC Launchpool là một sự kiện sáng tạo cho phép người dùng stake các token cụ thể và nhận airdrop các loại tiền mã hoá mới niêm yết hoặc phổ biến. Token đã stake trong Launchpool có thể rút bất kỳ lúc nào và sẽ nhận thưởng dựa trên tỷ lệ stake của người dùng so với tổng số token đã stake. Launchpool hỗ trợ stake nhiều token khác nhau như MX, USDT, token dự án, v.v. Chi tiết của từng pool stake được thiết kế dựa trên các dự án cụ thể. Sự kiện này nhằm giới thiệu các dự án chất lượng cao đồng thời cung cấp thêm lợi ích airdrop miễn phí cho người dùng.









Để tham gia sự kiện Launchpool, người dùng phải hoàn thành xác minh KYC (Know Your Customer) trên MEXC. Một số sự kiện stake có thể chỉ dành riêng cho người dùng mới, vì vậy người tham gia nên tham khảo trang sự kiện cụ thể để biết thông tin chi tiết.





Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng token. Token airdrop sẽ được phân bổ vào tài khoản Spot của người tham gia đủ điều kiện sau sự kiện, dựa trên tỷ lệ stake.





Lưu ý quan trọng:

Nhà tạo lập thị trường, tài khoản tổ chức và người dùng từ các khu vực hoặc quốc gia bị hạn chế không đủ điều kiện tham gia sự kiện Launchpool.

Thông thường, cần stake một số lượng tối thiểu và tài sản đã stake sẽ bị khóa trong thời gian sự kiện.

Token MX đã stake trong Launchpool có thể được sử dụng để tham gia các sự kiện khác, như Kickstarter.









Cùng tìm hiểu các bước để tham gia sự kiện Launchpool trên web. Quy trình này tương tự trên App.









Trên trang chủ MEXC, di chuột qua [Spot] và chọn [Launchpool] để truy cập trang sự kiện.









Từ danh sách sự kiện Launchpool đang diễn ra, chọn dự án bạn muốn tham gia và nhấn vào [Stake ngay].









Sau khi sự kiện kết thúc, phần thưởng sẽ được phân bổ. Lưu ý số lượng stake tối thiểu có thể khác nhau tùy theo sự kiện và thông tin chi tiết được công bố trên trang sự kiện.









Sau khi kỳ hạn stake kết thúc, token đã stake sẽ tự động được rút mà không cần thao tác thủ công.





Nếu muốn rút token bất kỳ lúc nào trước khi kỳ hạn stake kết thúc, vui lòng truy cập trang staking pool của sự kiện bạn đã tham gia và nhấn vào [Rút]. Token đã rút sẽ được chuyển ngay vào tài khoản Spot.

















Trên trang web MEXC, di chuột qua [Ví] và chọn [Phần thưởng sự kiện].





Trên trang Lịch sử phần thưởng, nhấn vào [Sự kiện Spot] và chọn [Launchpool] để xem lịch sử phần thưởng.









Bạn cũng có thể xem phần thưởng staking bằng cách chọn [Chi tiết lợi nhuận] trong mục "Lịch sử của tôi" trên trang sự kiện Launchpool.













Có, bạn có thể rút token đã stake bất kỳ lúc nào. Sau khi rút, token sẽ được chuyển ngay vào tài khoản Spot.





Sau khi kỳ hạn stake kết thúc, token đã stake sẽ tự động được rút và không cần thao tác thủ công. Lưu ý, quá trình rút có thể bị chậm trễ.





Có, token MX đã stake có thể được sử dụng đồng thời để tham gia sự kiện Kickstarter và tận hưởng phần thưởng nhân đôi.





Phần thưởng hàng ngày được tính như sau:

Phần thưởng token hàng ngày = Số lượng stake trung bình hàng ngày của người dùng / Số lượng stake trung bình hàng ngày của tất cả người dùng × Tổng phần thưởng hàng ngày.

Ví dụ: Nếu bạn stake 100 USDT và tổng phần thưởng hàng ngày là 10,000 USDT, tỷ lệ của bạn chiếm 1% tổng số lượng stake, bạn sẽ nhận được phần thưởng 100 USDT.

Lưu ý: Việc phân bổ phần thưởng có thể bị chậm trễ. Người dùng sẽ chỉ nhận được phần thưởng nếu lợi nhuận vượt quá $0.01. Phần thưởng được tính dựa trên thời gian stake thực tế và thời gian stake dưới 1 giờ sẽ không được tích lũy phần thưởng.





Phần thưởng được tính theo giờ, với ba phương thức phân bổ như sau:

Phân bổ hàng giờ: Phần thưởng của tài sản đã khóa được tính trong vòng T+1 giờ và được phân bổ mỗi giờ.

Phân bổ hàng ngày: Phần thưởng được thanh toán sau ngày T+1 và được chuyển trực tiếp vào tài khoản Spot.

Phân bổ một lần sau khi sự kiện kết thúc: Tất cả phần thưởng được phân bổ trong vòng 1 giờ sau khi sự kiện kết thúc.





Lưu ý các quy tắc phân bổ phần thưởng cụ thể sẽ được công bố trên trang sự kiện. Tính toán theo giờ hiện là tiêu chuẩn của tất cả các sự kiện.





Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang sự kiện Launchpool





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.