Báo Cáo Sự Kiện Tháng 7 Của MX Zone









MEXC tiến hành các sự kiện airdrop miễn phí hàng tháng và tăng thu nhập thụ động cho chủ sở hữu MX. Tổng cộng 135 sự kiện airdrop đã được tiến hành trên sàn trong Tháng 7 vừa qua: 11 sự kiện Launchpool và 124 sự kiện Kickstarter.





Các sự kiện airdrop trong Tháng 7 đã phân bổ hơn 10 triệu USD tiền thưởng, với lợi nhuận hàng năm lên tới 61%. Trong số các đợt airdrop token được phân bổ trong các sự kiện này, SPACE đã tăng 768.67%, và trở thành airdrop token có mức tăng cao nhất trong tháng. Top 5 dự án về về tốc độ tăng trưởng đều có giá token tăng hơn 200%.





Tên dự án Thời gian Airdrop

(Thời gian cam kết MX) Tỷ lệ tăng giá %

(lấy từ dữ liệu ngày 02/08) SPACE Ngày 14/07/2023 768.67% NOVA Ngày 14/07/2023 534.20% PG Ngày 01/07/2023 484.20% BEAI Ngày 21/07/2023 274.56% NAC Ngày 10/07/2023 209.00% ARC Ngày 28/07/2023 196.80% SELO Ngày 19/07/2023 169.84% CRE Ngày 22/07/2023 160.93% ICT Ngày 10/07/2023 131.62%









Launchpool và Kickstarter là những sự kiện dành riêng cho Chủ sở hữu MX. Nếu bạn là người dùng nắm giữ MX, bạn phải nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp để tham gia sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Trên trang chủ website chính thức của MEXC, chọn [Spot] từ thanh điều hướng. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các sự kiện [Launchpool] và [Kickstarter].









Sau khi vào trang chi tiết sự kiện, bạn có thể nhấp vào nút [Cam kết nhanh] để tham gia vào tất cả các sự kiện đang diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể tham gia đồng thời cả hai sự kiện Launchpool và Kickstarter và token MX của bạn sẽ không bị khóa.













Nếu bạn chưa phải là chủ sở hữu MX và muốn tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các điều kiện này được đáp ứng, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này.





Để biết thêm thông tin về hướng dẫn mua MX, bạn có thể tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút " và làm theo các hướng dẫn để thực hiện mua.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.