GamerBoom là gì? Công cụ dữ liệu và khuyến khích tối ưu, thúc đẩy cuộc cách mạng trò chơi Web3

BOOM) là nền tảng hạ tầng thế hệ mới được thiết kế để kết nối liền mạch dữ liệu thực tế với nền kinh tế blockchain thông qua các cơ chế khuyến khích áp dụng AI. Dự án hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái năng động, kết hợp dữ liệu thực tế và tài chính phi tập trung (DeFi), mở ra những giá trị mới trong kỷ nguyên Web3. GamerBoom (sau đây gọi làlà nền tảng hạ tầng thế hệ mới được thiết kế để kết nối liền mạch dữ liệu thực tế với nền kinh tế blockchain thông qua các cơ chế khuyến khích áp dụng AI. Dự án hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái năng động, kết hợp dữ liệu thực tế và tài chính phi tập trung (DeFi), mở ra những giá trị mới trong kỷ nguyên Web3.









Khi công nghệ AI tạo sinh (generative AI) tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng, nhu cầu về các bộ dữ liệu chất lượng cao và đa dạng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc phát triển AI truyền thống từ lâu đã phụ thuộc vào các nền tảng tập trung để thu thập dữ liệu người dùng - điều này làm dấy lên các lo ngại về quyền riêng tư, tính minh bạch và phân bổ giá trị công bằng.





BOOM ra đời nhằm giải quyết các vấn đề này. Bằng cách tận dụng các nguyên lý của Web3, BOOM tái định nghĩa cách thức dữ liệu được đóng góp, sử dụng và nhận thưởng. Mục tiêu là thiết lập một nền kinh tế dữ liệu AI công bằng và bền vững, nơi mọi người đóng góp đều được ghi nhận và khuyến khích, và lợi ích từ đổi mới AI được chia sẻ công bằng hơn trong toàn bộ hệ sinh thái.









BOOM đã phát triển một hệ sinh thái hợp tác ba lớp nhằm thúc đẩy làn sóng bùng nổ tiền mã hoá tiếp theo thông qua việc tích hợp dữ liệu thực tế với các cơ chế khuyến khích vận hành trên blockchain.









Nhiệm vụ được khởi tạo từ các nhà phát triển, DApp, công ty Web2 hoặc tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), bao gồm các loại dữ liệu như ngôn ngữ, hình ảnh, hành vi và âm thanh. Nhiệm vụ được phân cấp độ khó và hệ số phần thưởng, đồng thời được thanh toán tự động trên chuỗi dựa trên kết quả.









Tất cả dữ liệu được gửi lên, sau khi được xác minh, sẽ trở thành tài sản của nền tảng, có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình AI hoặc bán thông qua quyền truy cập được cấp phép. BOOM khuyến khích việc token hoá dữ liệu và áp dụng các "nhãn chất lượng" trên chuỗi nhằm tăng hiệu quả và tính minh bạch trong giao dịch dữ liệu.









Nền tảng hỗ trợ huấn luyện mô hình mã nguồn mở và triển khai tinh chỉnh (bao gồm mô hình độc quyền của BOOM và các mô hình LLM đối tác). Một phần doanh thu từ mô hình sẽ được phân bổ lại cho những người đóng góp và xác minh dữ liệu, hình thành một nền kinh tế tuần hoàn tự duy trì.









BOOM là dự án hạ tầng tiên phong, kết hợp AI và blockchain, được thiết kế để thúc đẩy làn sóng bùng nổ tiền mã hoá thông qua việc liên kết dữ liệu thực tế với nền kinh tế Web3. Các tính năng nổi bật gồm:





Quyền sở hữu từ game: Biến chiến lợi phẩm và hành động trong game thành tài sản trên chuỗi được AI xác minh, mang lại giá trị kinh tế thực cho kỹ năng và thời gian của người chơi.

Thị trường vốn xã hội: Định lượng sức ảnh hưởng xã hội bằng cách chuyển đổi lượt thích, chia sẻ và tương tác thành tài sản có thể lập trình và giao dịch.

Lớp tài sản thực tế được AI xác minh: Cho phép mã hóa token và giao dịch phân mảnh các tài sản vật lý như bất động sản và hàng hóa.

Lọc dữ liệu cấp độ tổ chức: Tổng hợp dữ liệu cấp độ mạng để tạo ra tài sản có thể kết hợp, đáp ứng tiêu chuẩn tài chính.









Boom Coin (BOOM) là token tiện ích cốt lõi của giao thức, cung cấp khả năng tích hợp liền mạch trong các lĩnh vực trò chơi, vốn xã hội, tài sản thực tế và DeFi.









Tên token: BOOM

Tổng cung: 1,000,000,000









Phân bổ token BOOM như sau:





Phát triển hệ sinh thái: 26%

Airdrop & khuyến khích cộng đồng: 25%

Nhà đầu tư chiến lược: 16.5%

Đội ngũ & cố vấn: 15%

Quỹ dự trữ: 10%

Marketing & đối tác: 7.5%

















Token BOOM là tài sản nền tảng thúc đẩy hệ sinh thái tập trung vào dữ liệu của giao thức BOOM, với các tiện ích bao gồm quản trị, giao dịch và khuyến khích:





Quản trị: Người nắm giữ token có thể bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng, bao gồm tích hợp ứng dụng và nâng cấp giao thức.

Phương tiện thanh toán: Trong phạm vi pháp luật cho phép, Boom Coin có thể được sử dụng để mua tài sản trong trò chơi, ảnh hưởng xã hội hoặc tài sản thực tế được AI xác minh.

Lớp khuyến khích: Người dùng nhận thưởng thông qua thành tích trong trò chơi, tương tác xã hội và đóng góp dữ liệu - thúc đẩy sự tham gia liên tục trong hệ sinh thái.

Khả năng tương tác đa nền tảng: BOOM có thể lưu chuyển liền mạch giữa các game, nền tảng DeFi và ứng dụng xã hội trong toàn hệ sinh thái.









Thông qua công nghệ phi tập trung, mô hình kinh tế công bằng và sự tôn trọng sâu sắc đối với quyền của người sáng tạo, BOOM đang tái định nghĩa lại cấu trúc quyền lực của ngành giải trí kỹ thuật số. Tại đây, mọi nhà sáng tạo đều có thể nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ cộng đồng, và mọi nội dung đều có thể tìm được đúng cộng đồng. Dù bạn là người gán nhãn dữ liệu (data annotator), nhà phát triển mô hình AI hay người ủng hộ Web3, BOOM đều mang đến một cơ hội để tham gia xây dựng thế hệ hạ tầng AI tiếp theo.





Token BOOM hiện đã được niêm yết trên MEXC, mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch và , mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch và mức phí cực kỳ cạnh tranh . Bạn có thể bắt đầu giao dịch BOOM ngay với các bước sau:





giao dịch Spot hoặc Futures 2) Tìm "BOOM" trong thanh tìm kiếm và chọn

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và các thông số giá, sau đó hoàn thành giao dịch



